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Ιράκ: Συμφωνίες 60 δισ. δολ. με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες

Η Chevron, ενδιαφέρεται για την κατασκευή ένος αγωγού που θα αποφύγει τα Στενά του Ορμούζ και θα δημιουργήσει μια άλλη διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου από το Ιράκ

World 18.07.2026, 17:27
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Ιράκ: Συμφωνίες 60 δισ. δολ. με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες
Ο πρωθυπουργος του Ιράκ Αλί αλ-Ζαΐντι
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Δεκάδες συμφωνίες με ιρακινούς αξιωματούχους σχετικά με το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τους αγωγούς,  υπέγραψαν την Παρασκευή δυτικές ενεργειακές εταιρείες στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ιράκ να εμβαθύνει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ και να αναπτύξει εναλλακτικούς δρόμους αντί του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά των υδρογονανθράκων του στις παγκόσμιες αγορές.

«Ακολουθούμε μια πολιτική ανοιχτών θυρών», δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλί αλ-Ζαΐντι μέσω μεταφραστή σε μια επιχειρηματική σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ιράκ στο Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ, όπου ιρακινοί αξιωματούχοι και αμερικανικές εταιρείες των τομέων της ενέργειας, της υγειονομικής περίθαλψης και της τεχνολογίας υπέγραψαν μη δεσμευτικές συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης συνολικής αξίας άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Όποιος έχει ένα έργο μπορεί να έρθει και να μας μιλήσει. Δεν θα δημιουργήσουμε εμπόδια σε κανέναν», δήλωσε ο Ζαΐντι.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει επηρεασει το γειτονικό Ιράκ αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Tom Barrack, απεσταλμένος του Προέδρου Donald Trump στην περιοχή, δήλωσε ότι, αφενός, ο πόλεμος έχει προκαλέσει χάος και σύγχυση, αλλά, αφετέρου, το Ιράκ βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή μιας νέας στρατηγικής συμμαχίας ασφαλείας» με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Ο Ζαΐντι επισκέφθηκε την Πέμπτη τα κεντρικά γραφεία της Chevron στο Χιούστον, πριν ιρακινοί αξιωματούχοι υπογράψουν συμφωνίες με τη μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία για την προώθηση της πιθανής εισόδου της στα πετρελαϊκά κοιτάσματα West Qurna 2 και Nassiriya του Ιράκ.

Ο Τζέικ Σπιέρινγκ, πρόεδρος εταιρικής επιχειρηματικής ανάπτυξης της Chevron, δήλωσε στην εκδήλωση του Εμπορικού Επιμελητηρίου ότι η εταιρεία του θα επενδύσει σε έναν αγωγό για να αποφύγει το Στενό του Ορμούζ και να δημιουργήσει μια άλλη διαδρομή εξαγωγής από το Ιράκ. Ένας τέτοιος αγωγός θα μπορούσε να μεταφέρει ιρακινό πετρέλαιο στη δυτική ακτή της Συρίας, η οποία βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ενδιαφέρον για το Ιράκ απο BP, ConocoPhillips και Chevron

Οι εξαγωγές του Ιράκ έχουν πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο, εν μέρει λόγω του μερικού κλεισίματος του στενού, μέσω του οποίου συνήθως διέρχονταν το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τον Σπιέρινγκ, το ενεργειακό δυναμικό του Ιράκ θα μπορούσε να το μετατρέψει στο αντίστοιχο της Μέσης Ανατολής των αμερικανικών κέντρων εμπορίας ενέργειας, γνωστών ως Henry Hub για το φυσικό αέριο και Cushing για το πετρέλαιο.

Η ConocoPhillips , ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αποκτήσει μερίδιο 42% στην BP Energy of Kirkuk Ltd, συνεργαζόμενη με τη βρετανική  BP , για την αναδιάρθρωση τεσσάρων παραγωγικών πετρελαϊκών κοιτασμάτων στο βόρειο Ιράκ.

Η Μέγκ Ο Νιλ , Διευθύνουσα Σύμβουλος της BP, δήλωσε ότι το Ιράκ διαθέτει «φανταστικό δυναμικό από την άποψη των πόρων» και ότι οι συνεργασίες αυτές συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια τόσο του Ιράκ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η BP έχει μακρά ιστορία στο Ιράκ, καθώς συμμετείχε στην ανακάλυψη του Κιρκούκ το 1927.

Ο Ράιαν Λάνς , Διευθύνων Σύμβουλος της Conoco, δήλωσε ότι η εταιρεία του δεν έχει το ιστορικό της BP στο Ιράκ, αλλά διαθέτει εμπειρία σε απαιτητικές περιοχές όπως η Βόρεια Πλαγιά της Αλάσκας.

«Ανυπομονούμε να προσφέρουμε την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και το κεφάλαιό μας για να βοηθήσουμε τον ιρακινό λαό», δήλωσε ο Λάνς .

Απο τη συνάντηση του πρωθυπουργού του Ιράκ με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο

Ο πρόεδος του Ιράκ , ο οποίος βρίσκεται σε πενθήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ, συναντήθηκε την Τρίτη με τον αμερικανο πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνάψουν πολλές συμφωνίες με το Ιράκ, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και για τις δύο χώρες.

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