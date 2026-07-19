 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Μελίνα Τραυλού: Η ΕΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία

Η προσέγγιση της ΕΕ σύμφωνα με την Μελίνα Τραυλού, υπονομεύει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Ναυτιλία 19.07.2026, 08:00
Σχολιάστε
Μελίνα Τραυλού: Η ΕΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα απολύτως ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα έλαβε για τη ναυτιλία η Κομισιόν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Σε δήλωση της η πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού σημειώνει ότι η ΕΕ «αδυνατεί να αντιληφθεί πλήρως τι σημαίνει να διαθέτει και να διατηρεί η Ευρώπη μια διεθνώς ανταγωνιστική ναυτιλία». Σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΕΕΕ σημειώνει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρότασή της για την αναθεώρηση του EU ETS. Η πρόβλεψη συγκεκριμένων θετικών μέτρων, όπως η δέσμευση μέρους των εσόδων του EU ETS για σκοπούς που αφορούν τη ναυτιλία, αποτελεί ένα αναγκαίο πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ωστόσο, όπως προσθέτει η ΕΕΕ «τα μέτρα αυτά παραμένουν το απολύτως ελάχιστο απαιτούμενο, καθώς η πρόταση εξακολουθεί να περιλαμβάνει σημαντικές αστοχίες για τη ναυτιλία, τον πλέον στρατηγικό κλάδο της ευρωπαϊκής οικονομίας, με παγκόσμιο ηγετικό ρόλο».

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, τοποθετήθηκε σχετικά, όπως παρουσιάζεται στην ανάρτηση.

Στην ίδια κατεύθυνση, συντάσσονται οι Ευρωπαίοι Εφοπλιστές / ECSA σχετικά με τη δημοσιευμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του EU ETS.

Η δήλωση Τραυλού

«Αν και είναι εμφανής η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφουγκραστεί τα σημαντικά προβλήματα του κλάδου μας, δυστυχώς αδυνατεί να αντιληφθεί πλήρως τι σημαίνει να διαθέτει και να διατηρεί η Ευρώπη μια διεθνώς ανταγωνιστική ναυτιλία» σημειώνει στη δήλωση της η πρόεδρος της ΕΕΕ κ. Μελίνα Τραυλού.

«Είναι αδικαιολόγητο και επιζήμιο, συνεχίζει, να υιοθετείται διακριτική μεταχείριση υπέρ συγκεκριμένων τομέων της ναυτιλίας, προκαλώντας σοβαρές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Ακόμη πιο κρίσιμο είναι ότι η Ευρώπη επιλέγει να μην επιβραβεύει ουσιαστικά και στον βαθμό που απαιτείται, ούτε να ενθαρρύνει περαιτέρω, όλες τις υφιστάμενες τεχνολογίες που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των πλοίων.

Η προσέγγιση αυτή, σε μια περίοδο κατά την οποία τα εναλλακτικά καύσιμα δεν είναι ευρέως διαθέσιμα ούτε κατάλληλα για όλους τους τομείς της ναυτιλίας, υπονομεύει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και ειδικότερα του μεγαλύτερου τομέα της, του bulk / tramp.»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Λειψυδρία: Τα 5 μεγάλα έργα – Τι λένε οι δήμαρχοι
Κλιματική αλλαγή

Τα πέντε μεγάλα έργα κατά της λειψυδρίας
Καταναλωτές: Πώς διαμορφώνεται ο νέος χάρτης συμπεριφοράς – Συγκρατημένα τα έξοδα στις διακοπές
Economy

Πώς αλλάζουν συμπεριφορά οι καταναλωτές - Οι νέες τάσεις
Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Τι περιμένουν οι έμποροι
Economy

Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα - Τι περιμένει ο εμπορικός κόσμος
ΕΚΤ: Αμετάβλητα αναμένεται να μείνουν τα επιτόκια την ερχόμενη Πέμπτη – Οι επόμενες κινήσεις
World

Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια
Γερμανία: Ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας προειδοποιεί για την επιβίωσή του
World

Υπό πίεση ο κλάδος των φωτοβολταϊκών στη Γερμανία - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση
Ιράν: Αδιάλειπτες επιθέσεις των ΗΠΑ – «Θα πάρουν αξέχαστα μαθήματα», δηλώνει ο Χαμενεΐ
Κόσμος

