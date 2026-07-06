Καύσωνας στην Ευρώπη: Η μάχη για τον κλιματισμό σε μια ήπειρο που υπερθερμαίνεται

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Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο, πιεστικό πρόβλημα που φέρνει στο προσκήνιο τα όρια των υποδομών της απέναντι στην κλιματική κρίση: τα ολοένα και πιο συχνά και ακραία κύματα καύσωνα. Σε πόλεις όπως το Παρίσι, η έλλειψη κλιματισμού σε κατοικίες, νοσοκομεία και δημόσια κτίρια έχει μετατραπεί σε ζήτημα ζωής και θανάτου, ενώ η κοινωνική και πολιτική συζήτηση για το αν πρέπει να επεκταθεί μαζικά η χρήση του διχάζει κυβερνήσεις, ειδικούς και πολίτες.

Ο Λούκα Φουνάρο, 32 ετών με μια σπάνια γενετική ασθένεια, υπέφερε κατά τη διάρκεια του ρεκόρ καύσωνα αυτού του μήνα στο διαμέρισμά του στη γαλλική πρωτεύουσα χωρίς σύστημα κλιματισμού. Οι γείτονές του δεν επιτρέπουν την εγκατάστασή του.

Έχουν απορρίψει τα αιτήματά του να τοποθετηθεί μονάδα στην εσωτερική αυλή της πολυκατοικίας του στο Μαραί, μια πολυσύχναστη συνοικία στο κέντρο του Παρισιού, λέγοντας ότι η συσκευή θα είναι πολύ θορυβώδης. Ο Φουνάρο, που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και αναπνέει με τη βοήθεια αναπνευστήρα, έχει οδηγήσει τους γείτονες στη δικαιοσύνη, με την οικογένειά του να ξοδεύει χιλιάδες δολάρια σε μια δικαστική μάχη που διαρκεί ήδη δύο χρόνια και συνεχίζεται, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Οικονομολόγοι ανέφεραν ότι ο καύσωνας «θύμιζε τα lockdown της πανδημίας»

«Αν κάνει υπερβολική ζέστη, τα άτομα με αναπηρία αφυδατώνονται και δυσκολεύονται να αναπνεύσουν», δήλωσε ο Φουνάρο.

Οι Ευρωπαίοι εδώ και χρόνια αποφεύγουν τον κλιματισμό, θεωρώντας τον θορυβώδη, επιβαρυντικό για την αρχιτεκτονική τους κληρονομιά και, πάνω απ’ όλα, περιττό, όσο τα καλοκαίρια παρέμεναν ήπια. Φοβούνταν επίσης ότι η ευρεία χρήση της ενεργοβόρας τεχνολογίας θα υπονόμευε την προσπάθειά τους να ηγηθούν στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, αυτή η αντίσταση συγκρούεται πλέον με την πραγματικότητα μιας ηπείρου όπου οι θερμοκρασίες αυξάνονται ταχύτερα από κάθε άλλη περιοχή στον πλανήτη.

Θύμιζε lockdown

Τα χρόνια επαναλαμβανόμενων ρεκόρ καύσωνα έχουν επιβαρύνει τα συστήματα υγείας και τις οικονομίες. Χιλιάδες σχολεία στη Δυτική Ευρώπη, που σπάνια διαθέτουν κλιματισμό, έκλεισαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου καύσωνα, αναγκάζοντας πολλούς γονείς να μείνουν στο σπίτι. Επιχειρήσεις έκλεισαν, εργοστάσια μείωσαν παραγωγή, σιδηροδρομικές γραμμές ανεστάλησαν. Οικονομολόγοι ανέφεραν ότι ο καύσωνας «θύμιζε τα lockdown της πανδημίας».

Η διαμάχη για το μέλλον του κλιματισμού διαμορφώνει πλέον πολιτικές συζητήσεις σε όλη την ήπειρο, φέρνοντας αντιμέτωπους πολιτικούς της δεξιάς, που ζητούν μαζικό σχέδιο εγκατάστασης κλιματιστικών, με εκείνους της αριστεράς που φοβούνται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

«Είναι ντροπή ότι μωρά που γεννιούνται σε νοσοκομεία, οι ασθενείς και οι ηλικιωμένοι αναγκάζονται να υπομένουν τέτοιους καύσωνες επειδή αρνούνται να εγκαταστήσουν κλιματισμό», δήλωσε η ακροδεξιά Γαλλίδα πολιτικός Μαρίν Λεπέν σε ανάρτησή της. «Αυτοί οι καύσωνες σκοτώνουν· πρέπει να εφαρμοστεί ένα μεγάλο σχέδιο κλιματισμού».

Οι ευρωπαϊκές υποδομές φτιάχτηκαν για χειμώνα

Οι ευρωπαϊκές υποδομές σχεδιάστηκαν για πολύ πιο ψυχρό κλίμα από το σημερινό. Στο βόρειο μισό της ηπείρου, οι θερμοκρασίες σπάνια ξεπερνούσαν τους 32 βαθμούς Κελσίου και οι τιμές άνω των 38 ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.

Οι σιδηροδρομικές γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα δεν είχαν σχεδιαστεί για ακραία ζέστη. Πολλά κτίρια δεν διαθέτουν στοιχεία σχεδιασμού που θα τα κρατούσαν δροσερά, όπως παντζούρια που μπλοκάρουν τον ήλιο.

Τα περισσότερα σπίτια και ιδρύματα στην Ευρώπη δεν έχουν κλιματισμό. Στην Ιταλία περίπου το 56% των κατοικιών διαθέτει κλιματισμό, ενώ στη Γαλλία το ποσοστό πέφτει στο 25% και στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις στο 5%. Τα καλοκαιρινά κύματα καύσωνα στην Ευρώπη προκαλούν δεκάδες χιλιάδες θανάτους, πολύ περισσότερους από τις ΗΠΑ, κάτι που σύμφωνα με επιστήμονες οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη κλιματισμού.

Η ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα από ό,τι είχαν προβλέψει επιστήμονες και αξιωματούχοι. Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος, με θερμοκρασίες ήδη περίπου 2,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Την περασμένη εβδομάδα, το Παρίσι ξεπέρασε τους 40°C, κάτι που έχει συμβεί μόνο άλλες τρεις φορές από τον 19ο αιώνα.

«Πάντα πιστεύαμε ότι αυτό το σενάριο θα ήταν πιθανό από το 2030 και μετά», δήλωσε η αντιδήμαρχος Παρισιού Οντρέ Πουλβάρ. «Τώρα συνειδητοποιούμε ότι ήδη ζούμε μέσα σε αυτό».

Οι αρχές σε όλη την Ευρώπη προσπαθούν να αποφύγουν τη μαζική χρήση κλιματισμού, καθώς θεωρούν ότι έχει σοβαρά μειονεκτήματα: είναι ακριβός, ενεργοβόρος και εκπέμπει ζεστό αέρα στους δρόμους, επιδεινώνοντας το μικροκλίμα των πόλεων. Επιπλέον, θεωρείται ενοχλητικός σε πυκνοκατοικημένες περιοχές λόγω του θορύβου.

«Ο στόχος δεν είναι να γίνουμε σαν ιταλικές, βραζιλιάνικες ή αμερικανικές πόλεις όπου εξωτερικές μονάδες καλύπτουν ολόκληρες προσόψεις και κάνουν αφόρητο θόρυβο», είπε η Πουλβάρ.

«Είναι φρικτό»

Στο Λονδίνο, οι κανονισμοί απαιτούν από τους κατασκευαστές να εφαρμόζουν πρώτα παθητικές λύσεις δροσισμού—φυσικό αερισμό, παντζούρια και καλύτερη μόνωση—πριν την εγκατάσταση κλιματισμού. Παρίσι και Βερολίνο σχεδιάζουν περισσότερους χώρους πρασίνου για μείωση της θερμότητας. Το Παρίσι άνοιξε ακόμη και τον Canal Saint-Martin για κολύμβηση κατά τον καύσωνα.

