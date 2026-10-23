 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ενεργειακή Κρίση, Κοινωνική Αναταραχή και η Ελληνική Οικονομία

Πίσω από τις εκδηλώσεις αστάθειας εντοπίζεται μια βαθιά μεταβολή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών

Experts 23.10.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ενεργειακή Κρίση, Κοινωνική Αναταραχή και η Ελληνική Οικονομία
Παναγιώτης Ε. Πετράκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η κοινωνική αναταραχή που διατρέχει τη Γαλλία και ευρύτερα την Ευρώπη δεν συνιστούν μεμονωμένα επεισόδια δυσαρέσκειας ούτε ερμηνεύεται επαρκώς μέσω αναφορών σε υποκινούμενα επεισόδια. Πίσω από τις εκδηλώσεις αστάθειας εντοπίζεται μια βαθιά μεταβολή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών.

Υπάρχουν λόγοι οι οποίοι προκαλούν την αναταραχή αυτή.

– Η δημογραφική γήρανση: Οι μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες επιδιώκουν τη διατήρηση κεκτημένων δικαιωμάτων, ενώ οι νεότερες αμφισβητούν κατά πόσον θα απολαύσουν αντίστοιχες παροχές.

– Η τεχνολογία: Η ευρωπαϊκή οικονομία μεταβαίνει, προς ένα αναδυόμενο τεχνολογικό κύμα, με κινητήριες δυνάμεις την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και την πράσινη ενέργεια. Τα οφέλη παραγωγικότητας είναι σημαντικά, ωστόσο η κατανομή τους δεν είναι προδιαγεγραμμένη, η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και οι περίοδοι επαγγελματικής εκτόπισης παράγουν ανασφάλεια, με αποτέλεσμα μια κρίση προσδοκιών της μεσαίας τάξης.

– Η επανεμφάνιση γεωπολιτικών απειλών: Ο πόλεμος στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, η ενεργειακή εξάρτηση και οι αμφισβητήσεις του διεθνούς συστήματος ασφάλειας κλονίζουν τη σταθερότητα.

– Η μεταναστευτική πίεση η οποία πιέζει την κρίση συλλογικής ταυτότητας. Σε περιόδους ανασφάλειας, η δυσαρέσκεια μετασχηματίζεται από αίτημα οικονομικής προστασίας σε αμφισβήτηση της πολιτισμικής κατεύθυνσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Συνεπώς οι κυβερνήσεις καλούνται να χρηματοδοτήσουν ταυτόχρονα γήρανση, ψηφιακές και πράσινες μεταβάσεις, άμυνα και κοινωνικό κράτος, ενώ η υπερσυγκέντρωση επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη εκτοπίζει πόρους από άλλους τομείς. Η συσσώρευση χρέους σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων περιορίζει σταδιακά τα δημοσιονομικά περιθώρια, αν και η βιωσιμότητά του εξαρτάται από τους ρυθμούς ανάπτυξης και το κόστος χρηματοδότησης.

– Πληθωριστικά κύματα: Ακόμη και όταν ο ρυθμός πληθωρισμού υποχωρεί, το υψηλότερο επίπεδο τιμών παραμένει· η κατοικία. Η ενέργεια και τα τρόφιμα απορροφούν αυξανόμενο μέρος του εισοδήματος, ιδίως στα χαμηλότερα στρώματα, εδραιώνοντας την πεποίθηση ότι κάθε οικονομική πρόοδος μπορεί να εξανεμιστεί από την επόμενη κρίση.

Από την αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω αναδύονται δύο κρίσιμοι μηχανισμοί: η ανάλυση της αβεβαιότητας, που αγγίζει επάρκεια συντάξεων, εθνική ασφάλεια, αξιοπιστία πληροφόρησης και διατήρηση αξιοπρεπούς βίου. Η υποχώρηση της κοινωνικής κινητικότητας, καθώς η απόκτηση κατοικίας δυσκολεύει, οι ασφαλείς επαγγελματικές διαδρομές περιορίζονται και τα εισοδηματικά πλεονεκτήματα συνδέονται με κατοχή περιουσίας και πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες.

Βεβαίως η Ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική ανθεκτικότητα, χωρίς όμως ακόμα ισχυρή παραγωγική και εξωτερική ανθεκτικότητα. Αυτός είναι ουσιαστικός στόχος για την δεκαετία που είναι μπροστά μας. Ένα παρατεταμένο όμως ενεργειακό σοκ μπορεί να περιορίσει τη μεγέθυνση, να διαβρώσει τα πραγματικά εισοδήματα και να διευρύνει την εξωτερική ανισορροπία, ακόμη και εάν δεν εξελιχθεί σε νέα κρίση δημόσιου χρέους ή τραπεζική κρίση.

Στις προβλέψεις του World Economic Outlook του Οκτωβρίου 2026 η ανάπτυξη παραμένει θετική, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις και το εξωτερικό έλλειμμα είναι αυξημένα.

Το Δημόσιο διαθέτει ισχυρότερη δημοσιονομική θέση, το δημόσιο χρέος υποχωρεί ως ποσοστό του ΑΕΠ και οι τράπεζες έχουν βελτιώσει την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Ωστόσο, η παραγωγικότητα παραμένει υποτονική, η ενεργειακή εξάρτηση σημαντική, το εξωτερικό έλλειμμα υψηλό και πολλά νοικοκυριά έχουν περιορισμένα χρηματοοικονομικά αποθέματα.

Συνεπώς, μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση μπορεί να μην προκαλέσει άμεση κρίση δημόσιου χρέους ή τραπεζική κρίση, αλλά να προκαλέσει παρατεταμένη στασιμότητα των πραγματικών εισοδημάτων, αποδυνάμωση της ανάπτυξης και επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου.

Η βασική διαφορά που εντοπίζεται σε σύγκριση με την προ της ενεργειακής κρίσης περίοδο δεν είναι η πρόβλεψη ύφεσης, αλλά ο συνδυασμός αναιμικότερης πραγματικής ανάπτυξης και επίμονων πιέσεων στο κόστος διαβίωσης μαζί με σταδιακή εξάντληση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Ο κοινός μηχανισμός μετάδοσης ως ενεργειακού σοκ είναι: ακριβότερη εισαγόμενη ενέργεια – αυξημένο κόστος παραγωγής και πληθωρισμός – μειωμένη πραγματική αγοραστική δύναμη – εξασθένηση κατανάλωσης και επενδύσεων. Εάν ταυτόχρονα αυξηθούν οι διεθνείς αποδόσεις ομολόγων, το πλήγμα εντείνεται μέσω του κόστους χρηματοδότησης.

Το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών είναι ενδεχομένως σημαντικότερο προειδοποιητικό σήμα από τη μικρή επιβράδυνση του ΑΕΠ. Η ελληνική εισαγωγική εξάρτηση αφορά όχι μόνο την ενέργεια, αλλά και ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά. Η αδύναμη εγχώρια παραγωγική ανταπόκριση δημιουργεί διαρκείς εισαγωγικές διαρροές όταν αυξάνεται η ζήτηση.

Μια καθαρή αύξηση του ενεργειακού κόστους επιδεινώνει το ισοζύγιο προτού ληφθούν υπόψη μεταβολές στις εξαγωγές, την κατανάλωση και τον τουρισμό.

Συγχρόνως αρχίζουν και εξαντλούνται οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Πρέπει να διαχωριστούν δύο περιορισμοί. Πρώτον, ο οικονομικός: παρατεταμένες επιδοτήσεις καυσίμων έχουν δημοσιονομικό κόστος και ενδέχεται να συντηρούν τη ζήτηση εισαγόμενης ενέργειας. Δεύτερον, ο θεσμικός: το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο αξιολογεί πρωτίστως την εγκεκριμένη πορεία καθαρών δαπανών και όχι μόνο το συνολικό έλλειμμα.

Η εγκεκριμένη ελληνική πορεία από το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο προέβλεπε αύξηση καθαρών δαπανών 3,1% για το 2027. Συνεπώς, η ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος δεν δημιουργεί αυτομάτως δικαίωμα πρόσθετων δαπανών πέρα από τα σχετικά όρια.

Η ορθότερη κατεύθυνση είναι οι προσωρινές και στοχευμένες ενισχύσεις των ευάλωτων νοικοκυριών, αντί της καθολικής επιδότησης των τιμών. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το διαθέσιμο εισόδημα χωρίς να καταργούνται τα κίνητρα εξοικονόμησης.

Ένα ενεργειακό σοκ που πλήττει εντατικά ορισμένους κλάδους μπορεί έτσι να μεταφερθεί στην ποιότητα των τραπεζικών δανείων. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται ταυτόχρονα από λειτουργικό κόστος, πληθωρισμό και κόστος δανεισμού.

Η πιθανότερη εκδήλωση πίεσης είναι η σταδιακή επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας και η επιβράδυνση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, όχι κατ’ ανάγκην μια άμεση συστημική τραπεζική κρίση.

Προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής

1. Προσωρινές, στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγοραστική δύναμη, με διατήρηση δημοσιονομικών αποθεμάτων και σαφή χρονικά όρια.

2. Μόνιμη μείωση της καθαρής ενεργειακής εξάρτησης με ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση, δίκτυα και εξοικονόμηση.

3. Αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης. Της τεχνολογικής έντασης και της εξαγωγικής ικανότητας ώστε η ανάπτυξη να έχει μικρότερες εισαγωγικές διαρροές.

4. Συστηματική εποπτεία συγκεντρωμένων εταιρικών ανοιγμάτων, ομολογιακών χαρτοφυλακίων, ρευστότητας και πιστοληπτικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

5. Προστασία παραγωγικών δημόσιων επενδύσεων υψηλής κοινωνικής απόδοσης από περικοπές που θα χρηματοδοτούσαν γενικευμένες επιδοτήσεις κατανάλωσης.

*O Π.Ε. Πετράκης είναι Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Οι απόψεις που διατυπώνονται δεν αποτελούν απόψεις του ΚΕΠΕ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Holcim: Άλμα 11,8% στα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο
World

Holcim: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στο γ’ τρίμηνο
Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ντε Κος: Επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ – Ακολουθεί ο Κλάας Νοτ
World

Ποιος είναι επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ
EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Business

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Θεοδωρικάκος: 17 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στην Αττική
Economy

Γέφυρες Καινοτομίας: 17 εκατ. ευρώ για έρευνα, ΜμΕ και νέες θέσεις εργασίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Οι δεσμεύσεις Ανδρουλάκη και η μονιμοποίηση της παροχής των 400 ευρώ από τον Χατζηδάκη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η πρώτη προεκλογική κόντρα για τις συντάξεις

Τι ειπώθηκε για τις συντάξεις σε εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Τράπεζα της Ελλάδος: Για ποιους κλάδους χτυπά καμπανάκι για τον κίνδυνο επισφαλειών
Τράπεζες

Καμπανάκι ΤτΕ για έξι κλάδους - Απειλούνται με επισφάλειες

Μέσω της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί για τις έμμεσες συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Αγης Μάρκου
Αρκτική: Η ΕΕ μπαίνει στη ναυτιλιακή κούρσα απέναντι σε Ρωσία και Κίνα – Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες λένε «όχι»
Ποντοπόρος

Η ΕΕ στη ναυτιλιακή κούρσα για την Αρκτική - Διαφωνούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες

Η αυξανόμενη κίνηση δεν έχει μεταβάλει τη στάση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ναυτιλιακών ομίλων στην Αρκτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνικές τράπεζες: Η ευρωπαϊκή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους
Economy

Τράπεζες: Το στοίχημα των 43 δισ. στη σκιά της Γαλλίας

Οι ελληνικές τράπεζες και η γαλλική κρίση - Ποιες είναι οι πραγματικές απειλές για τα τραπεζικά κεφάλαια και ποια η προστασία από τις διακυμάνσεις των αγορών

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό

Πάνω από 2 εκατ. έξυπνοι μετρητές έχουν εγκατασταθεί. Υποχωρούν οι απώλειες από ρευματοκλοπές -στα 400 εκατ. ευρώ το όφελος. Ταχύτερες συνδέσεις έργων ΑΠΕ και διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος 1 GW για αποθήκευση στο δίκτυό του

Μάχη Τράτσα
Η περιουσία των νοικοκυριών, το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε
Economy

Η περιουσία των Ελλήνων: το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε

Στα 87.600 ευρώ ο καθαρός πλούτος ανά κάτοικο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος — Ακίνητα και μετοχές εξηγούν το 78% της αύξησης, ενώ ο πληθωρισμός απορροφά την ονομαστική ενίσχυση του εισοδήματος

Αθανασία Ακρίβου
Πελέ: Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου που μετέτρεψε το ταλέντο σε παγκόσμια οικονομική δύναμη
Business of Sport

Πελέ: Ο βασιλιάς των γκολ που άλλαξε το ποδόσφαιρο

Από τη φτώχεια στη Βραζιλία και τα τρία Παγκόσμια Κύπελλα έως το συμβόλαιο εκατομμυρίων στη Νέα Υόρκη, ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο Πελέ, άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μείωση τιμών: Παράταση έως το τέλος του 2026 και έως 1.000 κωδικοί
Τρόφιμα – ποτά

Τι αλλάζει στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών - Οι νέες εκπτώσεις

Η πρωτοβουλία παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου, με τις νέες μειώσεις να διαμορφώνονται κυρίως στο 5%. Σε εξέλιξη η συγκέντρωση προϊόντων, ενώ σχεδιάζεται και το χριστουγεννιάτικο καλάθι 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Experts
Η ανάπτυξη που δεν μεταφράζεται σε ευημερία
Experts

Ανάπτυξη vs ευημερία

Η ελληνική οικονομία καταγράφει θετικές επιδόσεις, όμως η πρόσβαση σε κατοικία, υγεία και βασικές υπηρεσίες παραμένει δυσανάλογα ακριβή. Η ανάγκη για μια διαφορετική αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής κρίνεται επιτακτική.

Μιχάλης Ματθαιάκης
Τακτοποίησης Φορολογικών Υποχρεώσεων που προκύπτουν από την απώλεια ζωής [Μέρος Ε]
Experts

Πώς δηλώνουν τα ακίνητα στο Ε9 οι κληρονόμοι [παραδείγματα]

Εφόσον ο αποβιώσας είχε ακίνητα στο όνομά του ποια βήματα πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι

Απόστολος Αλωνιάτης
Η Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη [Μέρος 1ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη [Μέρος 1ο]

Από τον φόβο της συμμόρφωσης στη γνώση της επαγγελματικής ευθύνης

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Η πιο σοβαρή αμφισβήτηση του Μάαστριχ από τους Ευρωπαίους πολίτες
Experts

Η πιο σοβαρή αμφισβήτηση του Μάαστριχ από τους Ευρωπαίους

Οι διαδοχικές κινητοποιήσεις αναδεικνύουν ουσιαστικά το βάθος της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Το 2026 δεν είναι 2012
Experts

Το 2026 δεν είναι 2012

Χθες τα spreads με τη Γερμανία έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από το 2002, στο 1.58%, την ίδια στιγμή που τα ιταλικά και τα ελληνικά υποχωρούσαν.

