BIS: Καμπανάκι για τη μόχλευση στις αγορές ομολόγων

Ο νέος επικεφαλής της BIS προειδοποιεί για τους κινδύνους που αναδύονται

Ομόλογα 27.11.2025, 21:34
BIS: Καμπανάκι για τη μόχλευση στις αγορές ομολόγων
Newsroom

O περιορισμός της ικανότητας των hedge funds να επενδύουν με υψηλή μόχλευση στις αγορές κρατικών ομολόγων θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, δεδομένων των ταχέως αυξανόμενων επιπέδων δημόσιου χρέους, υπογράμμισε ο νέος επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS)

Ο Pablo Hernández de Cos, ο οποίος ανέλαβε Γενικός Διευθυντής του φορέα ομπρέλας για τις κεντρικές τράπεζες τον Ιούλιο, δήλωσε ότι ο συνδυασμός υψηλού χρέους και αυξανόμενου ρόλου των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (NBFIs), όπως τα hedge funds, στις αγορές ομολόγων θέτει νέους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ποιες συναλλαγές δημιουργούν ανησυχία

Η ανησυχία αφορά τη χρήση μοχλευμένων συναλλαγών «σχετικής αξίας», όπως συναλλαγές με βάση τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε μετρητά, οι οποίες επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις μικρές διαφορές τιμών μεταξύ των ομολόγων και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Αυτές οι στρατηγικές έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθηση στις ΗΠΑ και σε άλλες μεγάλες οικονομίες, αλλά βρίσκονται στο στόχαστρο των ρυθμιστικών αρχών μετά τις απαιτήσεις κάλυψης περιθωρίου (margin calls) στα future των αμερικανικών ομολόγωντο 2021, που πυροδότησαν μια περίοδο αναταραχής στην μεγαλύτερη αγορά κρατικών ομολόγων στον κόσμο.

«Περίπου το 70% των διμερών repos που συνάπτονται από hedge funds σε δολάρια ΗΠΑ και το 50% των διμερών repos σε ευρώ προσφέρονται με μηδενική εκπτωτική τιμή, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιστωτές δεν επιβάλλουν κανένα περιορισμό στη μόχλευση με τη χρήση κρατικών ομολόγων», δήλωσε ο de Cos σε ομιλία του στο London School of Economics.

H «εκπτωτική τιμή» (haircut), είναι ένα μέτρο της σχετικής αξίας του κεφαλαίου σε μετρητά σε σχέση με την αξία των ανταλλασσόμενων τίτλων. Για παράδειγμα, στα τριμερή repos, ένα τμήμα όπου οι συναλλαγές μεταξύ διαμεσολαβητών και πελατών εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται σε μια τριμερή πλατφόρμα διακανονισμού, η συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών περιλαμβάνει μια εκπτωτική τιμή για τη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων των αντισυμβαλλομένων, εξηγεί έκθεση της Fed Νέας Υόρκης.

Ο περιορισμός της μόχλευσης

Με τη γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση των αμυντικών δαπανών, που προβλέπεται να ωθήσουν το δείκτη χρέους προς ΑΕΠ των προηγμένων οικονομιών στο 170% έως το 2050, χωρίς δημοσιονομική εξυγίανση, ο κ. de Cos δήλωσε ότι ο περιορισμός της μόχλευσης των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (NBFI) αποτελεί «βασική πολιτική προτεραιότητα».

Ζήτησε έναν «προσεκτικά επιλεγμένο συνδυασμό εργαλείων», αλλά υπογράμμισε δύο συγκεκριμένα μέτρα που ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά.

Ένα από αυτά είναι η μεγαλύτερη χρήση της κεντρικής εκκαθάρισης, ώστε οι παράγοντες της αγοράς κρατικών ομολόγων να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη ισότητα. Το άλλο είναι η εφαρμογή «ελάχιστων περικοπών» – ή εκπτώσεων – στην αξία των ομολόγων που χρησιμοποιούν τα hedge funds ως εξασφάλιση, προκειμένου να περιοριστούν οι μοχλευμένες συναλλαγές τους.

«Η αυξανόμενη διαμεσολάβηση των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε επίπεδα δημόσιου χρέους που έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα δημιουργεί σημαντικές νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα» τόνισε ο κ. de Cos, προσθέτοντας ότι οι περικοπές θα πρέπει να εφαρμόζονται με στοχευμένο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτών των νέων κινδύνων, δήλωσε ότι οι γραμμές ανταλλαγής (swap lines) των κεντρικών τραπεζών παρέμειναν «κρίσιμες» για τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος σε περιόδους έντονης κρίσης.

Ο έλεγχος του πληθωρισμού θα παραμείνει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη στήριξη της βιωσιμότητας του χρέους μέσω της μείωσης των ασφαλίστρων κινδύνου, ενώ η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών παραμένει επίσης ζωτικής σημασίας.

«Στο πλαίσιο της ταχείας επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών, η ανάγκη για αξιόπιστη νομισματική πολιτική και ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών είναι ισχυρότερη από ποτέ», δήλωσε ο κ. de Cos.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο «κόκκινο», πιέσεις στην Airbus
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, πιέσεις στην Airbus
ΕΧΑΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στην ΕΧΑΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας διοίκησης στην ΕΧΑΕ
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027
Economy

Διαβεβαιώσεις Mητσοτάκη για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
SharkNinja: Στο «κόκκινο» ο ανταγωνισμός – Ποια είναι η εταιρεία που αναστάτωσε τις μικροσυσκευές
World

Η «βασίλισσα» των μικροσυσκευών στο TikTok

Πώς η SharkNinja έγινε η «βασίλισσα» των μικροσυσκευών που δεν... είναι απαραίτητες σε κανέναν

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Ομόλογα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο «κόκκινο», πιέσεις στην Airbus
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, πιέσεις στην Airbus

Οι μετοχές της Airbus SE που διαπραγματεύονται στο Παρίσι βρέθηκαν στο επίκεντρο καθώς κατέγραψαν πτώση άνω του 5,8% - Περιβάλλον αβεβαιότητας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΕΧΑΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στην ΕΧΑΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας διοίκησης στην ΕΧΑΕ

Η αγορά περιμένει την σύγκληση συνέλευσης, όπου θα τεθεί προς ψήφιση η διασυνοριακή συγχώνευση της ελληνικής αγοράς στον όμιλο Euronext

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027
Economy

Διαβεβαιώσεις Mητσοτάκη για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο των Morgan Stanley και ΧΑ στο Λονδίνο επιχείρησε να προβάλει την πολιτική σταθερότητα της χώρας

Πετρέλαιο: «Σκαρφαλώνουν» οι τιμές
Commodities

«Σκαρφαλώνουν» οι τιμές του πετρελαίου

Οι καταλύτες για το πετρέλαιο - Κέρδη ενός δολαρίου το βαρέλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο μία ανάσα από τις 2.100 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μία ανάσα από τις 2.100 μονάδες έκλεισε το ΧΑ

Μετά από ένα μήνα κατά τον οποίο ο μέσος ημερήσιος όρος του τζίρου ξεπέρασε τα 250 εκατ. ευρώ, το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα προσπάθησε να βρει τις ισορροπίες του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Έρχονται μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα
Ενέργεια

Μανουσάκης: Έρχονται μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα

Οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ το 2026 θα ανέλθουν σε 1 δισ. ευρώ, ανέφερε ο Μάνος Μανουσάκης στο 4ο Greek Investment Conference στο Λονδίνο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο