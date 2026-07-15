ΗΠΑ: Κύμα ζέστης πλήττει τις δυτικές περιοχές και εξαπλώνεται στις ανατολικές ακτές

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Ενα κύμα ζέστης ρεκόρ, που πλήττει από το σαββατοκύριακο τις δυτικές ΗΠΑ, εξαπλώνεται προς τις ανατολικές ακτές, με σχεδόν 100 εκατομμύρια Αμερικανούς να τίθενται σε συναγερμό.

Αυτό το κύμα καυτού αέρα έχει ήδη καταρρίψει τις τελευταίες ημέρες ιστορικά ρεκόρ ζέστης σε πολλές περιοχές στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, όπως στο Μπίλινγκς, τη μεγαλύτερη πόλη της Μοντάνα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Το κύμα ακραίας ζέστης επεκτείνεται και στις μεγάλες πόλεις της Βοστόνης, της Φιλαδέλφειας, της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον

More than 125 million Americans are under heat alerts as a historic heat wave scorches much of the West. Multiple cities, including Salt Lake City, have already shattered heat records, with triple-digit temperatures expected to persist. @KaynaWhitworth reports. pic.twitter.com/mCL0iUpvnn — Good Morning America (@GMA) July 14, 2026

Αυτή η ακραία ζέστη, που επιδεινώνεται από την υγρασία του αέρα, επεκτείνεται πλέον στις ανατολικές ακτές της χώρας, μεταξύ άλλων στις μεγάλες πόλεις της Βοστόνης, της Φιλαδέλφειας, της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, που είχαν ήδη πληγεί στις αρχές Ιουλίου από ένα επεισόδιο καύσωνα.

Επικίνδυνα επίπεδα

«Θερμοκρασίες υψηλότερες από το φυσιολογικό και επικίνδυνα επίπεδα ζέστης αναμένεται να σημειωθούν σήμερα στο βορειοανατολικό τμήμα, προτού η εντονότερη ζέστη πλήξει την περιοχή αύριο Τετάρτη και επεκταθεί προς το κέντρο του Ατλαντικού», προειδοποίησαν χθες Τρίτη οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS).

Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέλθει σε πόλεις στο βορειοανατολικό τμήμα έως τους 38 βαθμούς Κελσίου προτού καταγράψει πτώση στα τέλη της εβδομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