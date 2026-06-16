 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Bain & Company: Η ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε νέα φάση – Στο επίκεντρο η ενεργειακή ασφάλεια

Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και η διαθεσιμότητα κρίσιμων πόρων αναδιαμορφώνουν τις στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Bain & Company

World 16.06.2026, 11:46
Σχολιάστε
Bain & Company: Η ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε νέα φάση – Στο επίκεντρο η ενεργειακή ασφάλεια
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια νέα φάση εισέρχεται  η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, στην οποία η μείωση των εκπομπών άνθρακα παραμένει σημαντική προτεραιότητα, αλλά δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό ζητούμενο.

Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανθεκτικότητα των υποδομών, η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες και η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύονται σε εξίσου καθοριστικούς παράγοντες για τον σχεδιασμό επιχειρηματικών και επενδυτικών στρατηγικών.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Global Energy and Materials Outlook 2026 της Bain & Company, η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, οι περιορισμοί στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η διαφοροποίηση των ενεργειακών πολιτικών μεταξύ των χωρών, δημιουργούν ένα πιο σύνθετο και κατακερματισμένο περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναξιολογήσουν τις επενδυτικές τους προτεραιότητες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ανθεκτικότητα, την επιχειρησιακή ευελιξία και τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια.

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων (data centers) μονοπωλούν σήμερα τη συζήτηση γύρω από την ενέργεια, η Bain εκτιμά ότι η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα προέλθει κυρίως από ευρύτερες διαρθρωτικές τάσεις, όπως η αυξανόμενη χρήση συστημάτων ψύξης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, ο εξηλεκτρισμός των κτιρίων και η σταδιακή ηλεκτροποίηση της βιομηχανικής παραγωγής.

Παράλληλα, η έκθεση επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα συνεχίσουν να εντείνονται τις επόμενες δεκαετίες, ανεξάρτητα από τον ρυθμό της ενεργειακής μετάβασης. Ως αποτέλεσμα, η προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών υποδομών αναδεικνύονται σε στρατηγικές προτεραιότητες για επιχειρήσεις και επενδυτές.

Αξιοποιώντας το μοντέλο Intersect℠, η Bain αναλύει τρία πιθανά σενάρια για την εξέλιξη του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος έως το 2040. Παρά τις διαφορές τους, όλα αναδεικνύουν μια κοινή πρόκληση: Πώς μπορεί να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα, την αξιοπιστία του ενεργειακού συστήματος και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα;

Bain & Company

Τρία πιθανά σενάρια για το ενεργειακό σύστημα έως το 2040

Για την αποτύπωση των διαφορετικών εξελίξεων που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, η Bain & Company ανέπτυξε τρία εναλλακτικά σενάρια έως το 2040:

  1. Συνέχιση των σημερινών τάσεων: Η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές ισορροπίες εξακολουθούν να καθοδηγούν τις επενδυτικές αποφάσεις, επιβραδύνοντας την πορεία προς την απανθρακοποίηση. Σε αυτό το σενάριο, τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να καλύπτουν περίπου το 72% του παγκόσμιου ενεργειακού μείγματος έως το 2040.
  2. Αποκλίνουσες περιφερειακές πορείες: Οι πολιτικές και οι επενδυτικές προτεραιότητες διαφοροποιούνται μεταξύ των αγορών, οδηγώντας σε άνισους ρυθμούς υιοθέτησης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών. Σε αυτή την περίπτωση, τα ορυκτά καύσιμα αντιστοιχούν περίπου στο 67% του ενεργειακού μείγματος.
  3. Επιτάχυνση της μετάβασης: Η μεγαλύτερη σύγκλιση σε επίπεδο πολιτικών, εμπορίου και επενδύσεων επιταχύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, περιορίζοντας τη συμμετοχή των ορυκτών καυσίμων κοντά στο 52% έως το 2040.

Παρά τις διαφορές τους, τα τρία σενάρια καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα: ο εξηλεκτρισμός θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό μετασχηματισμού του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος τις επόμενες δεκαετίες. Η βιομηχανία και τα κτίρια αναμένεται να παραμείνουν οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας, διαμορφώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της μελλοντικής ζήτησης.

Bain & Company

Οι τέσσερις δυνάμεις που αναδιαμορφώνουν τις επενδυτικές αποφάσεις

Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η ενεργειακή μετάβαση, η Bain & Company εντοπίζει τέσσερις εξελίξεις που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια.

1.      Η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση ασκεί πιέσεις στις υποδομές

Η σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2040 αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Σε αυτό το περιβάλλον, επιχειρήσεις με υψηλές ενεργειακές ανάγκες ενδέχεται να στραφούν σε λύσεις όπως η επιτόπια παραγωγή ενέργειας, τα μικροδίκτυα και τα συστήματα αποθήκευσης, προκειμένου να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια και να περιορίσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους εφοδιασμού.

2.      Οι κρίσιμες πρώτες ύλες αποκτούν στρατηγική σημασία

Η πρόσβαση σε πρώτες ύλες όπως ο χαλκός, το νικέλιο, το λίθιο και το κοβάλτιο αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Περιορισμοί στην προσφορά, καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις ενδέχεται να εντείνουν τις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθιστώντας την ανθεκτικότητα και τη γεωγραφική διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων στρατηγική προτεραιότητα.

3.      Το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια παραμένουν στο ενεργειακό μίγμα

Παρά τη συνεχή ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας των ενεργειακών συστημάτων. Παράλληλα, η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς πολλές χώρες αναζητούν σταθερές πηγές ηλεκτροπαραγωγής χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η περαιτέρω ανάπτυξή της, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εμπορική ωρίμανση και τη μείωση του κόστους των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMRs).

