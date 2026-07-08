Τάκης Θεοδωρικάκος: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

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Οδικό χάρτη για τη δημιουργία μιας πιο παραγωγικής, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς οικονομίας παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να κινηθεί ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη προκειμένου να ανταποκριθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 930 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3 δισ. ευρώ, με κρατικές ενισχύσεις που ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ και τα οποία εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν τουλάχιστον 55.000 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι 478 επενδυτικά σχέδια αφορούν τη μεταποίηση, με συνολικό προϋπολογισμό 1,8 δισ. ευρώ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 91 στρατηγικές επενδύσεις, με 22 νέα έργα, συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ, να έχουν εγκριθεί μέσα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Όπως ανέφερε, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος δίνει σαφή προτεραιότητα στη μεταποίηση, τη βιομηχανία, τις μεγάλες επενδύσεις, αλλά και στην περιφερειακή ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Θεοδωρικάκος: Η «Ελλάδα του 2030»

Από εκεί και πέρα, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι η πράσινη μετάβαση και η απανθρακοποίηση των στρατηγικών κλάδων αποτελούν αναγκαία επιλογή, ωστόσο επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινείται με την απαιτούμενη ταχύτητα. «Η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα», σημείωσε, περιγράφοντας το όραμα μιας «Ελλάδας του 2030» που θα παράγει περισσότερο, θα εξάγει περισσότερο και θα προσφέρει καλύτερες αμοιβές, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και με επενδύσεις που θα δημιουργούν τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα, από τον Έβρο έως την Κρήτη.

Η σημασία της ελληνικής βιομηχανίας

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η προστιθέμενη αξία της ελληνικής βιομηχανίας ξεπερνά πλέον τα 32 δισ. ευρώ, ενώ έκανε ειδική αναφορά σε κλάδους που αποτελούν «πυλώνες» της παραγωγικής οικονομίας. Όπως είπε, η ελληνική βιομηχανία αλουμινίου καταγράφει εξαγωγικό πλεόνασμα ύψους 1 δισ. ευρώ, παράλληλα με την αυξανόμενη στρατηγική σημασία του γαλλίου, ενώ η βιομηχανία τροφίμων εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών 26 δισ. ευρώ και εξαγωγές 7,5 δισ. ευρώ.

Ως δεύτερη μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη, γνωστοποιώντας ότι προωθείται Εθνική Στρατηγική για τα μικροκυκλώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη φωτονική, ενώ παράλληλα δημιουργείται ειδικό καθεστώς στον Αναπτυξιακό Νόμο για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, με διαθέσιμους πόρους 150 εκατ. ευρώ.

Η τρίτη μεγάλη προτεραιότητα, σύμφωνα με τον υπουργό, αφορά τις δεξιότητες και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας προϋποθέτει εργαζόμενους με σύγχρονες γνώσεις και υψηλή εξειδίκευση.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), αλλά και στις ενεργειακές υποδομές, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση και την ανάπτυξη των διαδρόμων μεταφοράς LNG.

Η ενεργειακή ασφάλεια και ο Κάθετος Διάδρομος

Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Corridor) ενισχύει τόσο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας όσο και τον γεωστρατηγικό της ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι προχωρά η μεταρρύθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με 40 υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, 25 παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών πάρκων, 120 επενδυτικά σχέδια για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της μεταποίησης και δέσμη 12 παρεμβάσεων για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η μακροχρόνια ευημερία της χώρας δεν μπορεί να στηριχθεί στην πολιτική των επιδομάτων. «Η ευημερία των Ελλήνων δεν θα έρθει μέσα από επιδόματα, αλλά μέσα από περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες εξαγωγές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια πιο ανταγωνιστική οικονομία αποκτά και βαθύτερη εθνική διάσταση, καθώς αποτελεί –όπως είπε– τον μόνο τρόπο για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το δημογραφικό πρόβλημα, να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια μέσω σταθερών θέσεων εργασίας και να οικοδομηθεί μια πιο παραγωγική και ασφαλής Ελλάδα.