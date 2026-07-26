e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα Αυγούστου

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Το συνολικό ποσό των 2.492.777.459,09 ευρώ θα καταβληθεί σε 4.333.061 δικαιούχους, κατά την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τι πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.

• Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.

• Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.

• Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές ΟΠΕΚΑ

Στο τέλος του μήνα προγραμματίζεται η επόμενη πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, με χιλιάδες δικαιούχους να αναμένουν την καταβολή των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής έχει οριστεί για την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα μέσω των ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή από την Πέμπτη 30 Ιουλίου, μετά τις 17:00.

Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ποια επιδόματα θα πληρωθούν: