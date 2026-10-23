 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές

Xρηματιστήριο Αθηνών 23.10.2026, 14:30
Σχολιάστε
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ισχυρές είναι οι πιέσεις που δέχεται σήμερα το Xρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να «προσγειώνεται» σε χαμηλά τριών μηνών, υπό το βάρος των τραπεζικών μετοχών, αλλά και αρκετών δεικτοβαρών τίτλων του FTSE 25.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 2,62% στις 2.520,21 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 224,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 33,4 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 2,80% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.431,73 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 4,40% στις 2.836,14 μονάδες.

«Κόκκινος» Οκτώβριος

Με απώλειες που ξεπερνούν το 7% από τις αρχές Οκτωβρίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να βρει τις άμυνες ώστε να σταματήσει την μεγάλη πτώση που καταγράφει. Πλέον προσεγγίζει τις 2.500 μονάδες, έχοντας χάσει περισσότερες από 200 μονάδες από τα υψηλά του έτους, καθώς η νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο και οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις μιας περαιτέρω ανόδου των τιμών του πετρελαίου εντείνουν τις πιέσεις στην αγορά.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, με την ένταση των πιέσεων να προκαλεί πρόσθετο προβληματισμό ενόψει της έναρξης των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Προς το παρόν, το διεθνές περιβάλλον παραμένει ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της βραχυπρόθεσμης τάσης, με το πετρέλαιο να περιορίζει τα περιθώρια ανάκαμψης και να συντηρεί τη νευρικότητα στις αγορές.

Σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η σημερινή αξιολόγηση της Γαλλίας από τη Moody’s. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η ετυμηγορία του οίκου να επηρεάσει περισσότερο το Χρηματιστήριο Αθηνών από την αντίστοιχη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Standard & Poor’s, η οποία επίσης αναμένεται σήμερα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνει απώλειες 6,98%, με την Alpha Bank να είναι στο -6,05%. Απώλειες 5,29% για την Πειραιώς, ενώ άνω του 4% είναι η πτώση σε Eurobank, Εθνική και Credia Bank. Άνω του 3% η πτώση σε Optima Bank, Metlen και Βιοχάλκο και άνω του 2% σε Aktor, Cenergy, Κύπρου και Aegean.

Οι απώλειες σε ΕΛΧΑ, Allwyn, Helleniq Energy, Jumbo, ΕΥΔΑΠ, Τιτάν και Λάμδα, με τις ΔΕΗ και ΟΤΕ να κρατούν τις πιέσεις τους υπό έλεγχο. Χωρίς μεταβολή είναι ο ΔΑΑ, ενώ μικρά κέρδη σημειώνουν οι Coca Cola και Motor Oil.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο
Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Jefferies: Θετική παραμένει για την Ελλάδα – Top pick η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Jefferies: Επιμένει Ελλάδα, ξεχωρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Alpha Bank: Πώς η Fed, η γεωπολιτική και η Γαλλία επηρεάζουν την πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου
Markets

Alpha Bank: Πώς θα κινηθεί η πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό την πίεση της Γαλλίας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό την πίεση της Γαλλίας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Οι δεσμεύσεις Ανδρουλάκη και η μονιμοποίηση της παροχής των 400 ευρώ από τον Χατζηδάκη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η πρώτη προεκλογική κόντρα για τις συντάξεις

Τι ειπώθηκε για τις συντάξεις σε εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Τράπεζα της Ελλάδος: Για ποιους κλάδους χτυπά καμπανάκι για τον κίνδυνο επισφαλειών
Τράπεζες

Καμπανάκι ΤτΕ για έξι κλάδους - Απειλούνται με επισφάλειες

Μέσω της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί για τις έμμεσες συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Αγης Μάρκου
Αρκτική: Η ΕΕ μπαίνει στη ναυτιλιακή κούρσα απέναντι σε Ρωσία και Κίνα – Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες λένε «όχι»
Ποντοπόρος

Η ΕΕ στη ναυτιλιακή κούρσα για την Αρκτική - Διαφωνούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες

Η αυξανόμενη κίνηση δεν έχει μεταβάλει τη στάση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ναυτιλιακών ομίλων στην Αρκτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνικές τράπεζες: Η ευρωπαϊκή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους
Economy

Τράπεζες: Το στοίχημα των 43 δισ. στη σκιά της Γαλλίας

Οι ελληνικές τράπεζες και η γαλλική κρίση - Ποιες είναι οι πραγματικές απειλές για τα τραπεζικά κεφάλαια και ποια η προστασία από τις διακυμάνσεις των αγορών

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό

Πάνω από 2 εκατ. έξυπνοι μετρητές έχουν εγκατασταθεί. Υποχωρούν οι απώλειες από ρευματοκλοπές -στα 400 εκατ. ευρώ το όφελος. Ταχύτερες συνδέσεις έργων ΑΠΕ και διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος 1 GW για αποθήκευση στο δίκτυό του

Μάχη Τράτσα
Η περιουσία των νοικοκυριών, το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε
Economy

Η περιουσία των Ελλήνων: το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε

Στα 87.600 ευρώ ο καθαρός πλούτος ανά κάτοικο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος — Ακίνητα και μετοχές εξηγούν το 78% της αύξησης, ενώ ο πληθωρισμός απορροφά την ονομαστική ενίσχυση του εισοδήματος

Αθανασία Ακρίβου
Πελέ: Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου που μετέτρεψε το ταλέντο σε παγκόσμια οικονομική δύναμη
Business of Sport

Πελέ: Ο βασιλιάς των γκολ που άλλαξε το ποδόσφαιρο

Από τη φτώχεια στη Βραζιλία και τα τρία Παγκόσμια Κύπελλα έως το συμβόλαιο εκατομμυρίων στη Νέα Υόρκη, ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο Πελέ, άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μείωση τιμών: Παράταση έως το τέλος του 2026 και έως 1.000 κωδικοί
Τρόφιμα – ποτά

Τι αλλάζει στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών - Οι νέες εκπτώσεις

Η πρωτοβουλία παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου, με τις νέες μειώσεις να διαμορφώνονται κυρίως στο 5%. Σε εξέλιξη η συγκέντρωση προϊόντων, ενώ σχεδιάζεται και το χριστουγεννιάτικο καλάθι 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Jefferies: Θετική παραμένει για την Ελλάδα – Top pick η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Jefferies: Επιμένει Ελλάδα, ξεχωρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η Jefferies περιγράφει την Ελλάδα ως μια οικονομία με ιδιαίτερα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον εντός της Ευρωζώνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alpha Bank: Πώς η Fed, η γεωπολιτική και η Γαλλία επηρεάζουν την πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου
Markets

Alpha Bank: Πώς θα κινηθεί η πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου

Η ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία επιτοκίων της Fed και οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία πίεσαν την ισοτιμία, σύμφωνα με την Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Η επενδυτική ψυχολογία στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει επιβαρυμένη, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό την πίεση της Γαλλίας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό την πίεση της Γαλλίας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,15% στις 636 μονάδες

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
Ασία

Μικτά πρόσημα στις αγορές της Ασίας – Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,30% και ο Nikkei 225 του Τόκιο υποχώρησε κατά 0,25%

Χρυσός: Οδεύει προς σημαντική εβδομαδιαία απώλεια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ενισχύουν τις ανησυχίες για τα επιτόκια της Fed
Commodities

Ο χρυσός συνεχίζει πτωτικά προς τις 4.000 δολ.

Ο χρυσός άμεσης παράδοσης υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Ο άργυρος, η πλατίνα και το παλλάδιο οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες

Latest News
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe

H Circet Europe είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου και η παρουσία της στην Ελλάδα περιορίζεται στην Circet Hellas

Holcim: Άλμα 11,8% στα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο
World

Holcim: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στο γ’ τρίμηνο

Οι καθαρές πωλήσεις της Holcim διαμορφώθηκαν σε 12,586 δισ. ελβετικά φράγκα, με οργανική αύξηση 5,2%

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε σε σνυντεύξή του στις πιέσεις από την αύξηση των καυσίμων, στη ναυτιλία και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ντε Κος: Επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ – Ακολουθεί ο Κλάας Νοτ
World

Ποιος είναι επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας σε οικονομολόγους για την διαδοχή στην ΕΚΤ

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Business

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

Το νέο κτήριο στεγάζει τα γραφεία της STHENOS AI και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.)

Θεοδωρικάκος: 17 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στην Αττική
Economy

Γέφυρες Καινοτομίας: 17 εκατ. ευρώ για έρευνα, ΜμΕ και νέες θέσεις εργασίας

Η κοινή δράση Υπουργείου Ανάπτυξης και Περιφέρειας Αττικής στοχεύει στη σύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Economy

Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων δημοτικών κτιρίων της Δ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο

Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου ασκεί πίεση στις διεθνείς αγορές

Οικοδομικά υλικά: Αύξηση 5,6% στις τιμές τον Σεπτέμβριο
Ακίνητα

Ακόμη πιο ακριβή η οικοδομή - Ποια υλικά αυξήθηκαν

Ασταμάτητες οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά - Ανοδικά το κόστος κατασκευής

Deloitte: Προοπτικές ανάπτυξης στις κατασκευές έως το 2030 – Οι προκλήσεις και το «κλειδί» της διαφοροποίησης
Κατασκευές

Κατασκευές: Ποιες είναι οι προοπτικές ως το 2030 - Η πρόκληση της αστικοποίησης

Σύμφωνα με την Global Powers of Construction της Deloitte, οι 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως κατέγραψαν έσοδα περίπου 1,972 τρισ. δολαρίων το 2025

28η Οκτωβρίου: Πώς θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου - Ποιοι δικαιούνται προσαύξηση 75%

Η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες - Τι ισχύει για μισθωτούς και ημερομίσθιους

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν ασφαλιστικές εισφορές – Το λογισμικό και οι παραγγελίες χωρίς αποδείξεις
Κοινωνία

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν τις ασφαλιστικές εισφορές

Καταγγελία για εργαζομένους σε καταστήματα Pizza Fan που δηλώνονταν για λιγότερες ώρες εργασίας από όσες πραγματοποιούσαν, αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των αρμόδιων αρχών

Αναστασία Σταματοπούλου
ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου
Εταιρική ευθύνη

ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου

Eγκαινιάστηκε η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2» στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας
World

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI) υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 51,9 από 53,1 πμι

Ενεργειακή μετάβαση: Ανέτοιμοι οι επαγγελματίες – Ελλιπείς δεξιότητες
Green

Οι επαγγελματίες χρειάζονται νέες δεξιότητες ενόψει της ενεργειακής μετάβασης

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για τη θωράκιση των υποδομών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies