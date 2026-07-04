Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Και επισήμως πλέον παντρεμένοι

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Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παρουσία συγγενών και στενών φίλων, όπως μεταδίδει το People.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου της τραγουδίστριας, το ζευγάρι επέλεξε δημιουργίες υψηλής ραπτικής του οίκου Christian Dior, σχεδιασμένες από τον Jonathan Anderson ειδικά για την περίσταση. Η νύφη φόρεσε επίσης κοσμήματα Cartier, ενώ τα παπούτσια και των δύο ήταν χειροποίητες δημιουργίες του Christian Louboutin. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπήρχαν παρανυφάκια ή κουμπάροι με την παραδοσιακή έννοια. Ο αδελφός της Τέιλορ, Όστιν Σουίφτ, είχε τον ρόλο του «Man of Honor», ενώ ο αδελφός του γαμπρού, Τζέισον Κέλσι, ήταν ο καλύτερος φίλος του γαμπρού. Την τελετή τέλεσε ο στενός τους φίλος, ο ηθοποιός Άνταμ Σάντλερ.

Ένας γάμος γεμάτος διάσημους καλεσμένους

Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden πρόβαλαν το μήνυμα «JUSΤ & T MARRIED!», ενώ εκατοντάδες θαυμαστές είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον χώρο.

Στους καλεσμένους βρέθηκαν πολλές γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων οι Τζίτζι Χαντίντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Εντ Σίραν, Ντακότα Τζόνσον, Χιου Γκραντ, Καρλί Κλος, Ζόι Κράβιτζ, Τζίμι Φάλον, οι αδελφές Haim και αρκετοί ακόμη φίλοι του ζευγαριού. Την προηγούμενη ημέρα είχε πραγματοποιηθεί ιδιωτικό δείπνο για συγγενείς και στενούς φίλους στον ίδιο χώρο.

Τις ημέρες πριν από τον γάμο, το Madison Square Garden μεταμορφώθηκε πλήρως για τις ανάγκες της εκδήλωσης, με ειδικά σκηνικά, διακοσμήσεις και φορτηγά να μεταφέρουν εξοπλισμό και φυτά. Παράλληλα, το ζευγάρι προχώρησε σε δωρεές συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι Feeding America, ASPCA και Imagination Library της Ντόλι Πάρτον.

Από ένα βραχιόλι φιλίας στον γάμο

Η σχέση της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι έγινε γνωστή το 2023, όταν ο παίκτης των Kansas City Chiefs αποκάλυψε ότι είχε προσπαθήσει να γνωρίσει την τραγουδίστρια δίνοντάς της ένα βραχιόλι φιλίας με τον αριθμό του σε συναυλία της περιοδείας Eras Tour. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν τον Αύγουστο του 2025, με τον Κέλσι να έχει προηγουμένως ζητήσει την ευλογία του πατέρα της, Σκοτ Σουίφτ.

Έκτοτε δεν έκρυψαν ποτέ τη σχέση τους. Η Σουίφτ είχε χαρακτηρίσει τον αθλητή «τον έρωτα της ζωής της», ενώ εκείνος είχε δηλώσει ότι η παρουσία της άλλαξε τη ζωή του προς το καλύτερο. Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο, ο πατέρας του γαμπρού, Εντ Κέλσι, είχε εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό του, χαρακτηρίζοντας την Τέιλορ Σουίφτ «ένα πραγματικά γλυκό κορίτσι της διπλανής πόρτας».

Πηγή: in.gr