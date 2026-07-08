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Gucci – L’Oréal: Η συμφωνία του μισού αιώνα και η Coty

Η νέα άδεια της Gucci με την L'Oréal αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα μέσα του 2027 - Γιατί έφυγε νωρίτερα η Coty

World 08.07.2026, 12:30
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Gucci – L’Oréal: Η συμφωνία του μισού αιώνα και η Coty
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Σε μια 50ετή συμφωνία άδειας χρήσης στον τομέα της ομορφιάς προχώρησαν η Gucci και η L’Oréal, μετά από απόφαση να επισπευσθεί κατά ένα έτος η λήξη της υφιστάμενης άδειας χρήσης μεταξύ της Gucci και της Coty, με έδρα τις ΗΠΑ.

Η Coty θα λάβει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια και θα συνεχίσει να λειτουργεί το brand τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027, τερματίζοντας την προηγούμενη συμφωνία της ένα χρόνο νωρίτερα από την αρχικά υπογεγραμμένη. Η νέα άδεια με την L’Oréal αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα μέσα του 2027.

«Η συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα δημιουργεί αξία για όλα τα μέρη, Gucci, L’Oréal και Coty», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Kering, Luca de Meo.

«Επιταχύνει τη μετάβαση και επιτρέπει στην Gucci και την L’Oréal να προετοιμαστούν, ένα χρόνο νωρίτερα, για το νέο κεφάλαιο της Gucci Beauty», πρόσθεσε. «Δημιουργούμε τις συνθήκες για να ενισχύσουμε την εμβέλεια, την επιρροή και την ελκυστικότητα της Gucci μακροπρόθεσμα, σε όλες τις γενιές και σε κάθε περιοχή παγκοσμίως».

Η Gucci Beauty

«Αυτό είναι το επόμενο βήμα της συμμαχίας ομορφιάς και ευεξίας μεταξύ της Kering και της L’Oréal, η οποία ανακοινώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025», πρόσθεσε.

Ο γαλλικός όμιλος πολυτελών ειδών Kering πούλησε το τμήμα ομορφιάς του -που δημιουργήθηκε το 2023, κυρίως με την εξαγορά του οίκου πολυτελών αρωμάτων Creed έναντι 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων- στον επίσης γαλλικό όμιλο L’Oréal έναντι 4 δισ. ευρώ.

Gucci

Η συμφωνία περιελάμβανε επίσης «τη θέσπιση 50ετών αδειών για τις εμβληματικές μάρκες της Kering» (Gucci, Bottega Veneta και Balenciaga ), με την L’Oréal να κατέχει ήδη την άδεια της Yves Saint Laurent από το 2008. Η συνεργασία περιελάμβανε «τα δικαιώματα σύναψης αποκλειστικής 50ετούς συμφωνίας αδειοδότησης για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διανομή αρωμάτων και προϊόντων ομορφιάς Gucci, ξεκινώντας μετά τη λήξη της τρέχουσας άδειας με την Coty, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Kering βάσει της υφιστάμενης συμφωνίας αδειοδότησης».

Περιλαμβάνει επίσης μια «αποκλειστική συνεργασία, η οποία θα διαρθρωθεί ως κοινοπραξία 50/50, η οποία θα δημιουργήσει εμπειρίες και υπηρεσίες που θα συνδυάζουν τις δυνατότητες καινοτομίας της L’Oréal με την εις βάθος γνώση της Kering για τους πελάτες ειδών πολυτελείας».

Η δύσκολη θέση της Kering

Υπενθυμίζεται πως ο διορισμός του De Meo -από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2025- ήρθε μετά τη Renault, καθώς η Kering βρισκόταν σε όλο και πιο δύσκολη θέση. Οι πωλήσεις της ναυαρχίδας Gucci βυθίζονταν συνεχώς χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη αγγίξει… πάτο, σημειώνοντας περαιτέρω πτώση κατά 25% στις αρχές του έτους, σε συνδυασμό με έξι συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης.

Ο Saint Laurent και το τμήμα Other Houses της Kering που περιλαμβάνει τους οίκους Balenciaga και McQueen, είδαν επίσης τις πωλήσεις να υποχωρούν εν μέσω μιας ευρύτερης ύφεσης στη ζήτηση πολυτελείας.

Η πώληση του τμήματος Beauté, έφερε στα ταμεία του ομίλου συμφερόντων Pinault, 4 δισ. ευρώ, την ίδια στιγμή που στα τέλη Ιουνίου το χρέος της ανερχόταν στα 9,5 δισ. ευρώ. Δημιουργώντας έτσι την ιδανική συνθήκη για να επικεντρωθεί εκ νέου στην κύρια δραστηριότητά της, τα είδη πολυτελείας, καθώς ο τομέας των καλλυντικών ήταν ένας σχετικά νέος βραχίονας, καθώς το τμήμα αυτό δημιουργήθηκε μόλις το 2023 και έθεσε υπό την ομπρέλα της brands, όπως Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato και Qeelin, με την καθοδήγηση της CEO, Raffaella Cornaggia.

«Πιστεύουμε ότι η πώληση της Kering Beauté περίπου στην ίδια τιμή που κατέβαλαν για τον οίκο αρωμάτων Creed πριν από δύο χρόνια, είναι πικρό αλλά απαραίτητο φάρμακο», σχολίασαν τη συμφωνία στο Reuters οι αναλυτές της Bernstein.

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