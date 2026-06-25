Ιράκ: Ένα όχι και τόσο διακριτικό μήνυμα προς τον ΟΠΕΚ

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Ένα όχι και τόσο διακριτικό μήνυμα έστειλε το Ιράκ στον ΟΠΕΚ το οποίο έλεγε αφήστε μας να αυξήσουμε ελεύθερα την παραγωγή πετρελαίου αλλιώς αποχωρούμε από τον Οργανισμό.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου του Ιράκ, Σαλίμ Αλ-Ρικάμπι, ανέφερε σε μήνυμα ότι, ενώ η χώρα «προς το παρόν δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί», το Ιράκ πιστεύει ότι ο ΟΠΕΚ θα πρέπει να αυξήσει το ανώτατο όριο παραγωγής του και, εάν αυτή η φιλοδοξία δεν ικανοποιηθεί, «θα πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με το αν θα παραμείνει ή θα αποσυρθεί».

Μέσα σε λίγες ώρες η απειλή αποσύρθηκε με επακόλουθη δήλωση του υπουργείου που υπογράμμιζε ότι «οι αναφορές που υποδηλώνουν ότι το Ιράκ εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού της συμμετοχής του στον ΟΠΕΚ δεν αντικατοπτρίζουν την επίσημη θέση της ιρακινής κυβέρνησης. Ούτε ο πρωθυπουργός ούτε η κυβέρνηση του Ιράκ έχουν προτείνει την αποχώρησή τους από τον Οργανισμό».

Η μεταγενέστερη δήλωση του υπουργείου ανέφερε, ωστόσο, ότι υπάρχει αναγνώριση μεταξύ των μελών του ΟΠΕΚ «σχετικά με τις μοναδικές συνθήκες του Ιράκ και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πετρελαϊκή του βιομηχανία τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων πολέμων, κυρώσεων και πολλών άλλων δυσκολιών». Ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να τεθεί η παραγωγή της χώρας σε «δίκαιο» επίπεδο.

Η παραγωγή του Ιράκ

Μεγάλο μέρος των δημοσίων εσόδων του Ιράκ προέρχεται από το πετρέλαιο που έχει μειωθεί σημαντικά από τον πόλεμο στο Ιράν. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει οικονομική κρίση ως αποτέλεσμα του πολέμου και η σημαντική αύξηση της ποσόστωσής της στον ΟΠΕΚ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ανώτερος αξιωματούχος του ιρακινού υπουργείου πετρελαίου.

Η ποσόστωση του Ιράκ για τον Ιούλιο είναι 4,378 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αν και η τρέχουσα παραγωγή είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν λόγω της διαταραχής του Ορμούζ. Ο ΟΠΕΚ δίνει σιγά σιγά στα κράτη μέλη άδεια να αντλούν περισσότερο κατά τη διάρκεια του πολέμου, παρά την άνευ προηγουμένου διαταραχή του εφοδιασμού που προκάλεσε η σύγκρουση.

Το Ιράκ έχει δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στις ποσοστώσεις του στον ΟΠΕΚ στο παρελθόν, καθώς αύξησε την παραγωγική του ικανότητα πετρελαίου με τη βοήθεια δυτικών πετρελαϊκών εταιρειών. Το Ιράκ άντλησε 1,48 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚ, από σχεδόν 4,2 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο πριν από το κλείσιμο του Ορμούζ.

«Το Ιράκ εργάζεται για να αποκαταστήσει την πλήρη εξαγωγική του ικανότητα πετρελαίου και στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου στα 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Ιρακινός εκπρόσωπος Χάιντερ αλ Αμπούντι.

Πλήγμα για τον ΟΠΕΚ

Το Ιράκ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός του ομίλου και πέμπτος παγκοσμίως και η αποχώρηση του θα είναι ένα σημαντικό πλήγμα για τον ΟΠΕΚ που ιδρύθηκε στη Διάσκεψη της Βαγδάτης στις 10-14 Σεπτεμβρίου 1960 από το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και τη Βενεζουέλα.

Δύο μήνες πριν αποχώρησαν από το πετρελαϊκό καρτέλ μετά από 60 χρόνια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εν μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών.

Τα ΗΑΕ, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός στον Οργανισμό, συγκρούστηκαν με τους παραγωγούς του ΟΠΕΚ και του ΟΠΕΚ+ σχετικά με τις ποσοστώσεις παραγωγής, επιμένοντας ότι θα πρέπει να τους δοθεί υψηλότερο όριο παραγωγής καθώς αυξάνουν την παραγωγική τους ικανότητα. Μετά από χρόνια διαφωνίας, τα ΗΑΕ αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ.

Η νεκρολογία του ΟΠΕΚ έχει γραφτεί και διαψευστεί πολλές φορές αλλά η αποχώρηση του τρίτου μεγαλύτερου παραγωγού του έθεσε τον οργανισμό στη μεγαλύτερη υπαρξιακή κρίση από την ίδρυση του. Αν αποχωρήσει και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός θεωρείται ένα ακόμα καρφί στο φέρετρο του ΟΠΕΚ.