Ωστόσο, αυτά τα μέτρα είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικά από τον κλιματισμό απέναντι στην ακραία ζέστη, σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC). Στην τελευταία της έκθεση, ο κλιματισμός αξιολογείται ως ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέτρο, ενώ άλλες λύσεις όπως ο φυσικός αερισμός έχουν μέτρια ή χαμηλή αποτελεσματικότητα.

Σε περιόδους έντονου καύσωνα, ακόμη και οι νυχτερινές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν στα κτίρια να κρυώσουν.

Η κλιματική επιστήμονας Ραντίκα Κόσλα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δήλωσε ότι οι χώρες πρέπει να συνδυάσουν καλύτερο σχεδιασμό κτιρίων με κλιματισμό, ώστε να περιορίζεται η κατανάλωση ενέργειας. «Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο», είπε.

Σε όλη την περιοχή, ο τελευταίος καύσωνας μετέτρεψε νοσοκομεία και γηροκομεία χωρίς κλιματισμό σε «φούρνους». Γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς προσπαθούσαν να καλύψουν τα παράθυρα με ανακλαστικά φύλλα για να μειώσουν τη ζέστη.

«Είναι απολύτως φρικτό», είπε ο γιατρός Ουιλφρί Σαμού στο Βερσαλλίες. «Έχουμε ακόμη και περιστατικά ασθένειας στο προσωπικό».

Η ζήτηση για κλιματισμό αυξάνεται και η αντίσταση υποχωρεί. Στην Αγγλία, οι σωλήνες φορητών κλιματιστικών που βγαίνουν από παράθυρα γίνονται όλο και πιο συνηθισμένοι. Έκθεση της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει ότι απαιτείται σχεδιασμός για πιο ενεργητική ψύξη.

«Πόλεμος» για τα κλιματιστικά

Στο Παρίσι, οι διαμάχες γύρω από τα κλιματιστικά αυξάνονται. Οι κάτοικοι χρειάζονται έγκριση από τη πολυκατοικία και, αν η μονάδα είναι ορατή, μπορεί να απορριφθεί για λόγους αισθητικής.

Ο δικηγόρος Κριστόφ Σανσόν, γνωστός ως «ο δικηγόρος του θορύβου», ανέφερε ότι χειρίζεται πάνω από 100 υποθέσεις σχετικές με κλιματισμό. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, μια πολυκατοικία μπορεί να μπλοκάρει εγκατάσταση αν ο θόρυβος ξεπερνά συγκεκριμένα όρια.

«Είναι ένας ήχος που διαπερνά το μπετόν και μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικός», είπε. «Πρέπει να βρεθεί συμβιβασμός».

Η οικογένεια του Λούκα Φουνάρο προσπαθεί εδώ και δύο χρόνια να εγκαταστήσει κλιματισμό στο διαμέρισμά του. Ο Λούκα πάσχει από μυοπάθεια και είναι σχεδόν παράλυτος από τη γέννησή του. Οι γονείς του αγόρασαν ισόγειο διαμέρισμα ώστε να ζει ανεξάρτητα.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου καύσωνα, η μονάδα κλιματισμού παρέμεινε στο πάτωμα, ανεκμετάλλευτη, περιμένοντας εγκατάσταση.

«Οι γείτονες νομίζουν ότι θα λειτουργεί όλη μέρα και νύχτα», είπε. «Δεν είναι αλήθεια, θέλω απλώς να τη χρησιμοποιώ λίγο για να δροσίζομαι».

Η μητέρα του έφερε φορητό ψύκτη αέρα, αλλά συχνά δεν είναι αρκετός απέναντι στην ακραία ζέστη.

«Συνήθως κρατάει μία ή δύο μέρες και τελειώνει», είπε ο Φουνάρο. «Αυτή τη φορά κράτησε ολόκληρη εβδομάδα».

Πηγή: in.gr