Τέιλορ Σουίφτ: Υπέβαλε αίτηση εμπορικού σήματος για την προστασία της από την τεχνητή νοημοσύνη

Νέες αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων υπέβαλε η Τέιλορ Σουίφτ για δύο φωνητικά κλιπ και μία εικόνα, τα οποία, σύμφωνα με δικηγόρο, είναι «ειδικά σχεδιασμένα» για να προστατεύσουν την ποπ σταρ από τις απειλές που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αιτήσεις υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, καθώς τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργούν ρεαλιστικά βίντεο με γνωστούς ερμηνευτές και κατακλύζουν τις πλατφόρμες streaming με ψηφιακή μουσική, τονίζει το CNN.

Οι αιτήσεις της Σουίφτ κατατέθηκαν την Παρασκευή στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και προστίθενται σε εκατοντάδες άλλες αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων που αναφέρουν την εταιρεία της TAS Rights Management ως ιδιοκτήτη.

Αυτό που διαφοροποιεί αυτές τις αιτήσεις είναι η συμπερίληψη «ηχητικών σημάτων», τα οποία αποτελούν μια «λιγότερο γνωστή κατηγορία προστασίας εμπορικών σημάτων», έγραψε σε ένα blog ο Τζος Γκέρμπεν, δικηγόρος με έδρα τις ΗΠΑ και ιδρυτής της Gerben IP. «Η προσπάθεια κατοχύρωσης της ομιλούμενης φωνής μιας διασημότητας είναι μια νέα χρήση της κατοχύρωσης εμπορικού σήματος που δεν έχει υπάρξει ξανά σε δικαστήριο», σημείωσε.

«Γεια, είμαι η Τέιλορ Σουίφτ»

Σε ένα από τα ηχητικά αποσπάσματα, η Σουίφτ ακούγεται να λέει: «Γεια, είμαι η Τέιλορ Σουίφτ και μπορείτε να ακούσετε το νέο μου άλμπουμ, “The Life of a Showgirl”, κατ’ απαίτηση, στο Amazon Music Unlimited».

Στο άλλο απόσπασμα, λέει: «Γεια! Είμαι η Τέιλορ. Το ολοκαίνουριο άλμπουμ μου, “The Life of a Showgirl”, κυκλοφορεί στις 3 Οκτωβρίου και μπορείτε να κάνετε κλικ για να το αποθηκεύσετε εκ των προτέρων, ώστε να μπορείτε να το ακούσετε στο Spotify».

Η εικόνα που η Σουίφτ επιδιώκει να προστατεύσει είναι μια φωτογραφία της στη σκηνή να κρατάει μια ροζ κιθάρα και να φοράει ένα φόρεμα με πούλιες – μια εμβληματική εμφάνιση από την πρόσφατη περιοδεία της “Eras” σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Γκέρμπεν, ο ηθοποιός Μάθιου Μακόναχι έχει υποβάλει παρόμοιες αιτήσεις τους τελευταίους μήνες για να προστατεύσει τη φωνή και την εικόνα του, «δοκιμάζοντας νέες θεωρίες για το πώς θα λειτουργήσει ο νόμος περί εμπορικών σημάτων στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς οι παραδοσιακοί νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίοι προστατεύουν τα έργα των καλλιτεχνών από την απομίμηση, δεν προστατεύουν από το περιεχόμενο που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν πλέον στους χρήστες να δημιουργούν εντελώς νέο περιεχόμενο που μιμείται τη φωνή ενός καλλιτέχνη χωρίς να αντιγράφουν μια υπάρχουσα ηχογράφηση, δημιουργώντας ένα κενό που τα εμπορικά σήματα μπορούν να βοηθήσουν να καλυφθεί», δήλωσε ο Γκέρμπεν.

Θεωρητικά, η Σουίφτ θα μπορούσε να ισχυριστεί σε αγωγή ότι οποιαδήποτε χρήση της φωνής της που ακούγεται σαν το καταχωρημένο εμπορικό σήμα – ή εικόνες της που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη με ολόσωμη φόρμα και κιθάρα – παραβιάζει τα δικαιώματά της, πρόσθεσε.

Η Σουίφτ έχει υποβάλει περισσότερες από 300 αιτήσεις εμπορικών σημάτων μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια στρατηγική που βοηθά στην «ενίσχυση» της επωνυμίας της, όπως είπε η Λετίσια Καμινέρο, δικηγόρος πνευματικής ιδιοκτησίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.