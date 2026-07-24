Ινδία: Ένας νέος πύραυλος δείχνει τις διαστημικές φιλοδοξίες της χώρας

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Η πρώτη εκτόξευση και θέση σε τροχιά ενός δορυφόρου μιας ινδικής ιδιωτικής εταιρείας , το περασμένο Σάββατο είναι πλέον γεγονός.

Η Skyroot Aerospace, η οποία πρόσφατα έγινε η πρώτη «μονόκερος» εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας της Ινδίας αφού έφτασε σε αποτίμηση 1,1 δισ. δολαρίων, εκτόξευσε τον Vikram-1 από τις εγκαταστάσεις εκτόξευσης του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας (ISRO) στη Σριχαρίκοτα, στη νότια Ινδία.

Ο επταόροφος πύραυλος απογειώθηκε στις 12:05 ώρα Ινδίας [06:35 GMT] και διένυσε 280 μίλια (450 χλμ.) για να φτάσει στη χαμηλή τροχιά της Γης σε μια πτήση διάρκειας 16 λεπτών.

Η Skyroot είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία της Ινδίας που εκτόξευσε πύραυλο σε τροχιά, καθιστώντας την Ινδία μόλις την τρίτη χώρα, μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, με ιδιωτική εταιρεία ικανή να πραγματοποιεί εκτοξεύσεις σε τροχιά.

«Η δοκιμαστική πτήση Vikram-1-1 έφτασε σε τροχιά… Γράφεται ιστορία», ανέφερε η εταιρεία στο X.

ORBIT ACHIEVED. 🚀 Vikram-1 Test Flight-1 has reached orbit. India’s first privately developed orbital rocket has completed its final burn and injected its payloads into a ~450 km orbit, making India the third country in the world with private orbital launch capability.… — Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 18, 2026

Η επιτυχής εκτόξευση του Vikram-1 θα φέρει τη Skyroot πιο κοντά στον στόχο της να προσφέρει αυτό που αποκαλεί «υπηρεσία ταξί προς το διάστημα», όπου οι εταιρείες μπορούν να νοικιάσουν έναν πύραυλο «για να μεταβούν σε μια μοναδική θέση στην τροχιά, προκειμένου να τοποθετήσουν έναν δορυφόρο ή να επισκεφθούν έναν διαστημικό σταθμό».

Ο πύραυλος —που πήρε το όνομά του από τον Βίκραμ Σαραμπάι, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας του διαστημικού προγράμματος της Ινδίας— είναι μικρός και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ωφέλιμα φορτία έως 350 κιλά, όπως δήλωσε στο BBC ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Skyroot, Παβάν Κουμάρ Τσαντάνα, πριν από την εκτόξευση.

«Σαν να παίρνεις… ταξί»

Ο Τσαντάνα αναφέρει ότι σήμερα η πρόσβαση στο διάστημα παραμένει «ένα σημαντικό εμπόδιο, με τους διαχειριστές δορυφόρων να περιμένουν συχνά μήνες ή ακόμα και χρόνια για μια ευκαιρία εκτόξευσης» και ότι η επιχείρησή τους προσδοκά να αλλάξει αυτή την κατάσταση.

Λέει ότι η Skyroot στοχεύει να μειώσει τις μακρές αναμονές για εκτοξεύσεις δορυφόρων, προσφέροντας εξειδικευμένες αποστολές για μικρά ωφέλιμα φορτία.

Αντί να μοιράζονται χώρο σε μεγάλους πυραύλους που εκτοξεύονται σύμφωνα με σταθερά δρομολόγια, οι πελάτες μπορούν να κλείσουν μια εκτόξευση προσαρμοσμένη στον δορυφόρο τους και στην απαιτούμενη τροχιά του – κάτι παρόμοιο με το να παίρνεις ταξί αντί να περιμένεις το τρένο.

«Αν θέλετε απλώς να πάτε στο σπίτι ενός φίλου, δεν χρειάζεστε τρένο, κλείνετε ένα ταξί, ένα Uber. Αυτό που προσφέρουμε είναι μια υπηρεσία ταξί προς το διάστημα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη θέση στην τροχιά, προκειμένου να τοποθετήσετε έναν δορυφόρο ή να επισκεφθείτε έναν σταθμό.»

Το μοντέλο της Skyroot φαίνεται να μοιάζει με αυτό της Rocket Lab στις ΗΠΑ, η οποία παρέχει οχήματα εκτόξευσης μικρού βάρους.

Η ινδική αποστολή δοκιμαστικής εκτόξευσης με την ονομασία «Aagman» — που στα σανσκριτικά σημαίνει «άφιξη» — έθεσε σε τροχιά έξι ωφέλιμα φορτία.

Mission Aagaman. From the inside. 🚀

The milestones. The countdown.

The moment orbit was confirmed.

Two control centres. One heartbeat. To everyone who built, tested, and believed — this one is yours. #Vikram1 #MissionAagamanInAction pic.twitter.com/PSrMGH1iKM — Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 24, 2026

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιστημονικά όργανα, όπως ένας ρομποτικός βραχίονας για την απομάκρυνση διαστημικών αποβλήτων, μια κάμερα παρατήρησης της Γης, καθώς και δορυφόροι, μεταξύ των οποίων ένας από γερμανική εταιρεία.

Συμβολισμοί και δυνατότητες

Ένας διαμαντένιος λωτός συγκαταλέγεται στα ωφέλιμα φορτία του Vikram-1, και είναι κατασκευασμένος από διαμάντια που έχουν δημιουργηθεί σε εργαστήριο όπως και ένας μικροσκοπικός χρυσός πύραυλος με μικρογλυπτά τριών από τους πιο γνωστούς επιστήμονες της Ινδίας.

Κάθε ένα μικρότερο από ένα κόκκο ρυζιού, τα γλυπτά αποτίουν φόρο τιμής στον βραβευμένο με Νόμπελ φυσικό CV Raman και στον αεροδιαστημικό μηχανικό και πρώην πρόεδρο της Ινδίας APJ Abdul Kalam, εκτός από τον Sarabhai.

«Έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάζουμε έναν πύραυλο κάθε μήνα στο εργοστάσιό μας στη νότια πόλη Χιντεραμπάντ», δήλωσε ο CEO της Skyroot.

Η Skyroot ιδρύθηκε το 2018, όταν ο Παβάν Κουμάρ Τσαντάνα και ο Νάκα Μπαράτ Ντάκα – οι οποίοι ήταν συνάδελφοι στην ISRO (τη διαστημικη εταιρεια)– παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους και ίδρυσαν από κοινού τη νεοφυή επιχείρηση διαστημικής τεχνολογίας με σκοπό την κατασκευή εξαρτημάτων πυραύλων για δορυφόρους.

Η εταιρεία έγινε για πρώτη φορά πρωτοσέλιδο τον Νοέμβριο του 2022, όταν εκτόξευσε τον πρώτο υποτροχιακό πύραυλο της Ινδίας που αναπτύχθηκε από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο προσανατολισμός της Skyroot

Η εκτόξευση του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που το διαστημικό πρόγραμμα της Ινδίας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μετά τις ιστορικές αποστολές της ISRO στη Σελήνη, τον Άρη και τον Ήλιο τα τελευταία χρόνια.

Η Ινδία σχεδιάζει να στείλει αστροναύτες στο διάστημα το επόμενο έτος, έναν τροχιακό δορυφόρο στην Αφροδίτη έως το 2028 και να κατασκευάσει τον δικό της διαστημικό σταθμό έως το 2035.

Επίσης, η υπηρεσία μεταφοράς της Skyroot θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τα διαστημικά προγράμματα της ISRO, αλλά η Chandana αναφέρει ότι «το 70-80% της αγοράς μας θα αποτελείται από την παγκόσμια οικονομία».

«Αυτά θα περιλαμβάνουν δορυφόρους που υποστηρίζουν υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά, από τη γεωργία και την αλιεία έως τη διαχείριση καταστροφών, τις επικοινωνίες, τη συνδεσιμότητα, την πλοήγηση και την εθνική ασφάλεια. Επομένως, η οικονομική ευκαιρία είναι τεράστια.»