Crypto στην Ελλάδα: Οι τρεις πρώτες άδειες και το ευρωπαϊκό διαβατήριο

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Σε νέα φάση περνά η ελληνική αγορά crypto, μετά το πράσινο φως που άναψε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότηση ακόμη δυο εταιρειών μετά την Bcash. Πρόκειται για τις Xenios Blockchain Group και την Capital Wallet Greece, οι οποίες μπορούν να κάνουν συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών τους.

Η παγκόσμια αγορά των crypto διατηρεί κεφαλαιοποίηση κοντά στα 3 τρισ. δολάρια, έχοντας φθάσει ακόμη και τα 4,4 τρισ. δολάρια μέσα στο 2025

Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, η διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει αναλυτικό έλεγχο των επιχειρηματικών μοντέλων, των εσωτερικών διαδικασιών, της εταιρικής διακυβέρνησης και της καταλληλότητας των προσώπων που ασκούν διοίκηση.

Τα crypto στο μικροσκόπιο

Το fit and proper μπήκε στην επίκεντρο της αξιολόγησης, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εξετάζει όχι μόνο ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε εταιρεία, αλλά και αν διαθέτει την τεχνογνωσία, την οργανωτική επάρκεια και τις δικλίδες ασφαλείας που απαιτούνται για να διαχειρίζεται κεφάλαια και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία πελατών.

Οι έλεγχοι δεν σταματούν στην αρχική αδειοδότηση. Η καθημερινή λειτουργία, η προστασία των πελατών, η ασφάλεια των συστημάτων και η διαφάνεια στις συναλλαγές θα βρίσκονται διαρκώς στο μικροσκόπιο.

Το… ευρωπαϊκό διαβατήριο

Με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όταν μια εταιρεία αδειοδοτείται σε κράτος μέλος μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ευρωπαϊκού διαβατηρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός για την ελληνική αγορά δεν θα προέλθει μόνο από εγχώριους παρόχους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρκετές εταιρείες ολοκληρώνουν ήδη διαδικασίες αδειοδότησης σε χώρες όπως η Εσθονία και η Γερμανία και στη συνέχεια θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν και στην Ελλάδα.

Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι καταχωρίζονται στο σχετικό μητρώο της ESMA. Ως CASPs, δηλαδή πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, αποκτούν το δικαίωμα να προσφέρουν νόμιμα τις εγκεκριμένες υπηρεσίες τους και να τις διαφημίζουν, υπό τους κανόνες που προβλέπει το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Μια αγορά τρισεκατομμυρίων

Η κινητικότητα δεν είναι τυχαία. Η παγκόσμια αγορά των crypto διατηρεί κεφαλαιοποίηση κοντά στα 3 τρισ. δολάρια, έχοντας φθάσει ακόμη και τα 4,4 τρισ. δολάρια μέσα στο 2025. Ο αριθμός των κατόχων κρυπτονομισμάτων εκτιμάται από διάφορες έρευνες ότι αυξήθηκε στα 741 εκατομμύρια από 659 εκατομμύρια έναν χρόνο νωρίτερα. Την ίδια στιγμή, περίπου 365 εκατομμύρια επενδυτές κατέχουν Bitcoin, ενώ άλλοι 175 εκατομμύρια διαθέτουν Ethereum. Οι αριθμοί δείχνουν ότι τα κρυπτοστοιχεία έχουν περάσει προ πολλού το στάδιο της περιθωριακής επένδυσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν εξαφανιστεί η μεταβλητότητα και οι κίνδυνοι.

Το φορολογικό καθεστώς

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση δρομολογεί τη φορολόγηση των crypto με συντελεστή 15% για τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση κρυπτονομισμάτω ενώ εξετάζεται αφορολόγητο όριο 500 ευρώ τον χρόνο, ώστε οι μικρές συναλλαγές να μην επιβαρύνονται με φόρο. Ο φόρος θα αφορά μόνο το κέρδος που προκύπτει όταν κάποιος πουλά ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο σε υψηλότερη τιμή από αυτή που το αγόρασε.