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Γιεν: Το νέο σχέδιο του Τόκιο – Η ενέδρα για τους κερδοσκόπους

Η Ιαπωνία υιοθετεί τακτικές αιφνιδιαστικής παρέμβασης εναντίον των σορτάκηδων του γιεν

Markets 02.07.2026, 22:15
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Γιεν: Το νέο σχέδιο του Τόκιο – Η ενέδρα για τους κερδοσκόπους
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Τη συνήθεια να δίνουν σήμα για το ενδεχόμενο παρέμβασης στην ισοτιμία του γιεν βάζουν στο συρτάρι τους οι Ιάπωνες καθώς σχεδιάζουν μια πιο στοχευμένη προσπάθεια πίεσης των κερδοσκόπων, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

Σε αντίθεση με τις προσεκτικά διατυπωμένες δηλώσεις που προηγήθηκαν προηγούμενων περιόδων παρέμβασης, το υπουργείο Οικονομικών (MOF) θα μπορούσε να παρέμβει ξαφνικά για να εξαλείψει τις κερδοσκοπικές θέσεις στο γιεν, ανέφεραν οι πηγές. Οι αξιωματούχοι αποφεύγουν επίσης να υπονοήσουν κάποιο συγκεκριμένο όριο συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα αποτελούσε το έναυσμα για δράση.

Η σιωπή ως εργαλείο για το γιεν

Η μετατόπιση αυτή αντικατοπτρίζει μια πιο επιθετική προσέγγιση από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο χρησιμοποιεί τη σιωπή ως εργαλείο πολιτικής για να κρατά τους επενδυτές σε αγωνία.

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο της αιφνιδιαστικής παρέμβασης που θα οφείλεται στη συσσώρευση κερδοσκοπικών στοιχημάτων short για το γιεν και όχι στο γεγονός ότι το νόμισμα θα ξεπεράσει ένα δημόσια κατανοητό όριο, ανέφεραν οι πηγές.

Διώχνουν τις αρκούδες από το γιεν

Η προσέγγιση του υπουργείου Οικονομικών και η συνεχιζόμενη γερακίσια ρητορική της Τράπεζας της Ιαπωνίας σηματοδοτούν μια συντονισμένη προσπάθεια να κρατηθούν μακριά οι αρκούδες από το γιεν, ανέφεραν δύο άλλες πηγές.

Ακόμα και μετά την αύξηση των επιτοκίων τον περασμένο μήνα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει εντείνει τις προειδοποιήσεις για τον πληθωριστικό αντίκτυπο ενός αδύναμου γιεν, καθώς το νόμισμα συνέχισε την πτωτική του πορεία προς τα χαμηλά τεσσάρων δεκαετιών.

Η πτώση του γιεν τα τελευταία δέκα χρόνια έχει βοηθήσει να γίνει η Ιαπωνία ένας προσιτός για εκατομμύρια τουρίστες ταξιδιωτικός προορισμός, ενώ παράλληλα ενισχύει τα κέρδη των μεγαλύτερων εξαγωγέων της χώρας. Αλλά σε μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγόμενη ενέργεια και πρώτες ύλες, το αδύναμο γιεν έχει επίσης αυξήσει το κόστος, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό για τα νοικοκυριά και συμπιέζοντας τα περιθώρια κέρδους για τις εγχώρια επικεντρωμένες επιχειρήσεις.

Η προκύπτουσα κρίση κόστους ζωής συνέβαλε στην πτώση δύο πρωθυπουργών πριν αναλάβει τα καθήκοντά της η Σανάε Τακαΐτσι.

Σε εγρήγορση οι κερδοσκόποι του γιεν

« Η κίνηση του νομίσματος είναι μεταξύ των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομία και τον πληθωρισμό της Ιαπωνίας», αμέφερε ο Αναπληρωτής Διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Ριόζο Χιμίνο, τον Ιούνιο, προσθέτοντας ότι το αυξανόμενο κόστος εισαγωγών από ένα αδύναμο γιεν μπορεί να ενισχύσει τον υποκείμενο πληθωρισμό μια προειδοποίηση που επανέλαβαν και άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Η Ιαπωνία δαπάνησε το ποσό ρεκόρ των 11,7 τρισ. γιεν παρεμβαίνοντας στις αγορές συναλλάγματος μεταξύ τελών Απριλίου και αρχών Μαΐου.

Ωστόσο, η σύντομη ώθηση στο γιεν εξαλείφθηκε γρήγορα καθώς το νόμισμα επανέλαβε την πτωτική του πορεία τον περασμένο μήνα.

Υποχώρησε στο  40ετές χαμηλό των 162,66 ανά δολάριο την Τρίτη και έφτασε τα 162,50 στις μεσημεριανές συναλλαγές στο Τόκιο την Πέμπτη.

Η παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος είχε προαναγγελθεί εκ των προτέρων από αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών, δίνοντας στους επενδυτές την ευκαιρία να αποφύγουν τις ζημίες κλείνοντας τις αρνητικές θέσεις τους στο γιεν.

Οποιαδήποτε μελλοντική παρέμβαση θα εξαλείψει τέτοιες ευκαιρίες, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην αγορά και αυξάνοντας τους κινδύνους από τις αρνητικές θέσεις στο γιεν. Αυτό υποδηλώνει ότι οι αρχές διαβλέπουν σαφή πλεονεκτήματα στο να διατηρούν χαμηλό προφίλ.

«Ο χρονισμός της παρέμβασης είναι δύσκολος. Ο σκοπός είναι να πληγούν σκληρά οι κερδοσκόποι, οπότε, αν χρειαστεί, οι αρχές θα παρέμβουν» αναφέρουν οι πηγές.

«Δεν έχει να κάνει με τα επίπεδα του γιεν», αλλά περισσότερο με τον καλύτερο τρόπο για να αποτραπούν οι υπερβολικές πτώσεις του νομίσματος, πρόσθεσε η πρώτη πηγή.

Η απόφαση για το πότε θα πατηθεί η σκανδάλη εναπόκειται στον Mr Yen, Ατσούσι Μιμούρα, ο οποίος έχει αποφύγει να εκδώσει προφορικές προειδοποιήσεις από την τελευταία παρέμβαση.

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