Αδιάλειπτες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Οι δέκα οικονομίες που εξαρτώνται από ένα και μόνο προϊόν
World

Οι 10 χώρες που εξαρτώνται από ένα... προιόν

Πολλές χώρες εξακολουθούν να βασίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγικών τους εσόδων σε ένα μόνο προϊόν, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts

Τα διυλιστήρια ρίχνουν τις τιμές χονδρικής στα καύσιμα - Μεγαλύτερες οι αυξήσεις του Platts ροκανίζουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Ναυτιλία
Μελίνα Τραυλού: Η ΕΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία
Ναυτιλία

«Καμπανάκι» Τραυλού για την ευρωπαϊκή ναυτιλία

Η προσέγγιση της ΕΕ σύμφωνα με την Μελίνα Τραυλού, υπονομεύει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Λάμπρος Καραγεώργος
ECSA: Θετικό πρώτο βήμα για τα έσοδα του ETS αλλά…
Ναυτιλία

ECSA: Θετικό πρώτο βήμα για τα έσοδα του ETS αλλά...

Φαίνεται ανεπαρκής η στήριξη των «πράσινων» τεχνολογιών αναφορικά με το ECSA

Λάμπρος Καραγεώργος
Cosco: Υποχώρηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους δυο προβλήτες του Πειραιά
Ναυτιλία

Πιέσεις στη διακίνηση κοντέινερ λόγω... Ερυθράς Θάλασσας

Λόγω παράκαμψης της Ερυθράς αλλά και αυξημένης διακίνησης πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιράν καλεί Χούθι: Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό δίκτυο
Ποντοπόρος

Μπλόκο στην Ερυθρά αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ιρανικό ηλεκτρικό δίκτυο

Οι Χούθι περιμένουν το σήμα του Ιράν για νέες επιθέσεις σε διερχόμενα πλοία

Δημήτρης Σταμούλης
Ναυτιλία: Η απανθρακοποίηση απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό οδικό χάρτη
Ναυτιλία

Ο οδικός χάρτης για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Η απανθρακοποίηση αποτελεί μια ευρύτερη βιομηχανική, τεχνολογική, χρηματοδοτική και κανονιστική πρόκληση για τη ναυτιλία

Παναμάς: Συνάντηση αξιωματούχων στο Πεκίνο για τον τερματισμό της διαμάχης
Ναυτιλία

Αξιωματούχοι του Παναμά στο Πεκίνο για να λήξει ναυτιλιακή διαμάχη

Τα πλοία σπεύδουν να κατεβάσουν τις σημαίες Παναμά μετά την αύξηση των απαγορεύσεων απόπλου από την Κίνα

Περσικός Κόλπος: Πάνω από 130 δεξαμενόπλοια παραμένουν εγκλωβισμένα
Ναυτιλία

Πάνω από 130 τάνκερ εγκλωβισμένα στον Περσικό

Περισσότερο από τέσσερις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο Περσικός Κόλπος βρίσκεται ξανά εν μέσω κρίσης

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Λειψυδρία: Τα 5 μεγάλα έργα – Τι λένε οι δήμαρχοι
Κλιματική αλλαγή

Τα πέντε μεγάλα έργα κατά της λειψυδρίας

Σχεδόν ένας στους πέντε δήμους της χώρας έχει ήδη επωφεληθεί ή πρόκειται να επωφεληθεί από τις παρεμβάσεις για τη λειψυδρία

Καταναλωτές: Πώς διαμορφώνεται ο νέος χάρτης συμπεριφοράς – Συγκρατημένα τα έξοδα στις διακοπές
Economy

Πώς αλλάζουν συμπεριφορά οι καταναλωτές - Οι νέες τάσεις

Οι καταναλωτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές μόνο για το εμπορικό σήμα ενός προϊόντος

Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Τι περιμένουν οι έμποροι
Economy

Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα - Τι περιμένει ο εμπορικός κόσμος

Το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο οι ώρες λειτουργίας διαμορφώνονται από τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις και τις ίδιες τις επιχειρήσεις

ΕΚΤ: Αμετάβλητα αναμένεται να μείνουν τα επιτόκια την ερχόμενη Πέμπτη – Οι επόμενες κινήσεις
World

Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Κρίσιμη σημασία για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ έχουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου και για τον πληθωρισμό του Αυγούστου

Γερμανία: Ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας προειδοποιεί για την επιβίωσή του
World

Υπό πίεση ο κλάδος των φωτοβολταϊκών στη Γερμανία - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Στην κατάρρευση επενδύσεων δισεκατομμυρίων ευρώ μπορεί να οδηγήσει η σχεδιαζόμενη κατάργηση της υποστήριξης σε νέα, μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα στη Γερμανία

Ιράν: Αδιάλειπτες επιθέσεις των ΗΠΑ – «Θα πάρουν αξέχαστα μαθήματα», δηλώνει ο Χαμενεΐ
Κόσμος

Αδιάλειπτες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιτίθενται στο Ιράν, με την Τεχεράνη να πραγματοποιεί αντίποινα σε χώρες της Μέσης Ανατολής όπου υπάρχουν αμερικανικές εγκαταστάσεις

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι προγραμματισμένες πληρωμές έως 24 Ιουλίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 24 Ιουλίου

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβάλουν 68,6 εκατ. ευρώ σε 80.169 δικαιούχους

Πολυτέλεια: Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα αποθέματα – Τι αλλάζει
World

Πώς η ΕΕ αλλάζει την πολυτέλεια - Ο νέος κανονισμός

Η πολυτέλεια θα αναγκαστεί να αλλάξει τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αποθέματα από τις 19 Ιουλίου - Πώς θα επηρεάσει τα μεγάλα brands

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Πώς θα λειτουργήσει και ποια είναι τα πλεονεκτήματα για 1 εκατομμύριο οφειλέτες
Economy

Πώς θα λειτουργήσει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Τα πλεονεκτήματα

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός επιτρέπει σε μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία

ΥΠΕΝ: Στο επίκεντρο η αποθήκευση ενέργειας – Με μπαταρίες 6,8 γιγαβάτ έως το 2030 η Ελλάδα
Αποθήκευση Ενέργειας

Μπαταρίες ισχύος 900 μεγαβάτ στην Ελλάδα ως το 2030

Η ανάπτυξη της αποθήκευσης στη χώρα μας εξελίσσεται σε περίοδο που το κόστος της τεχνολογίας μειώνεται δραστικά, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ενέργεια Νίκο Τσάφο

Ελληνικός τουρισμός: Πώς αρχίζει να…σπάει τα όρια του καλοκαιριού
Τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός σπάει τα όρια του καλοκαιριού

Ρεκόρ εισπράξεων εκτός αιχμής και σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ - Οι εισπράξεις εκτός τρίτου τριμήνου πλησιάζουν το 50%, κάτι που δείχνει ότι αλλάζει ο ελληνικός τουρισμός

Γιάννης Αγουρίδης
Φόροι: Υποχρεώσεις, συνέπεια… και ψίχουλα
Opinion

Υποχρεώσεις, συνέπεια… και ψίχουλα

Κάθε χρόνο η Πολιτεία αναζητά τρόπους να διευκολύνει όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ντίνος Σιωμόπουλος
«Οδύσσεια»: Η πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν προβάλλει τη Μεσσηνία
Τουρισμός

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν απογειώνει τη Μεσσηνία

Πως ο Κρίστοφερ Νόλαν με την «Οδύσσεια» φέρνει τη Μεσσηνία στον επίκεντρο του παγκόσμιου τουρισμού 

Λάμπρος Καραγεώργος
Τρόφιμα – Ποτά: Το «φλερτ» με τις νέες αγορές και τον εκσυγχρονισμό – Πού επενδύουν οι ελληνικές εταιρείες
Business

Από τη Σίνδο έως την Κίνα: Το άνοιγμα των ελληνικών τροφίμων

Τις εγκαταστάσεις τους εκσυγχρονίζουν οι ελληνικές εταιρείες στα τρόφιμα - ποτά, αναζητώντας παράλληλα πρόσβαση σε νέες αγορές σε Μέση Ανατολή και Ασία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τεντωμένο σχοινί
Opinion

Τεντωμένο σχοινί

Τι θα δείξει το δεύτερο εξάμηνο του 2026 για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies