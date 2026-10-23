Ενεργειακή μετάβαση: Ανέτοιμοι οι επαγγελματίες – Ελλιπείς δεξιότητες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ενα σημαντικό κενό αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Building the Skills for the Energy Transition», με αφορμή την επίσημη παρουσίαση του EA Energy της European Academy: οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν προετοιμαστεί επαρκώς για να ανταπεξέλθουν στις νέες ενεργειακές πολιτικές και τους κλιματικούς στόχους που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια και τις γεωπολιτικές της προεκτάσεις απασχολούν καθημερινά την επικαιρότητα.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην Αθήνα αναδείχθηκαν βασικές παράμετροι που συνθέτουν τη βιώσιμη μετάβαση συνδυαστικά με πολύτιμα ευρήματα για το ενεργειακό μέλλον των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη, καθώς επίσης και τα προβλήματα και οι ευκαιρίες για την πράσινη μεταστροφή της Ελλάδας.

Η ανάγκη θωράκισης απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει άμεσα τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης μέσα από την έξαρση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως καταστροφικές πλημμύρες και πυρκαγιές.

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για τη θωράκιση των υποδομών.

Η στιγμή είναι κρίσιμη για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Οι προτεραιότητες πρέπει να επικεντρωθούν στην ενεργειακή απόδοση μέσω της ανακαίνισης κτιρίων, στην απανθρακοποίηση μέσω των ΑΠΕ και της ηλεκτροκίνησης, στην ενοποίηση της αγοράς μέσω της αποθήκευσης και των διασυνδέσεων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την κοινωνική διάσταση του κόστους της ενέργειας για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Η κατανόηση του ευρωπαϊκού πλαισίου απαιτεί εξειδίκευση

Η αντιστοίχιση των εταιρικών λειτουργιών με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο επιτάσσει τη συνεργασία με ειδικούς σε επίπεδο χρηματοδότησης, ανάπτυξης μεθοδολογίας ESG ή ενίσχυσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε επίπεδο εταιρειών και στελεχών.

Πρακτικά ο τομέας της ενέργειας έχει δημιουργήσει μια νέα κατηγορία απαραίτητων skills.

Η εκπαίδευση είναι το νέο νόμισμα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο

Η ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα, ο βιομηχανικός μετασχηματισμός και οι νέες τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν τα ενεργειακά συστήματα. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων πρέπει να αναβαθμιστούν με εξίσου γρήγορους ρυθμούς.

Άλλωστε, οι κανόνες της ΕΕ παράγουν αξία μόνο όταν μετουσιώνονται σε αποφάσεις που αφορούν την αδειοδότηση, την πιστοποίηση, την υποβολή εκθέσεων, την ασφάλεια και τη λειτουργία.

Οι χαμηλές επιδόσεις της χώρας στη διαχείριση αποβλήτων

Η Ελλάδα καταγράφει σημαντική υστέρηση στη διαχείριση αποβλήτων, βασιζόμενη κατά 79% στην ταφή και με μηδενική ενεργειακή αξιοποίηση, απέχοντας δραστικά από τους ευρωπαϊκούς στόχους του 2035.

Η στροφή στην ανακύκλωση και της ανάκτησης ενέργειας καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη.

H αποθήκευση ενέργειας είναι ο καταλύτης της πράσινης μετάβασης

Η αποθήκευση ενέργειας αναδεικνύεται στο κρίσιμο κομμάτι-κλειδί για τα σύγχρονα ηλεκτρικά συστήματα.

Η ενσωμάτωση λύσεων μαζικής αποθήκευσης ενισχύει τη σταθερότητα του δικτύου και την αποτελεσματική διαχείριση των ΑΠΕ σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή έως τον καταναλωτή.

Οι μεγάλες προοπτικές Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ελλάδα

Η αξιοποίηση των πλούσιων πόρων της «Μπλε Ενέργειας» και των πέντε τομέων της Γαλάζιας Ανάπτυξης προσφέρει τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές για την Ελλάδα που μπορεί να βασιστεί στον άνεμο, στον ήλιο και στη θάλασσα.

Ήδη η αιολική και η ηλιακή ενέργεια έχουν καταστεί πλέον φθηνότερες από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο νευραλγικός τομέας της ναυτιλίας πρέπει να εκσυγχρονιστεί

Η απανθρακοποίηση στη ναυτιλία αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα ανταγωνιστικότητας και επενδύσεων, καθιστώντας την αναμονή για το τελικό καύσιμο απαγορευτική.

Η έμφαση στρέφεται πλέον στα πρότυπα εμπορίου και την ετοιμότητα των υποδομών και των ναυπηγείων, παρά αποκλειστικά στην τεχνολογία.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η Αικατερίνη Λιανουδάκη, Διευθύντρια, EA Energy της European Academy: «Η σύνδεση των προκλήσεων της ενεργειακής μετάβασης με τις ανάγκες του επαγγελματικού κόσμου είναι ένα καίριο ζήτημα για τις εταιρείες στην Ελλάδα και ειδικότερα για όσες δραστηριοποιούνται σε τομείς που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, όπως η ναυτιλία. Το Τμήμα Ενέργειας της European Academy διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να αποτελέσει στρατηγικό συνοδοιπόρο σε αυτή την πορεία, μέσα από εξειδικευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που καλύπτουν τη χρηματοδότηση, την κανονιστική συμμόρφωση και την πρακτική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών».