Μελίνα Τραυλού: Η ΕΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία

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Τα απολύτως ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα έλαβε για τη ναυτιλία η Κομισιόν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Σε δήλωση της η πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού σημειώνει ότι η ΕΕ «αδυνατεί να αντιληφθεί πλήρως τι σημαίνει να διαθέτει και να διατηρεί η Ευρώπη μια διεθνώς ανταγωνιστική ναυτιλία». Σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΕΕΕ σημειώνει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρότασή της για την αναθεώρηση του EU ETS. Η πρόβλεψη συγκεκριμένων θετικών μέτρων, όπως η δέσμευση μέρους των εσόδων του EU ETS για σκοπούς που αφορούν τη ναυτιλία, αποτελεί ένα αναγκαίο πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ωστόσο, όπως προσθέτει η ΕΕΕ «τα μέτρα αυτά παραμένουν το απολύτως ελάχιστο απαιτούμενο, καθώς η πρόταση εξακολουθεί να περιλαμβάνει σημαντικές αστοχίες για τη ναυτιλία, τον πλέον στρατηγικό κλάδο της ευρωπαϊκής οικονομίας, με παγκόσμιο ηγετικό ρόλο».

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, τοποθετήθηκε σχετικά, όπως παρουσιάζεται στην ανάρτηση.

Στην ίδια κατεύθυνση, συντάσσονται οι Ευρωπαίοι Εφοπλιστές / ECSA σχετικά με τη δημοσιευμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του EU ETS.

Η δήλωση Τραυλού

«Αν και είναι εμφανής η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφουγκραστεί τα σημαντικά προβλήματα του κλάδου μας, δυστυχώς αδυνατεί να αντιληφθεί πλήρως τι σημαίνει να διαθέτει και να διατηρεί η Ευρώπη μια διεθνώς ανταγωνιστική ναυτιλία» σημειώνει στη δήλωση της η πρόεδρος της ΕΕΕ κ. Μελίνα Τραυλού.

«Είναι αδικαιολόγητο και επιζήμιο, συνεχίζει, να υιοθετείται διακριτική μεταχείριση υπέρ συγκεκριμένων τομέων της ναυτιλίας, προκαλώντας σοβαρές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Ακόμη πιο κρίσιμο είναι ότι η Ευρώπη επιλέγει να μην επιβραβεύει ουσιαστικά και στον βαθμό που απαιτείται, ούτε να ενθαρρύνει περαιτέρω, όλες τις υφιστάμενες τεχνολογίες που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των πλοίων.

Η προσέγγιση αυτή, σε μια περίοδο κατά την οποία τα εναλλακτικά καύσιμα δεν είναι ευρέως διαθέσιμα ούτε κατάλληλα για όλους τους τομείς της ναυτιλίας, υπονομεύει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και ειδικότερα του μεγαλύτερου τομέα της, του bulk / tramp.»