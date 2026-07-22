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Μουντιάλ: Αξιζε τελικά για τις ΗΠΑ; – Μια ανάλυση του CNN

Πολύ λίγα στοιχεία υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ αποκόμισαν κάποιο ουσιαστικό οικονομικό όφελος από το Μουντιάλ, σημειώνει το CNN

Business of Sport 22.07.2026, 23:20
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Μουντιάλ: Αξιζε τελικά για τις ΗΠΑ; – Μια ανάλυση του CNN
Newsroom

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Το Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής είναι πια παρελθόν… Ωστόσο, θα συνεχίσει να αποτελεί θέμα συζήτησης για αρκετό καιρό ακόμα..

Το CNN, ενω ομολογεί ότι το Μουντιάλ ήταν υπέροχο, διασκεδαστικό και ενωτικό διατυπώνει την ερώτηση αν «άξιζε τον κόπο το Παγκόσμιο Κύπελλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες;»

Σε αυτή την ερώτηση απαντάμε συνήθως με οικονομικούς όρους: Αθροίζουμε το οικονομικό όφελος που απέφεραν οι αγώνες και αφαιρούμε το ποσό που δαπανήθηκε για τη διοργάνωσή τους· αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε οι αγώνες άξιζαν τον κόπο. Αν είναι αρνητικό, δεν άξιζαν.

Με αυτό το κριτήριο, το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν σχεδόν σίγουρα μια αποτυχία, αποφαίνεται το CNN.

Πολύ λίγα στοιχεία υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ αποκόμισαν κάποιο ουσιαστικό οικονομικό όφελος από τους αγώνες: η αναμενόμενη έκρηξη θέσεων εργασίας δεν συνέβη. Οι τιμές των ξενοδοχείων δεν ήταν σημαντικά υψηλότερες. Η αύξηση των λιανικών πωλήσεων τον Ιούνιο ήταν πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάιο. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων παρέμειναν σταθερές σε σχέση με τον Μάιο, το ίδιο και ο τουρισμός συνολικά.

Ωστόσο, η μέτρηση του οικονομικού οφέλους είναι ένας δύσκολος υπολογισμός – πώς διαχωρίζεις την ώθηση που δίνει ένα γεγονός τόσο μεγάλο όσο το Παγκόσμιο Κύπελλο από την υπόλοιπη οικονομία μιας χώρας τόσο μεγάλης όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες; Τα στοιχεία σε αυτό το σημείο γίνονται υποκειμενικά.

Αλλά τι γίνεται αν η απάντηση δεν μετριέται αποκλειστικά σε δολάρια και σεντ; Υπάρχει ένα λογικό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για τη διασκέδαση;

Δεν υπάρχει αντικειμενικό μέτρο για αυτό το ερώτημα – διότι το αν ένα τεράστιο ποδοσφαιρικό τουρνουά «αξίζει τον κόπο» είναι εγγενώς υποκειμενικό.

Δεν υπάρχουν πολλά οικονομικά στοιχεία

Επειδή οι φορολογούμενοι συνήθως καλύπτουν το κόστος γιγαντιαίων αθλητικών εκδηλώσεων της κλίμακας των Ολυμπιακών Αγώνων ή του Παγκοσμίου Κυπέλλου – η διοργάνωση των οποίων κοστίζει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια – οι διοργανωτές προσλαμβάνουν ολόκληρες ομάδες οικονομολόγων για να τεκμηριώσουν τα οικονομικά τους επιχειρήματα.

Η FIFA κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δείξει πώς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα ωφελήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες: Σε μια έκθεση του Μαρτίου 2025, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία εκτίμησε ότι η διοργάνωση των αγώνων θα κόστιζε 13,9 δισεκατομμύρια δολάρια (11,1 δισεκατομμύρια δολάρια θα καλύπτονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες) και θα δημιουργούσε 80,1 δισεκατομμύρια δολάρια παγκόσμιου οικονομικού οφέλους, συμπεριλαμβανομένων 30,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η FIFA ισχυρίστηκε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα δημιουργούσε το ισοδύναμο 185.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν αυτή η ώθηση ήταν πραγματική, ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί από τα στοιχεία.

Μουντιάλ

Ο τουρισμός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους – σημειώνοντας αύξηση μόλις 0,2%, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Ταξιδιών και Τουρισμού των ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από την Αφρική (αύξηση 13,8%) και τη Νότια Αμερική (αύξηση 4,7%). Ωστόσο, οι επισκέψεις από Ευρωπαίους μειώθηκαν κατά 1,2%, ενώ ο τουρισμός από την Ασία σημείωσε πτώση 5,6%.

Μουντιάλ και απασχόληση

Η έκθεση για τον πληθωρισμό της περασμένης εβδομάδας έδειξε ότι η επίδραση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν μικρότερη από ό,τι θα περίμενε κανείς. Οι τιμές των ξενοδοχείων μειώθηκαν κατά 2,8%. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Οι τιμές των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αυξήθηκαν, αλλά μόνο κατά 0,5%.

Η έκθεση για την απασχόληση του Ιουνίου έδειξε ότι οι θέσεις εργασίας στον τομέα του ελεύθερου χρόνου και της φιλοξενίας μειώθηκαν κατά 61.000 – ένας αριθμός τόσο εκπληκτικός που οι οικονομολόγοι αναμένουν ευρέως ότι θα αναθεωρηθεί. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,2% σε εθνικό επίπεδο τον Ιούνιο, κάτω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων και σημειώνοντας πτώση σε σχέση με την αύξηση 1% που καταγράφηκε τον Μάιο. Οι δαπάνες σε εστιατόρια και μπαρ αυξήθηκαν μόλις κατά 0,1% τον περασμένο μήνα.

Τα τοπικά στοιχεία δείχνουν κάποια σημάδια ώθησης από το Παγκόσμιο Κύπελλο – οι πωλήσεις στις μικρές επιχειρήσεις στις πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες αυξήθηκαν κατά 4,1% τον Ιούνιο, σε σύγκριση με αύξηση 1,8% στις μεγάλες πόλεις που δεν φιλοξένησαν αγώνες, σύμφωνα με την Fiserv, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που υποστηρίζει χιλιάδες τράπεζες και εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις.

Η Βοστώνη, με αύξηση 7,6% στις πωλήσεις των μικρών επιχειρήσεων, ήταν η μεγαλύτερη ωφελούμενη, αν και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) σημείωσε ότι μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφειλόταν στην τεράστια άνοδο των πωλήσεων μπύρας – πιθανώς επειδή οι οπαδοί της Σκωτίας «άδειασαν» τα αποθέματα της πόλης. Ωστόσο, η Fed σημείωσε ότι τα ξενοδοχεία της Βοστώνης ανέφεραν αρχικά ότι οι κρατήσεις ήταν κάτω από τις προσδοκίες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά ανέβηκαν στα συνήθη επίπεδα μόλις προσέφεραν μειωμένες τιμές.

Αν και το Παγκόσμιο Κύπελλο πιθανώς τόνωσε τη συνολική οικονομική δραστηριότητα στις πόλεις που το φιλοξένησαν, οι αγώνες συνέπεσαν με τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος αύξησε τις τιμές καταναλωτή και μείωσε εν μέρει τη ζήτηση, όπως σημείωσε ο Τζο Μπρουσουέλας, επικεφαλής οικονομολόγος της RSM για τις ΗΠΑ.

Αυτοί οι παράγοντες – κανένας από τους οποίους δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρός – πιθανώς αλληλοεξουδετέρωσαν ο ένας τον άλλον, ανέφερε.

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