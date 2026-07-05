Τραμπ: Συναντήσεις με Ζελένσκι και αλ Σάρα στο περιθώριο της συνόδου ΝΑΤΟ

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Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα θα συναντηθεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στη σύνοδο κορυφής την Τρίτη.

Ο Τραμπ θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους δύο ομολόγους του στην Άγκυρα.

Ο αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς θα μεταβεί στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, με στόχο να δοθεί μια νέα ώθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στη σύνοδο κορυφής την Τρίτη. Η πρώτη του συνάντηση θα είναι με τον οικοδεσπότη της συνόδου, τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί επίσης με τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκυ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για το ταξίδι και ζήτησε να μην κατονομαστεί δήλωσε ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι την Τετάρτη για να συζητήσουν “πώς μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο”.

“Το πεδίο της μάχης έχει παγώσει τους τελευταίους δύο μήνες και καμία πλευρά δεν σημειώνει μεγάλη πρόοδο”, δήλωσε ο αξιωματούχος. “Ο πρόεδρος νιώθει μια πραγματική αίσθηση επείγουσας ανάγκης να προσπαθήσει να το σταματήσει αυτό”.

Ο Τραμπ θα προτρέψει επίσης τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, δήλωσε ο αξιωματούχος.