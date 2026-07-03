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Γιεν: Ενισχύεται υπό τον φόβο της παρέμβασης

Οι επενδυτές σε δικαιώματα προαίρεσης πληρώνουν υψηλότερα για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο απότομων διακυμάνσεων του γιεν,

Συνάλλαγμα 03.07.2026, 14:43
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Γιεν: Ενισχύεται υπό τον φόβο της παρέμβασης
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Υψηλότερο τίμημα καταβάλουν οι επενδυτές σε δικαιώματα προαίρεσης για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο απότομων διακυμάνσεων του γιεν, εν όψει της περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας λόγω των αμερικανικών αργιών, καθώς εντείνονται οι εικασίες ότι οι ιαπωνικές αρχές ενδέχεται να είναι λιγότερο προβλέψιμες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα παρέμβουν για να στηρίξουν το νόμισμα.

Τα risk reversals δολαρίου-γιεν μιας εβδομάδας έχουν γίνει πιο αρνητικά, σηματοδοτώντας μεγαλύτερη ζήτηση για δικαιώματα προαίρεσης αγοράς (call) στο γιεν σε σχέση με τα αντίστοιχα στο δολάριο.

Τι δείχνουν τα butterfly spreads και τα protective collars

Τα «risk reversals», που συχνά ονομάζονται «protective collars», αντισταθμίζουν θετικές ή αρνητικές θέσεις συνδυάζοντας δικαιώματα πώλησης (put) και δικαιώματα αγοράς (call). Αυτή η στρατηγική προσφέρει προστασία από δυσμενείς διακυμάνσεις των τιμών των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, αν και με κόστος τον περιορισμό των πιθανών κερδών. Για παράδειγμα, επενδυτές που κατέχουν θετικές θέσεις ενδέχεται να αγοράσουν ένα δικαίωμα πώλησης και να πουλήσουν ένα δικαίωμα αγοράς για να δημιουργήσουν ένα «short risk reversal», διαχειριζόμενοι έτσι τον κίνδυνο χωρίς να αποχωριστούν τα χαρτοφυλάκια τους

Στις συναλλαγές συναλλάγματος (FX),  είναι η διαφορά στην υπονοούμενη μεταβλητότητα μεταξύ παρόμοιων δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης, η οποία μεταφέρει πληροφορίες της αγοράς που χρησιμοποιούνται για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Ταυτόχρονα, τα butterfly spreads μιας εβδομάδας έχουν διευρυνθεί, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές καταβάλλουν περισσότερα για προστασία έναντι υπερβολικών διακυμάνσεων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Το «butterfly spread» είναι μια προσέγγιση συναλλαγών ουδέτερη ως προς την πορεία της αγοράς, η οποία συνδυάζει τόσο τα «bull spread» όσο και τα «bear spread» για τη δημιουργία μιας θέσης με ελεγχόμενο κίνδυνο και ανώτατο όριο πιθανών κερδών. Περιλαμβάνει τέσσερα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης σε τρεις τιμές άσκησης και συνήθως διαμορφώνεται με τη χρήση δικαιωμάτων αγοράς (call) ή πώλησης (put).

Η συγκεκριμένη διάταξη περιορίζει τόσο τον κίνδυνο όσο και την απόδοση, καθιστώντας την ιδανική για περιβάλλοντα συναλλαγών με χαμηλή μεταβλητότητα. Σε σύγκριση με τις κατευθυντικές στρατηγικές δικαιωμάτων προαίρεσης, τα «butterfly spreads» προσφέρουν έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για να επωφεληθεί κανείς από τη σταθερότητα των τιμών.

Σήμα για ενίσχυση του γιεν

Συνολικά, οι κινήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές προετοιμάζονται για αυξημένη μεταβλητότητα, με μια τάση προς την ενίσχυση του γιεν, η οποία αντανακλά τις ανησυχίες ότι η ιαπωνική κυβέρνηση ενδέχεται να παρέμβει στην αγορά. Η περιορισμένη ρευστότητα λόγω της αργίας της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ θα μπορούσε να ενισχύσει τυχόν απότομες διακυμάνσεις στο ζεύγος νομισμάτων.

Το γιεν έφτασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου από το 1986, πριν ανακάμψει κατά σχεδόν 1% την Πέμπτη, στα επίπεδα κάτω των 162 ανά δολάριο, αφού τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ αποδείχθηκαν ασθενέστερα από το αναμενόμενο, προκαλώντας πτώση του δολαρίου.  Το νόμισμα διαπραγματευόταν στα 160,78 έναντι του δολαρίου.

Ενισχύθηκε πάνω από τα 161 την Παρασκευή, αφού η υπουργός Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα δήλωσε ότι αναμένει από την Τράπεζα της Ιαπωνίας να εφαρμόσει την κατάλληλη νομισματική πολιτική για την επίτευξη του στόχου τιμών της.

Οι αρχές περίμεναν μέχρι την μακρά ιαπωνική αργία τον Απρίλιο, οπότε και παρενέβησαν για πρώτη φορά από το 2024. Αυτό πυροδότησε εικασίες ότι ενδέχεται να επιχειρήσουν κάτι παρόμοιο κατά τη διάρκεια της αργίας της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, στην επόμενη επέμβασή τους στη συναλλαγματική αγορά.

«Με τις αγορές των ΗΠΑ κλειστές λόγω των εορτασμών της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, η ρευστότητα στο νόμισμα θα είναι περιορισμένη – μια ιδανική στιγμή για να ασκηθεί σημαντική επίδραση στην αγορά» εξηγεί στο Bloomberg η Κάρολ Κονγκ, στρατηγικός αναλυτής στην Commonwealth Bank of Australia. «Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκπλήξει στο παρελθόν τις αγορές με παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια δημόσιων αργιών».

Οι αρχές έχουν κρατήσει αποστάσεις από την αγορά, αφού ξόδεψαν το ρεκόρ των 11,73 τρισεκατομμυρίων γιεν (72,7 δισεκατομμύρια δολάρια) για την αγορά γιεν κατά τη διάρκεια του μήνα έως τις 28 Μαΐου, όταν το νόμισμα αποδυναμώθηκε για πρώτη φορά πέρα από το επίπεδο των 160..

Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ιαπωνικές αρχές ενδέχεται να εγκαταλείψουν την πρακτική της εκ των προτέρων ανακοίνωσης τυχόν προθέσεων παρέμβασης, μια αλλαγή σε σχέση με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε στις παρεμβάσεις νωρίτερα φέτος. Μια λιγότερο προβλέψιμη στρατηγική θα μπορούσε να δυσχεράνει τους επενδυτές να διατηρήσουν κερδοσκοπικές θέσεις έναντι του νομίσματος.

«Το να γνωρίζουν πού είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί παρέμβαση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στους διαχειριστές κινδύνου», δήλωσε ο Chris Weston, επικεφαλής έρευνας της Pepperstone Group Ltd. «Αν αφαιρεθούν αυτοί οι δείκτες, οι επενδυτές γίνονται φυσικά πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τη διατήρηση μεγάλων θέσεων στο γιεν, ιδίως σε περιόδους μειωμένης ρευστότητας, όταν μια αιφνιδιαστική παρέμβαση μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγορά.»

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