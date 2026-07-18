Pokemon Go: Δέκα χρόνια, εκατομμύρια παίκτες προσπαθούν να τα… πιάσουν όλα (τα τέρατα)

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Ενα παιχνίδι της ιαπωνικής Nintendo μετράει ήδη 30 χρόνια κυκλοφορίας και εκατομμύρια φανατικούς -σχεδόν- οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος για το Pokémon, τη δημοφιλή σειρά που ξεκίνησε στη φορητή κονσόλα Game Boy της Nintendo το 1996 και γνώρισε σύγχρονη επιτυχία ως app στα κινητά τηλέφωνα.

Η εφαρμογή για κινητά Pokémon Go, η οποία γιορτάζει τώρα τη 10η επέτειό της, χρησιμοποιεί GPS και επαυξημένη πραγματικότητα για να επιτρέπει στους παίκτες να εντοπίζουν και να πιάνουν εικονικά τέρατα σε τοποθεσίες του πραγματικού κόσμου.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει κατεβεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο φορές σε συσκευές iOS και Android, ενώ εκατομμύρια χρήστες εξακολουθούν να συνδέονται καθημερινά, σημειώνει το BBC.

Και ο Μάικλ Στεράνκα , αντιπρόεδρος προϊόντων στην Scopely, την εταιρεία που εκδίδει το παιχνίδι, λέει ότι η εμπειρία του Pokémon Go είχε πάντα ως στόχο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

«Δεσμοί» Pokemon

«Το Pokémon Go θα ξεκινά πάντα από την κοινότητα – πιστεύουμε ότι εδώ έχουμε αγγίξει μόνο την επιφάνεια», λέει.

«Λαμβάνουμε συχνά προσκλήσεις γάμου από παίκτες που γνωρίστηκαν μέσω του Pokémon Go… επειδή έχει αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της σχέσης τους».

Μπορεί να φαίνεται εκπληκτικό να έχει κανείς τέτοια συναισθήματα για ένα παιχνίδι και το στούντιο που το δημιούργησε.

Ωστόσο, ο δεσμός του Pokémon Go με τους παίκτες του φαίνεται να έχει επικρατήσει, καθώς εκατοντάδες παίκτες συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη στην Times Square της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσουν έναν γιγαντιαίο Mewtwo – μια αναφορά στο αρχικό τρέιλερ του παιχνιδιού που είχε δημοσιευτεί πριν από πάνω από μια δεκαετία.

Οι παίκτες του Pokémon Go γιόρτασαν την 10η επέτειο του παιχνιδιού στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πραγματικό κόσμο στην Times Square την Πέμπτη

Όταν κυκλοφόρησε το 2016, το Pokémon Go έγινε γρήγορα μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες παιχνιδιών για κινητά στην ιστορία.

Το κυνήγι

Η τεχνολογία αυτή προβάλλει ψηφιακά πλάσματα πάνω σε μια ζωντανή εικόνα του πραγματικού κόσμου μέσω της κάμερας ενός smartphone, δημιουργώντας την εντύπωση ότι βρίσκονται μπροστά στον παίκτη.

Αυτό πυροδότησε μια τρέλα, με τους ανθρώπους να συρρέουν σε μέρη όπως πάρκα, παραλίες και εμπορικά κέντρα, με την ελπίδα να πιάσουν Pokémon.

«Επιτρέποντάς σου να βγάλεις το κινητό σου έξω στον κόσμο για να ανακαλύψεις εικονικά πλάσματα, το Pokémon Go βοήθησε να πραγματοποιηθεί το όνειρο της γενιάς των millennials να γίνουν προπονητές Pokémon», δήλωσε ο Matthew Reynolds, συντάκτης της ιστοσελίδας ειδήσεων για το Pokémon, One More Catch.

Η δημοτικότητα του παιχνιδιού παραμένει αμείωτη. Έχει φιλοξενήσει μεγάλες ζωντανές εκδηλώσεις σε περισσότερες από 60 χώρες, με μέσο όρο πάνω από 400.000 συμμετέχοντες ετησίως από το πρώτο Go Fest το 2017.

«Σαν μουσικό φεστιβάλ»

Η Scopely εκτιμά ότι οι παίκτες έχουν διανύσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα παίζοντας Pokémon Go — περίπου 334 ταξίδια μετ’ επιστροφής μεταξύ της Γης και του Ήλιου.

Η Βρετανίδα δημιουργός περιεχομένου j0beats διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια του Twitch αφιερωμένο στο παιχνίδι και ταξιδεύει τακτικά σε εκδηλώσεις όπως αυτή στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει άλλους παίκτες.

«Ο κόσμος πάντα θεωρεί τρελό το γεγονός ότι ταξιδεύεις παντού μόνο και μόνο για να πιάσεις μερικά pixel», λέει γελώντας.

«Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν πηγαίνεις σε αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις, είσαι εκεί για τους ανθρώπους και για την ενέργεια που εκπέμπουν.

«Είναι σαν ένα μουσικό φεστιβάλ – θα μπορούσες απλώς να μείνεις στο σπίτι και να ακούσεις τη μουσική, ή θα μπορούσες να βγεις έξω και να την ακούσεις ζωντανά και να την απολαύσεις μαζί με άλλους ανθρώπους. Είναι το ίδιο είδος ιδέας.»

Όμως, η streamer λέει ότι η πιο αγαπημένη της ανάμνηση από το παιχνίδι είναι λίγο πιο κοντά στο σπίτι της.

Το 2025, η «Wild Area» του Pokémon Go – μία από τις εκδηλώσεις του παιχνιδιού – έφτασε στο Νότιο Γιορκσάιρ.

Η τεράστια δημοτικότητα του παιχνιδιού μερικές φορές σήμαινε επίσης ότι «οι διακομιστές λυγίζουν υπό την πίεση», είπε ο Reynolds, εννοώντας ότι τα προβλήματα συνδεσιμότητας ήταν «έντονα για κάποιο χρονικό διάστημα».

Και ενώ η πανδημία θεωρήθηκε ως ευλογία για πολλούς στη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών, ο Στεράνκα λέει ότι τα αρχικά αυστηρά lockdown «επηρέασαν το Pokémon Go πιθανώς περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι εκεί έξω».

Το παιχνίδι αργότερα ανέκαμψε καθώς οι περιορισμοί χαλάρωσαν και ο κόσμος έψαξε για άλλη μια φορά για λόγους να βγει έξω.

Το μέλλον…

Στη συνέχεια, το 2025, ορισμένοι θαυμαστές αμφισβήτησαν πώς θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του παιχνιδιού όταν η Scopely – η οποία ανήκει στο Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας – αγόρασε την εταιρεία ανάπτυξης Niantic για 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια (τότε 2,7 δισεκατομμύρια λίρες).

«Η ελπίδα μου είναι ότι με την πάροδο του χρόνου θα αποδείξουμε στους παίκτες ότι αυτό είναι σίγουρα κάτι καλό για το παιχνίδι και την κοινότητα», λέει ο Στεράνκα.

Κοιτάζοντας μπροστά, ο αντιπρόεδρος προϊόντων στην Scopely λέει ότι η εστίαση του παιχνιδιού παραμένει στην κοινότητα, τις αναμνήσεις και τη δημιουργία εμπειριών που μπορούν να μοιραστούν οι οικογένειες.

«Ανεξάρτητα από το πού ήμουν και σε ποια φάση της ζωής μου, το Pokémon Go ήταν εκεί για μένα», λέει.

«Συναντά τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους βρίσκονται».