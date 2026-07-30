L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή

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Την ανοδική της πορεία συνέχιστ η L’Oréal, με ρυθμό ανάπτυξης που ξεπέρασε αυτόν της παγκόσμιας αγοράς καλλυντικών και με το λειτουργικό περιθώριο να φτάνει σε ιστορικό υψηλό.

Η εταιρεία με έδρα το Παρίσι, που παράγει τα προϊόντα περιποίησης δέρματος CeraVe, τα καλλυντικά Maybelline και τα αρώματα Valentino, ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις για το τρίμηνο που έληξε στα τέλη Ιουνίου ανήλθαν σε 11,6 δισ. ευρώ (13,21 δισ. δολάρια), σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε συγκρίσιμη βάση, μετά την προσαρμογή που έγινε λόγω της σταδιακής εφαρμογής του νέου συστήματος πληροφορικής της.

«Πρόκειται για μια ισχυρή επίδοση, ειδικά στο πλαίσιο όπου οι ανταγωνιστές αντιμετωπίζουν προβλήματα ζήτησης», ανέφεραν αναλυτές της Jefferies στο Fashion Network, προσθέτοντας ότι αναμένουν οι μετοχές να σημειώσουν υπεραπόδοση την Πέμπτη.

Η εταιρεία, με κύκλο εργασιών 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνήθως ξεπερνά τους ρυθμούς ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς καλλυντικών, με ένα χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από προϊόντα μακιγιάζ και κρέμες της μάρκας L’Oréal Paris για τη μαζική αγορά έως αρώματα υψηλής ποιότητας και σαμπουάν που χρησιμοποιούνται σε κομμωτήρια.

Οι δείκτες

Ο κολοσσός της ομορφιάς ανακοίνωσε έσοδα ύψους 23,77 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε δηλωμένη βάση και 6,8% σε συγκρίσιμη βάση.

Όλοι οι τομείς συμβάλλουν σε αυτή τη δυναμική, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις από τους τομείς των Επαγγελματικών Προϊόντων και της Δερματολογικής Ομορφιάς, οι οποίοι παρήγαγαν έσοδα 2,92 δισεκατομμυρίων ευρώ (+14,7% σε αναφερόμενη βάση) και 4,22 δισεκατομμυρίων ευρώ (+2,7% σε αναφερόμενη βάση), αντίστοιχα.

Ενώ και ο τομέας πολυτελείας της L’Oréal σημείωσε ισχυρές επιδόσεις με πωλήσεις ύψους 7,99 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +4,4%.

Καινοτομία και e-commerce για την L’Oréal

Ο όμιλος επισημαίνει δύο παράγοντες ανάπτυξης: την επιτυχία της στρατηγικής καινοτομίας του και την ισχυρή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τις πωλήσεις να καταγράφουν διψήφια αύξηση με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από αυτόν της αγοράς.

Από γεωγραφική άποψη, όλες οι περιοχές παρουσιάζουν ανάπτυξη: η Ευρώπη, η μεγαλύτερη αγορά του ομίλου, σημείωσε αύξηση 8,0%, οι Ηνωμένες Πολιτείες άνοδο 4,2%, η Λατινική Αμερική σημείωσε άνοδο 9,0%, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία. Ωστόσο, η περιοχή με την καλύτερη απόδοση για το εξάμηνο ήταν η SAPMENA-SSA (Νότια Ασία, Ειρηνικός, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Υποσαχάρια Αφρική), όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά +9,2% με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία. Εν τω μεταξύ, η Βόρεια Ασία συνέχισε τη σταδιακή ανάκαμψή της (+2,3%).

Για τον Nicolas Hieronimus, Διευθύνοντα Σύμβουλο της L’Oréal, τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την ικανότητα του ομίλου να κερδίζει μερίδιο αγοράς χάρη στο χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων του, στη στρατηγική καινοτομίας του και στη δύναμη των καναλιών διανομής του.

«Είμαι περήφανος που σας ανακοινώνω ότι η L’Oréal συνέχισε την ισχυρή της δυναμική, ξεπερνώντας σημαντικά την αγορά με ένα ρεκόρ λειτουργικού περιθωρίου κέρδους.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλες τις ομάδες μας σε όλο τον κόσμο. Σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο δυναμικό και περίπλοκο, η σκληρή δουλειά, η ευελιξία και η αφοσίωσή σας οδήγησαν σε ευρεία ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, όλες τις περιοχές και όλες τις κατηγορίες.

Η επιτυχία μας τροφοδοτήθηκε από την απαράμιλλη δύναμη του χαρτοφυλακίου των εμπορικών σημάτων μας, την αδιάκοπη προσήλωσή μας στην καινοτομία και την ηγετική μας θέση στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πέρα όμως από αυτά τα αποτελέσματα, οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν πληγεί από τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Υποστηρίζουμε ενεργά τους πυροσβέστες, τους διασώστες και τις πληγείσες κοινότητες επί τόπου, παρέχοντας βασικά προϊόντα υγιεινής και περιποίησης του δέρματος. Επιπλέον, η L’Oréal δεσμεύεται να διαθέσει 15 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη τοπικών οργανώσεων και μελλοντικών προσπαθειών αναδάσωσης στη Γαλλία.

Καθώς εισερχόμαστε στο δεύτερο εξάμηνο, η ζήτηση για προϊόντα ομορφιάς παραμένει ισχυρή. Είμαι βέβαιος ότι βρισκόμαστε σε μοναδική θέση για να διατηρήσουμε τον ρυθμό μας, να συνεχίσουμε να ξεπερνάμε τις επιδόσεις της αγοράς και να οδηγήσουμε την εταιρεία σε ένα ακόμη έτος ανάπτυξης όσον αφορά τις πωλήσεις και τα κέρδη».