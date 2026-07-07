DeepSeek: Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας αναπτύσσει το δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

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Η κινεζική startup DeepSeek αναπτύσσει το δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters. Πρόκειται για μια κίνηση που θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτησή της από την Nvidia και τα τσιπ της Huawei, στα οποία βασιζόταν για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των παγκοσμίως δημοφιλών μοντέλων της.

Η επέκταση στον τομέα της ανάπτυξης τσιπ θα σηματοδοτούσε σημαντική στρατηγική στροφή για τον κορυφαίο φορέα τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας

Το τσιπ έχει σχεδιαστεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων — το στάδιο της επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης κατά το οποίο ένα εκπαιδευμένο μοντέλο παράγει απαντήσεις για τους χρήστες — και όχι για την εκπαίδευση νέων μοντέλων, ανέφεραν οι πηγές.

Εάν επιτύχει, η επέκταση της DeepSeek στον τομέα της ανάπτυξης ημιαγωγών θα σηματοδοτούσε μια σημαντική στρατηγική στροφή για μια εταιρεία που θεωρείται ευρέως στην Κίνα ως ο πρωταθλητής της τεχνητής νοημοσύνης της χώρας, ενδεχομένως αυξάνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Huawei.

Η DeepSeek απέκτησε παγκόσμια φήμη πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, μετά την κυκλοφορία δύο εξαιρετικά αποδοτικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που έγιναν viral σε όλο τον κόσμο, εκπλήσσοντας πολλούς στο Σίλικον Βάλεϊ και στην Ουάσινγκτον.

Η εταιρεία είναι από καιρό γνωστή για το ότι δίνει έμφαση στις καινοτομίες στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης παρά στην εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας της.

Συνεργασία DeepSeek – Huawei

Αν και τα προϊόντα της Huawei εξακολουθούν να υστερούν κατά πολύ σε σχέση με τα πιο προηγμένα τσιπ της Nvidia, η απαγόρευση των ΗΠΑ για τις εξαγωγές τους προς την Κίνα έχει βοηθήσει την Huawei να κατακτήσει περίπου το ήμισυ της εγχώριας αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προμηθεύοντας την DeepSeek και αρκετούς άλλους κορυφαίους παράγοντες του κλάδου.

Ωστόσο, η κυριαρχία της Huawei στην αγορά ήδη εξασθενεί, καθώς οι τεχνολογικοί ανταγωνιστές της, η Alibaba και η Baidu, αναπτύσσουν τα δικά τους τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και κερδίζουν μερίδιο αγοράς.

Η προσπάθεια της DeepSeek να συμμετάσχει σε αυτόν τον ανταγωνισμό βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την εταιρεία να προσεγγίζει εξωτερικούς συνεργάτες και να διεξάγει συζητήσεις με εταιρείες σχεδιασμού τσιπ, κατασκευής τσιπ και μνήμης, σύμφωνα με τις τρεις πηγές. Η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η εταιρεία με έδρα το Χανγκτσού έχει επίσης αυξήσει τις προσλήψεις μηχανικών σχεδιασμού τσιπ τους τελευταίους μήνες, αλλά οι προσλήψεις έχουν γίνει διακριτικά, χωρίς δημοσίευση αγγελιών εργασίας σε δημόσιες πλατφόρμες προσλήψεων, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Και οι τρεις πηγές αρνήθηκαν να αποκαλυφθούν, καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες. Παρά το γεγονός ότι έχει αναδειχθεί σε πρωτοπόρο των φιλοδοξιών της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η DeepSeek διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Aκολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις

Με ένα δικό της τσιπ, η DeepSeek θα ενταχθεί στους άλλους παγκόσμιους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης που επιδιώκουν μεγαλύτερο έλεγχο επί του υλικού που υποστηρίζει τα μοντέλα τους και μειωμένη εξάρτηση από την Nvidia.

Η OpenAI παρουσίασε τον περασμένο μήνα το Jalapeno, το πρώτο της εξατομικευμένο τσιπ ΑΙ, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Broadcom, ενώ η Anthropic εξετάζει το ενδεχόμενο να κατασκευάσει τα δικά της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, όπως ανέφερε το Reuters τον Απρίλιο.

Για την DeepSeek, η προσπάθεια αυτή έχει μια επιπλέον στρατηγική διάσταση. Οι αμερικανικοί έλεγχοι στις εξαγωγές απαγορεύουν στις κινεζικές εταιρείες να αγοράζουν τα πιο προηγμένα τσιπ της Nvidia, και το Πεκίνο ασκεί πίεση στους κορυφαίους της τεχνολογίας να κατασκευάσουν εγχώριες εναλλακτικές λύσεις.

Ο ιδρυτής της DeepSeek, Liang Wenfeng, δήλωσε σε μια σπάνια συνέντευξη το 2024 σε ένα κινεζικό μέσο ενημέρωσης ότι οι έλεγχοι στις εξαγωγές τσιπ αποτελούσαν πρόκληση για την εταιρεία.

Η DeepSeek έχει χρησιμοποιήσει τσιπ τόσο της Nvidia όσο και της Huawei. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι το βασικό μοντέλο που στηρίζει το R1 —το μοντέλο συλλογιστικής του οποίου η χαμηλού κόστους απόδοση προκάλεσε πτώση στις μετοχές των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας τον Ιανουάριο του 2025— εκπαιδεύτηκε στο H800 της Nvidia, ένα τσιπ σχεδιασμένο για την κινεζική αγορά το οποίο η Ουάσιγκτον απαγόρευσε στα τέλη του 2023.

Από τότε, η εταιρεία στηρίζεται όλο και περισσότερο στην Huawei. Τον Απρίλιο κυκλοφόρησε το μοντέλο V4, προσαρμοσμένο για τα τσιπ Ascend της Huawei, ενώ η Huawei ανέφερε ότι οι επεξεργαστές της χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει για την εκπαίδευση του V4-Flash, μιας ελαφρύτερης έκδοσης του μοντέλου. Σύμφωνα με το Reuters, οι παραγγελίες για τα τσιπ Ascend 950 της Huawei από κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την κυκλοφορία.