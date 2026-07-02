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ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

Η ΔΕΗ προχωρά σε ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών

Business 02.07.2026, 12:01
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ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
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Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο. Οι νέες, ευέλικτες μονάδες αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νησιών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω της ανόδου της τουριστικής κίνησης.

Πιο συγκεκριμένα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δοκιμαστική λειτουργία συνολικά τεσσάρων νέων αεριοστροβιλικών μονάδων, δύο στη Σορώνη Ρόδου και δύο στη Λέσβο, με ονομαστική ισχύ 14,5 MW η κάθε μία και βαθμό απόδοσης 33% και άνω. Παράλληλα, πρόσφατα ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία μίας νέας, ευέλικτης αεριοστροβιλικής μονάδας και στον σταθμό παραγωγής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ στη Χίο, η οποία έχει ήδη ενισχύσει ουσιαστικά την ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα του Ηλεκτρικού Συστήματος του νησιού. Η σύγχρονη, ευέλικτη μονάδα, ονομαστικής ισχύος 32 MW, με βαθμό απόδοσης 38% και εφοδιασμένη με καυστήρες χαμηλών εκπομπών NOx, αποτελεί μία ακόμη επένδυση του Ομίλου για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των σταθμών παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

ΔΕΗ

Χίος

Οι νέες, τελευταίας τεχνολογίας, αεριοστροβιλικές μονάδες διπλού καυσίμου έχουν σχεδιαστεί ώστε να αυξάνουν την παραγωγική ισχύ των σταθμών στα νησιά, διασφαλίζοντας έτσι την ενεργειακή τους επάρκεια, ενώ η χρήση τους συμβάλλει και στη μείωση των τελικών εξόδων ΥΚΩ. Η αντικατάσταση του βαρέος πετρελαίου (HFO) από ντίζελ (LFO), σε συνδυασμό με τα σύγχρονα συστήματα μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων και σωματιδίων, που διαθέτουν οι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες, συνεισφέρουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το επίπεδο θορύβου των νέων αεριοστροβιλικών μονάδων, που δεν ξεπερνά τα 65db στα όρια των σταθμών, είναι χαμηλότερο από αυτό των υφιστάμενων μονάδων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα περιβαλλοντικά οφέλη.

Ως ευέλικτες μονάδες παραγωγής, με γρήγορη απόκριση, οι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες λειτουργούν υποστηρικτικά στις μονάδες ΑΠΕ, που χαρακτηρίζονται από στοχαστικότητα. Πρακτικά, παρέχουν ασφάλεια στο σύστημα παραγωγής ενέργειας, καθώς συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου ξαφνικών διακοπών ρεύματος, ενώ συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος.

ΔΕΗ

Ρόδος

Ο εκσυγχρονισμός των σταθμών παραγωγής σε Χίο, Ρόδο και Λέσβο με την εγκατάσταση σύγχρονων, αεριοστροβιλικών μονάδων, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΔΕΗ για την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας των νησιών και την αναβάθμιση των υποδομών παραγωγής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, με σεβασμό στο περιβάλλον και ξεκάθαρο προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι και το 2025 ολοκληρώθηκαν αντίστοιχα έργα εκσυγχρονισμού σε σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ στη Σαντορίνη, τη Σορωνή Ρόδου και το Ηράκλειο Κρήτης με την  εγκατάσταση σύγχρονων αεριοστροβιλικών μονάδων.

Με το νέο Στρατηγικό πλάνο 2026-2030 ύψους €24 δισ., ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που βασίζεται στην ευελιξία, την τεχνολογική καινοτομία και τις διασυνδέσεις. Η ανάπτυξη ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα συνδυάζεται με επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης και ευέλικτη παραγωγή ενέργειας, «έξυπνα» δίκτυα, διασυνοριακές διασυνδέσεις και λύσεις διαχείρισης ενέργειας με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος.

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