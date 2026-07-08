Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα, διαφάνεια, προστασία από καταχρηστικές πρακτικές

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«Είναι μια νομοθετική παρέμβαση που συνδυάζει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, την προστασία των καταναλωτών, τη συνοχή στην ελληνική κοινωνία, δίνοντας πραγματικά τη δυνατότητα να αισθάνονται όλοι ότι προσπαθούμε όλοι μαζί να κάνουμε την αγορά πιο δίκαιη», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά την διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου.

Θεοδωρικάκος: Αυτονόητες λύσεις

«Το νομοσχέδιό μας αυτό έχει αυτονόητες λύσεις σε θέματα που αφορούν τους πολίτες. Αφορούν το να έχουν γνώση οι πολίτες των δανειακών συμβάσεων που υπογράφουν, των υποχρώσεων που αναλαμβάνουν, μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, καθορίζονται πλήρως τα δικαιώματα του δανειολήπτη», τόνισε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως «όλο αυτό είναι σε πλήρη συνέχεια της συνολικής στρατηγικής μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης για μια αγορά πιο δίκαιη, με υγιή ανταγωνισμό, με εφαρμογή της νομιμότητας και διαφάνεια».

Στην ομιλία του ο υπουργός Ανάπτυξης αναφερόμενος στο νομοσχέδιο είπε ότι με αυτό:

Αυξάνεται η δυνατότητα του δανεισμού μέχρι €100.000.

Ο νόμος εφαρμόζεται και σε συμβάσεις πίστωσης άνω των €100.000, για ανακαίνιση ακινήτου που προορίζεται για κατοικία.

Θεσπίζεται για πρώτη φορά ανώτατο όριο στο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.), καθώς και στο συνολικό κόστος της πίστωσης (τόκοι, προμήθειες και λοιπές επιβαρύνσεις), με βάση τη διάρκεια της σύμβασης, ώστε ο πολίτης να προστατεύεται από καταχρηστικές και υπερβολικές επιβαρύνσεις.

Θεσπίζεται το πιο προστατευτικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 60% πλαφόν στις επιβαρύνσεις για δάνεια τετραετίας, όταν οι επόμενες χώρες (Σουηδία, Λιθουανία και Ρουμανία) με αντίστοιχο πλαφόν βρίσκονται στο 100%.

Οι πιστωτές υποχρεούνται σε αναλυτική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη εισοδήματα, δαπάνες και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, ώστε η πίστωση να παραμένει βιώσιμη.

Καθιερώνονται αυστηρότερες υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης και τυποποιημένης παρουσίασης των όρων της σύμβασης, ενώ κάθε σχετική διαφήμιση οφείλει να προειδοποιεί ότι ο δανεισμός έχει κόστος και δεν αποτελεί μέσο αποταμίευσης.

Η χορήγηση πίστωσης δεν μπορεί να εξαρτάται από την αγορά άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών (π.χ. ασφάλισης), εκτός αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, οπότε ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής παρόχου.

Οι πιστωτές υποχρεούνται να παρακολουθούν τις συνεχείς υπερβάσεις πιστωτικών ορίων και να ενημερώνουν έγκαιρα τους καταναλωτές, προτείνοντας κατάλληλες λύσεις.

Οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ενημερώνονται για τη δυνατότητα πρόσβασης σε δωρεάν, ανεξάρτητες υπηρεσίες συμβουλευτικής, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω εισφοράς των πιστωτικών φορέων.

Σε ό,τι αφορά στις εξ αποστάσεως συμβάσεις και χρηματοικονομικές υπηρεσίες εισάγονται ειδικούς κανόνες για την κατοχύρωση της διαφάνειας: τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

«Πιστεύω ότι γίνονται σημαντικά, πραγματικά σημαντικά βήματα για την προστασία των καταναλωτών. Και όσο και αν το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον είναι επιβαρυμένο και όσο και αν η πολιτική ζωή του τόπου έχει περιπέσει σε ένα τελείως τοξικό και διχαστικό επίπεδο, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω την πρόσκληση προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουμε όλοι αυτό το νομοσχέδιο», σημείωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.