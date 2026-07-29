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Σίντλερ (FSB): Μπορεί να είναι φούσκα η AI – Θυμίζει dotcom και 2008

Ο γ.γ. του FSB σε συνέντευξη στο Politico προειδοποιεί για τις αποτιμήσεις των εταιρειών της AI - Πόσο κινδυνεύει ο χρηματοπιστωτικός τομέας

Markets 29.07.2026, 18:00
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Σίντλερ (FSB): Μπορεί να είναι φούσκα η AI – Θυμίζει dotcom και 2008
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Πληθαίνουν οι φωνές που προειδοποιούν ότι η αποτίμηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι μια φούσκα που θυμίζει την άνθηση και πτώση στο ταμπλό των dotcom και τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Σειρά του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), Τζον Σίντλερ που μοιράστηκε την ανησυχία του  σε συνέντευξη που παραχώρησε το Politico.

«Ένα από τα πράγματα που αντιμετωπίζει πάντα το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι οι αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων και αν είναι αυτές κατάλληλες» είπε μιλώντας από το γραφείο του στη Βασιλεία.

«Γνωρίζουμε από την εποχή της φούσκας των dotcom ότι αυτές οι αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, η μεγάλη προθυμία να ακολουθήσουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το τελευταίο αγαπημένο των αγορών, οδήγησαν σε υπερβολή. Το είδαμε αυτό και στη φούσκα των τιμών των ακινήτων πριν από τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Ίσως το βλέπουμε και τώρα.»

Το sell off των εταιρειών τσιπ

Οι μετοχές των τσιπ με την υψηλότερη αξία στον κόσμο έχουν απωλέσει πάνω από 1 τρισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίησή τους αυτή την εβδομάδα, καθώς η ανησυχία των επενδυτών σάρωσε τον κλάδο.

Το sell off ηγήθηκε της Nvidia, η οποία είδε μια πτώση 238 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή. Οι SK Hynix, Samsung Electronics και Micron – όλες βασικοί παίκτες στον χώρο της μνήμης – έχασαν 176 δισ. δολάρια, 173 δισ. δολάρια και 113 δισ. δολάρια, αντίστοιχα.

Ο τομέας των τσιπ ήταν ένας από τους κύριους ωφελημένους από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, με τους επενδυτές να στρέφονται σε μετοχές καθώς προσπαθούσαν να κεφαλαιοποιήσουν τα τεράστια ποσά που διοχετεύονται στον τομέα.

Σύμφωνα με έρευνα της Goldman Sachs, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχουν αυξήσει την χρηματιστηριακή του αξία κατά περίπου 27 τρισ. δολάρια από τον Νοέμβριο του 2022. Η κατασκευάστρια μικροεπεξεργαστών Nvidia έγινε πέρυσι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο με αξία 5 τρισ. δολαρίων.

Η SpaceX, η εταιρεία κατασκευής πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ο Ίλον Μασκ, σημείωσε ρεκόρ για την αρχική δημόσια προσφορά της τον Ιούνιο πριν καταρρεύσει η τιμή της.

Τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πιέζουν τους πολίτες να επενδύσουν στις αγορές μετοχών σε μια προσπάθεια να αναπτύξουν την οικονομία και να επιτύχουν καλύτερη απόδοση για τους αποταμιευτές από ό,τι οι διακρατήσεις μετρητών.

Αλλά με ελάχιστη κατανόηση των μετοχών, τα άτομα θα μπορούσαν να λάβουν επικίνδυνες αποφάσεις και να καταλήξουν με ζημίες.

Το FSB ανησυχεί ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχήματα συγκεντρώνονται σε λίγες τεράστιες εταιρείες και ότι μια διόρθωση των τιμών σε αυτές τις εταιρείες θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερο χρηματοοικονομικό σοκ, λόγω της μόχλευσης των hedge funds και των ανοιγμάτων των τραπεζών.

Υπάρχουν ευρύτερες ενδείξεις ότι ο ενθουσιασμός γύρω από τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί, καθώς αυξάνονται τα ερωτήματα σχετικά με την κερδοφορία και την αύξηση της παραγωγικότητας που μπορεί να φέρει η τεχνολογία. Οι μετοχές των εταιρειών τσιπ έχουν σημειώσει έντονες απώλειες και μαζικές πωλήσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

«Φαίνεται ότι ορισμένες από τις αποτιμήσεις… είναι αρκετά ανοδικές για τις αγορές συνολικά και για ορισμένες από αυτές τις εταιρείες. Αλλά δεν είμαι προγνωστικός αναλυτής χρηματιστηριακών αγορών. Δεν μπορώ να σας πω πόσο ακόμη θα προχωρήσουν, αν είναι δικαιολογημένες ή όχι. Αλλά είναι κάτι που παρακολουθούμε, συζητάμε και εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε άσχημα» ανέφερε ο Σίντλερ.

Ο πρόεδρος του FSB, ‘Αντριου Μπέιλι ο οποίος είναι επίσης διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για μια πιθανή διόρθωση των τιμών στις μετοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αλλά ο Σίντλερ υποβάθμισε τους ευρύτερους κινδύνους, λέγοντας: «Η δουλειά μας είναι να σκεφτόμαστε όλα τα πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά και να σκεφτόμαστε τρόπους για να τα βελτιώσουμε. Αυτό είναι λοιπόν μόνο ένα από τα πράγματα».

Ανησυχία Σίντλερ για το μη τραπεζικό τομέα

Ερωτηθείς εάν ο χρηματοπιστωτικός κλάδος διαθέτει αρκετές δικλείδες ασφαλείας για να παραμείνει σταθερός σε περίπτωση που διαλυθεί μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης,  απάντησε: «Το ελπίζω».

Οι τράπεζες έχουν «αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό αρκετά ανθεκτικές σε σοκ» από την κρίση του 2008, αλλά το χρηματοπιστωτικό σύστημα «εξελίσσεται συνεχώς», είπε. Επισήμανε επίσης τον μη τραπεζικό τομέα, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι ήταν το 2008 και λιγότερο ρυθμιζόμενος από τον τραπεζικό κλάδο.

«Θα μπορούσαν να υπάρξουν συσσωρεύσεις κινδύνου σε τμήματα αυτού του τομέα που είναι πιο δύσκολο για εμάς να αξιολογήσουμε. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι όλα θα πάνε καλά», πρόσθεσε.

Το FSB διεξάγει επίσης έρευνες για το ποσό της μόχλευσης που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων τεχνητής νοημοσύνης, είπε αναφερόμενος στην πρακτική της ανάληψης χρέους για την αύξηση των επενδυτικών αποδόσεων.

«Αν απλώς η μαμά και ο πατέρας βάζουν 100 δολάρια στο χρηματιστήριο, αυτό είναι ένα πράγμα. Αν η μαμά και ο πατέρας αξιοποιούν αυτό το ποσό με δέκα φορές μεγαλύτερη μόχλευση, αυτό είναι κάτι άλλο, διότι οι επιπτώσεις όταν κάτι προκαλέσει την απομόχλευση είναι πολύ πιο σημαντικές».

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