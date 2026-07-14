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Ινδία: Πιέζει τις τράπεζες να διεκδικήσουν τις καταθέσεις της διασποράς καθώς η ρουπία αποδυναμώνεται

Τα συναλλαγματικά αποθέματα στην Ινδία έχουν μειωθεί κατά 54 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

World 14.07.2026, 17:05
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Ινδία: Πιέζει τις τράπεζες να διεκδικήσουν τις καταθέσεις της διασποράς καθώς η ρουπία αποδυναμώνεται
Νιρμάλα Σιθαραμάν υπουργός Οικονομικών της Ινδίας
Newsroom

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Πιέσεις στις κρατικές τράπεζες της χώρας άσκησε ο υπουργός Οικονομικών της Ινδίας ώστε να προσελκύσουν περισσότερες καταθέσεις σε ξένο νόμισμα από τους πολίτες της στο εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να μετριαστεί η συνεχής πίεση στη ρουπία.

Η Νιρμάλα Σιθαραμάν «κάλεσε τις τράπεζες να εντείνουν περαιτέρω την προσέγγιση της διασποράς» σε συνάντηση με τους επικεφαλής των κρατικών δανειστών και των δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ινδίας τη Δευτέρα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Η παρότρυνση του Νέου Δελχί έρχεται μετά από μια σειρά μέτρων που έλαβε η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας τον περασμένο μήνα για την ενίσχυση της ρουπίας. Αυτά περιλαμβάνουν την απορρόφηση του κόστους αντιστάθμισης του κινδύνου τριετών έως πενταετών καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, επιτρέποντας στις τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια στις καταθέσεις που προσφέρονται σε Ινδούς που ζουν στο εξωτερικό, μεταδίδουν οι Financial Times.

Τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα, που θα ισχύουν για τους επόμενους μήνες, επιτρέπουν στις τράπεζες να προσφέρουν επιτόκια καταθέσεων έως και 7,5%, με τους οικονομολόγους της UBS να εκτιμούν ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να προσελκύσουν έως και 60 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον εισροών και να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση του τοπικού νομίσματος.

Η ρουπία έχει αποδυναμωθεί κατά περισσότερο από 6% έναντι του δολαρίου φέτος, καθιστώντας την ένα από τα νομίσματα με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ασία, καθώς οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου από τον πόλεμο στο Ιράν αυξάνουν το κόστος εισαγωγής ενέργειας της Ινδίας.

Η κεντρική τράπεζα έχει επίσης δυσκολέψει το short του νομίσματος περιορίζοντας τις ανοιχτές θέσεις στη ρουπία και σε ορισμένα είδη παραγώγων. Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ινδίας έχουν μειωθεί κατά 54 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη του πολέμου.

Ινδία

Σημαντικό ενδιαφέρον από την διασπορά για καταθέσεις στην Ινδία

Τραπεζικά στελέχη στη συνάντηση δήλωσαν στην Σιθαραμάν και σε άλλους αξιωματούχους ότι οι πρωτοβουλίες τους είχαν λάβει «ενθαρρυντική ανταπόκριση» από τη διασπορά, την οποία η κυβέρνηση εκτιμά σε 37 εκατομμύρια. Είπαν ότι υπήρξε «σημαντικό ενδιαφέρον» από Ινδούς στη Μέση Ανατολή, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Η προσπάθεια προσέλκυσης ξένων καταθέσεων αντικατοπτρίζει ένα πρόγραμμα του 2013 στο οποίο η Ινδία συγκέντρωσε περίπου 34 δισεκατομμύρια δολάρια για να αντιμετωπίσει τις εκροές κεφαλαίων από την ύφεση. Η Σιθαραμάν προέτρεψε επίσης τις κρατικές τράπεζες να αξιοποιήσουν περισσότερο το GIFT City, το νεοσύστατο υπεράκτιο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ινδίας στη δυτική πολιτεία Γκουτζαράτ, για να συγκεντρώσουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό.

Παρά τις προσπάθειες, η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου μετά την έναρξη ενός νέου γύρου επιθέσεων από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν «έχει θολώσει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την ανατίμηση της ρουπίας», δήλωσε στους FT η Ραντίκα Ράο, ανώτερη οικονομολόγος στην DBS Bank.

Οι πιέσεις στις τιμές αυξάνονται επίσης. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ινδίας επιταχύνθηκε σε υψηλό 18 μηνών, 4,4% τον Ιούνιο, από 3,9% τον Μάιο και παραβιάζοντας τον στόχο του 4% της RBI, αφού η κυβέρνηση αύξησε το κόστος καυσίμων λιανικής.

Ταυτόχρονα, η Ινδία αντιμετωπίζει μια ασθενή περίοδο μουσώνων που θα μπορούσε να επηρεάσει τους αγρότες που εξαρτώνται από τις ετήσιες βροχές και να αυξήσει περαιτέρω τις τιμές των τροφίμων. Ορισμένοι οικονομολόγοι πιστεύουν τώρα ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις αρχές Αυγούστου.

«Με την αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων, πιστεύουμε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν η κεντρική τράπεζα ξεκινήσει έναν κύκλο ανόδου», δήλωσε στους FT ο Σιλάν Σαχ, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών στην Capital Economics, ο οποίος προέβλεψε ότι η RBI θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες στο 6% έως τις αρχές του 2027.

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