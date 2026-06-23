Αγορές: Η βουτιά του τεχνολογικού τομέα οδηγεί σε παγκόσμιο sell off

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Sell-off καταγράφεται στις παγκόσμιες αγορές καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις μετοχές τεχνολογίας που διαπραγματεύονται σε υψηλά επίπεδα και με φουσκωμένες αποτιμήσεις. Η κίνηση ξεκίνησε χθες από την Wall Street, μεταδόθηκε στις αγορές της Ασίας και τώρα πλήττει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Τα χρηματιστήρια στην Ασία έκλεισαν με ισχυρές απώλειες με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένος στην τεχνολογία, να καταγράφει βουτιά 10%. Ο δείκτης πιέστηκε από την κατασκευάστρια τσιπ SK Hynix και τον τεχνολογικό γίγαντα Samsung, με τις δύο εταιρείες να κλείνουν τη συνεδρίαση με απώλειες άνω του 12%.

«Στο κόκκινο» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στην Ευρώπη, οι μετοχές επίσης σημείωσαν απότομη πτώση, καθώς ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε περίπου 1%.

Η κατασκευάστρια τσιπ STMicroelectronics και η ολλανδική κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών ASMI σημείωσαν πτώση άνω του 7%, κατατάσσοντάς τες μεταξύ των μεγαλύτερων πτωτικών κινήσεων στον Stoxx 600.

Η SpaceX ήταν έτοιμη να πέσει κάτω από την τιμή έναρξης της πρώτης ημέρας των 150 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν κατά 2,8%, ενώ αυτά του S&P 500 κατά 1,4%.

Οι Intel Corp. και Micron Technology Inc. ηγήθηκαν μιας ευρύτερης πτώσης μεταξύ των κατασκευαστών τσιπ στην προσυνεδρίαση της Wall Street συναλλαγές των ΗΠΑ, ενώ η SpaceX υποχώρησε κατά 4,3%. Οι κινεζικές μετοχές στο Χονγκ Κονγκ εισήλθαν σε μια bear market.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Η πτώση των μετοχών των κατασκευαστών μικροεπεξεργαστών την Τρίτη — οι οποίοι συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων ωφελούμενων από την τάση της τεχνητής νοημοσύνης — έρχεται μια μέρα μετά την υποχώρηση των μετοχών των «hyperscalers», καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν αν οι μελλοντικές αποδόσεις μπορούν να δικαιολογήσουν τις τρέχουσες δαπάνες. Η προοπτική μιας λιγότερο επεκτατικής νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ συμβάλλει επίσης στην υποχώρηση αυτή.

«Μερικές από τις πρόσφατες επιδόσεις των μετοχών ήταν ιδιαίτερα κερδοσκοπικές, τροφοδοτούμενες από το πάθος των ιδιωτών επενδυτών για βραχυπρόθεσμα κέρδη», δήλωσε στο Bloomberg TV ο Mark Dowding, επικεφαλής επενδύσεων για σταθερού εισοδήματος στην RBC BlueBay Asset Management. «Μπορεί να μην μας αρέσει σήμερα το πρωί, αλλά στην πραγματικότητα είναι υγιής συμπεριφορά».

Παρά την πίεση που ενισχύεται στις παγκόσμιες αγορές, ο Tom Hulick, διευθύνων σύμβουλος της Strategy Asset Managers, μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC σημείωσε ότι δεν ανησυχεί για κάποια επικείμενη καταστροφή, επισημαίνοντας ότι οι αγορές είναι «πολύ ρευστές» αυτή τη στιγμή.

«Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε ούτε καν κοντά σε κάποιο είδος καταστροφικής κατάρρευσης των αγορών. Υπάρχει υπερβολική ρευστότητα και η δυναμική των κερδών είναι πολύ ισχυρή αυτή τη στιγμή» ανέφερε.

«Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα συνεχίσει να αυξάνει τα κέρδη των εταιρειών τα επόμενα χρόνια. Όταν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες φτάνουν τα τρισεκατομμύρια δολάρια, αυτό μπορεί να οδηγήσει τις αποτιμήσεις εταιρειών όπως η SpaceX ή ακόμα και η Anthropic σε εξωφρενικά ύψη, αλλά ποιος μπορεί να πει τι θα αλλάξει τον κόσμο με κάποιες από αυτές τις εταιρείες και [τι] μπορούν να επιτύχουν στο μέλλον.»

Σε σημείωμα που δημοσίευσε το πρωί της Τρίτης, ο Dan Ives της Wedbush ανέφερε ότι η πτώση των τιμών αποτελεί ευκαιρία για τους επενδυτές.

«Είναι σαφές ότι αυτή η [πτώση] θα προκαλέσει πίεση πώλησης και έντονη ανησυχία για τις μετοχές τεχνολογίας στις ΗΠΑ σήμερα το πρωί, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η υπερθερμανθείσα πτώση του KOSPI θα έχει δευτερογενείς επιπτώσεις στις μετοχές τεχνολογίας των ΗΠΑ», είπε, σημειώνοντας ότι η νευρικότητα ενισχύεται από την επικείμενη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Micron, η οποία αναμένεται την Τετάρτη.

Ο Ives διαχειρίζεται το ETF «AI Revolution» της Wedbush, με τις κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου να περιλαμβάνουν τις Micron, TSMC, ADM και Nvidia.

«Κοιτάζοντας τα πράγματα από απόσταση, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή την αγορά θα συνεχίσουμε να περνάμε από μια σειρά «στιγμών δοκιμασίας» στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς η «Επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης» βρίσκεται ακόμα στο 3ο στάδιο… το πρωί αυτό είναι απλώς μια ακόμη από αυτές τις στιγμές», ανέφερε στη σημείωσή του την Τρίτη.

Πτωτικά πετρέλαιο, χρυσός και bitcoin

Το Brent, εν τω μεταξύ, υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σημειώνοντας πτώση 0,3% στα 77,70 δολάρια το βαρέλι. Οι traders ανακουφίζονται από τα σημάδια ότι οι συνομιλίες για μια μόνιμη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ξεκίνησαν με ελπίδα, με την Ουάσινγκτον να εκδίδει άδεια 60 ημερών που επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο στη διεθνή αγορά.

Ο χρυσός, το ασήμι και ο χαλκός κινούνται. Το Bitcoin οδεύει προς τη μεγαλύτερη πτώση του σε τρεις εβδομάδες, μειώθηκε κατά 3,3% στα 62.237,06 δολάρια.

Τα αμερικανικά ομόλογα βρήκαν κάποια ανακούφιση καθώς οι traders συγκρίνουν τα στοιχήματά τους για αυξήσεις επιτοκίων από την Fed φέτος και του χρόνου. Στο ίδιο μήκος αποκλιμακώνονται οι αποδόσεις των δεκαετών των μεγαλύτερων οικονομιών.

Το δολάριο πλησίασε το υψηλότερο επίπεδό του για το 2026. Η στερλίνα, στην δεκαετή επέτειο του Brexit, υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας καθώς το δολάριο συνεχίζει να ενισχύεται. Πλησιάζει τα 1,32 δολάρια, αν και σήμερα βρίσκεται στη μέση της κατάταξης μεταξύ των κυριότερων νομισμάτων. Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,2% στα 1,1401 δολάρια.

Για το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, η προσοχή στρέφεται τώρα στα τριμηνιαία αποτελέσματα της Micron την Τετάρτη, αφού η μετοχή σημείωσε άνοδο άνω του 300% από τον Ιανουάριο.

«Η πραγματική δοκιμασία είναι η Micron», δήλωσε η Amanda Lyons, επικεφαλής έρευνας στην Energy Group Capital. «Θα παρακολουθούσα τον ρυθμό μεταβολής των τιμών και οποιαδήποτε αλλαγή στις κεφαλαιουχικές δαπάνες ή στις προβλέψεις για την προσφορά bit πολύ πιο προσεκτικά από την αρχική εκτίμηση».