Γιώργος Λαγαρίας
Από την καινοτομία στην ευρωπαϊκή κλίμακα
Τουρισμός

Καινοτομία

Για μια νεοφυή επιχείρηση μεγαλύτερη σημασία από την ύπαρξη μεμονωμένων ενωσιακών εργαλείων έχει το αν αυτά, εν συνόλω, διευκολύνουν την πορεία της από την ίδρυση στην ανάπτυξη και από την εθνική στην ευρωπαϊκή αγορά

Απόστολος Σαμαράς
28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την ημέρα της αργίας
Experts

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την αργία της 28ης Οκτωβρίου

Τι ισχύει για την αργία της 28ης Οκτωβρίου - Πώς πληρώνονται όσοι δουλέψουν την ημέρα αυτή

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Latest News
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe

H Circet Europe είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου και η παρουσία της στην Ελλάδα περιορίζεται στην Circet Hellas

Holcim: Άλμα 11,8% στα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο
World

Holcim: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στο γ’ τρίμηνο

Οι καθαρές πωλήσεις της Holcim διαμορφώθηκαν σε 12,586 δισ. ελβετικά φράγκα, με οργανική αύξηση 5,2%

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε σε σνυντεύξή του στις πιέσεις από την αύξηση των καυσίμων, στη ναυτιλία και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ντε Κος: Επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ – Ακολουθεί ο Κλάας Νοτ
World

Ποιος είναι επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας σε οικονομολόγους για την διαδοχή στην ΕΚΤ

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Business

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

Το νέο κτήριο στεγάζει τα γραφεία της STHENOS AI και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.)

Θεοδωρικάκος: 17 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στην Αττική
Economy

Γέφυρες Καινοτομίας: 17 εκατ. ευρώ για έρευνα, ΜμΕ και νέες θέσεις εργασίας

Η κοινή δράση Υπουργείου Ανάπτυξης και Περιφέρειας Αττικής στοχεύει στη σύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Economy

Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων δημοτικών κτιρίων της Δ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο

Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου ασκεί πίεση στις διεθνείς αγορές

Οικοδομικά υλικά: Αύξηση 5,6% στις τιμές τον Σεπτέμβριο
Ακίνητα

Ακόμη πιο ακριβή η οικοδομή - Ποια υλικά αυξήθηκαν

Ασταμάτητες οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά - Ανοδικά το κόστος κατασκευής

Deloitte: Προοπτικές ανάπτυξης στις κατασκευές έως το 2030 – Οι προκλήσεις και το «κλειδί» της διαφοροποίησης
Κατασκευές

Κατασκευές: Ποιες είναι οι προοπτικές ως το 2030 - Η πρόκληση της αστικοποίησης

Σύμφωνα με την Global Powers of Construction της Deloitte, οι 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως κατέγραψαν έσοδα περίπου 1,972 τρισ. δολαρίων το 2025

28η Οκτωβρίου: Πώς θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου - Ποιοι δικαιούνται προσαύξηση 75%

Η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες - Τι ισχύει για μισθωτούς και ημερομίσθιους

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν ασφαλιστικές εισφορές – Το λογισμικό και οι παραγγελίες χωρίς αποδείξεις
Κοινωνία

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν τις ασφαλιστικές εισφορές

Καταγγελία για εργαζομένους σε καταστήματα Pizza Fan που δηλώνονταν για λιγότερες ώρες εργασίας από όσες πραγματοποιούσαν, αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των αρμόδιων αρχών

Αναστασία Σταματοπούλου
ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου
Εταιρική ευθύνη

ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου

Eγκαινιάστηκε η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2» στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας
World

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI) υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 51,9 από 53,1 πμι

Ενεργειακή μετάβαση: Ανέτοιμοι οι επαγγελματίες – Ελλιπείς δεξιότητες
Green

Οι επαγγελματίες χρειάζονται νέες δεξιότητες ενόψει της ενεργειακής μετάβασης

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για τη θωράκιση των υποδομών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies