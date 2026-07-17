Ινδία: Η μεγαλύτερη IPO φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.

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Η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά (IPO) μετοχών της Ινδίας φέτος, η SBI Fund Management, συγκέντρωσε προσφορές αξίας 2,97 τρισεκατομμυρίων ρουπιών (30,7 δισεκατομμύρια δολάρια), υπογραμμίζοντας τη ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά εν όψει των πολύ μεγαλύτερων εκδόσεων που αναμένονται το 2026.

Η Ινδία υπήρξε η πιο δραστήρια αγορά IPO στον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια, με τον μεγαλύτερο αριθμό εισαγωγών στο χρηματιστήριο

Η SBI Fund Management, η οποία αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ της State Bank of India και του ευρωπαϊκού ομίλου Amundi, είχε ως στόχο να συγκεντρώσει 97,9 δισεκατομμύρια ρουπίες (1 δισεκατομμύριο δολάρια). Η αρχική δημόσια προσφορά της υπερκαλύφθηκε 41,6 φορές, χάρη στην ενθουσιώδη ανταπόκριση των θεσμικών επενδυτών.

Το τμήμα που προοριζόταν για εξειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές υπερκαλύφθηκε 140 φορές, με τις περισσότερες προσφορές να προέρχονται από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές, όπως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ήταν σχετικά περιορισμένη, με τις εγγραφές να ανέρχονται σε 3,6 φορές την προσφορά που έκλεισε την Πέμπτη.

Καλή είδηση για την Ινδία

Το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών αποτελεί καλή είδηση για τις δημόσιες εκδόσεις του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου της Ινδίας, του National Stock Exchange, καθώς και της μεγαλύτερης εταιρείας ασύρματων τηλεπικοινωνιών της χώρας, της Jio Platforms, οι οποίες αναμένεται να εισέλθουν στην αγορά αργότερα φέτος.

Σύμφωνα με την εταιρεία Prime Database, που ειδικεύεται σε πληροφορίες για τις δημόσιες προσφορές (IPO) και εδρεύει στη Βομβάη, εκτιμάται ότι και οι δύο εταιρείες θα συγκεντρώσουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια η καθεμία.

Η Ινδία υπήρξε η πιο δραστήρια αγορά IPO στον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια, με τον μεγαλύτερο αριθμό εισαγωγών στο χρηματιστήριο, αλλά η δραστηριότητα εκεί ήταν περιορισμένη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν έχει ασκήσει πίεση στην ινδική οικονομία, αμαυρώνοντας την εικόνα της εγχώριας κατανάλωσης. Αυτό συνέπεσε με μια παγκόσμια άνοδο των επενδύσεων σε μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), έναν κλάδο στον οποίο η Ινδία δεν διαθέτει κορυφαίες εταιρείες.

Ως αποτέλεσμα, από την αρχή του έτους, ο ινδικός δείκτης αναφοράς Sensex έχει χάσει πάνω από 9,4% και συγκαταλέγεται μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών μεγάλου κεφαλαίου με τις χειρότερες επιδόσεις. Ο ευρύτερος δείκτης Nifty 50 έχει σημειώσει πτώση 7,9% μέχρι στιγμής φέτος. Τον Ιούνιο, μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, η ινδική αγορά ανέκαμψε εν μέρει και οι εταιρείες άρχισαν να ανακοινώνουν σχέδια άντλησης κεφαλαίων.

Δημόσιες προσφορές μετοχών αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενδέχεται να πλημμυρίσουν τις ινδικές αγορές φέτος, αν και η συνέχιση του πολέμου στο Ιράν παραμένει βασικός κίνδυνος.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά την εισαγωγή της SBI Fund Management την επόμενη εβδομάδα, καθώς ισχυρά κέρδη μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) θα ενίσχυαν το ενδιαφέρον για νέες εκδόσεις. Η SBI Funds είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Ινδίας και, τον Μάρτιο του 2026, διαχειριζόταν 29,5 τρισεκατομμύρια ρουπίες (395 δισεκατομμύρια δολάρια).