4.      Η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή αναδεικνύεται σε επενδυτική προτεραιότητα

Η αυξανόμενη έκθεση των επιχειρήσεων σε ακραία καιρικά φαινόμενα, η λειψυδρία και οι πιέσεις στις κρίσιμες υποδομές, αναβαθμίζει τον ρόλο της ανθεκτικότητας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μόνο ζήτημα συμμόρφωσης, αλλά βασική προϋπόθεση για αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων, ενίσχυση της ανθεκτικότητας και προστασία της μακροπρόθεσμης αξίας των επενδύσεων.

Ανθεκτικές επενδυτικές στρατηγικές σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εστιάσουν λιγότερο στην πρόβλεψη ενός συγκεκριμένου σεναρίου και περισσότερο στη διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών που μπορούν να δημιουργήσουν αξία υπό διαφορετικές συνθήκες αγοράς.

Αυτό προϋποθέτει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων για κρίσιμες πρώτες ύλες, επενδύσεις σε υποδομές και ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιολογήσουν στρατηγικά ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) που μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβασή τους σε κρίσιμες υποδομές, πόρους και διαθέσιμη δυναμικότητα δικτύων.

Καθώς η πρόσβαση σε ενέργεια, πρώτες ύλες και υποδομές αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξίσου καθοριστικά με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Ανδρέας Κυριλής, Senior Partner της Bain & Company Greece, δήλωσε: «Η ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε μια νέα, πιο σύνθετη φάση, καθώς επηρεάζεται ταυτόχρονα από τις αυξανόμενες απαιτήσεις ενεργειακής ασφάλειας, την ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τους περιορισμούς στη διαθεσιμότητα κρίσιμων πόρων».

Όπως ανέφερε, «σε αυτό το περιβάλλον, η επιτυχία δεν θα εξαρτηθεί από την ικανότητα πρόβλεψης ενός και μόνο σεναρίου για το μέλλον, αλλά από τη δυνατότητα διαμόρφωσης στρατηγικών και επενδυτικών επιλογών που παραμένουν ανθεκτικές σε διαφορετικά σενάρια.  Οι οργανισμοί που θα συνδυάσουν πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, επιχειρησιακή ευελιξία και μακροπρόθεσμο στρατηγικό προσανατολισμό, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους τα επόμενα χρόνια».

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Space X: Προς τα 2,3 τρισ. η χρηματιστηριακή αξία της – Αφήνει πίσω την Amazon
World

Με χηματιστηριακή αξία 2,3 τρισ. η Space X αφήνει πίσω την Amazon
Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια
World

Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Ιράν: Το «μέρισμα ειρήνης» μπορεί να τροφοδοτήσει νέο ανοδικό κύκλο στις μετοχές
World

Η ειρήνη ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο ράλι των αγορών
BofA: Η Fed χαλαρώνει παθητικά τη νομισματική πολιτική της
World

BofA: Η Fed χαλαρώνει παθητικά τη νομισματική πολιτική της
Bain & Company: Η ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε νέα φάση – Στο επίκεντρο η ενεργειακή ασφάλεια
World

Bain & Company: Τρία σενάρια για την ενεργειακή μετάβαση

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ

Σε φάση επαναξιολόγησης των δεδομένων λόγω συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται οι αγορές - Πτωτικά κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική
World

Η νέα «φλέβα χρυσού» της Coca-Cola HBC - Ρίχνει 1 δισ. μέχρι το 2030

H Coca-Cola HBC επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισ. δολάρια από το 2026 έως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά
Τουρισμός

Πράσινο φως για την νέα επένδυση του Ομίλου Τσιλεδάκη στα Χανιά

Το νέο συγκρότημα του Ομίλου Τσιλεδάκη θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου

Λάμπρος Καραγεώργος
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα
Economy

Το στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα [γραφήματα]

Μπορεί το 2025 οι εξαγωγές στην Κίνα να αυξήθηκαν κατά 68,1%, πλην όμως δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα προ 6ετιας επίπεδα

Μαρία Σιδέρη
Φορολογικές δηλώσεις: Έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά ποσά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά - Οι κωδικοί «φωτιά» στο Ε1

Νέος κύκλος διασταυρώσεων για τις φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Ανδρομάχη Παύλου
Μισθολογικό κόστος: Νέα πίεση για τις επιχειρήσεις καθώς αυξάνεται ταχύτερα από τον πληθωρισμό
Business

Νέα πίεση για τις επιχειρήσεις απο την αύξηση του μισθολογικού κόστους

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους αυξήθηκε κατά 6,4% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 5,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2025

Αθανασία Ακρίβου
Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από World
Space X: Προς τα 2,3 τρισ. η χρηματιστηριακή αξία της – Αφήνει πίσω την Amazon
World

Με χηματιστηριακή αξία 2,3 τρισ. η Space X αφήνει πίσω την Amazon

Η μετοχή της SpaceX κατέγραψε άνοδο έως και 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
Ιράν: Το «μέρισμα ειρήνης» μπορεί να τροφοδοτήσει νέο ανοδικό κύκλο στις μετοχές
World

Η ειρήνη ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο ράλι των αγορών

Η πιθανή λήξη της σύγκρουσης με το Ιράν μειώνει τις ενεργειακές πιέσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας

Νατάσα Σινιώρη
BofA: Η Fed χαλαρώνει παθητικά τη νομισματική πολιτική της
World

BofA: Η Fed χαλαρώνει παθητικά τη νομισματική πολιτική της

Η BofA σημειώνει ότι τόσο τα πραγματικά επιτόκια όσο και τα αναμενόμενα πραγματικά επιτόκια υποχωρούν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Bain & Company: Η ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε νέα φάση – Στο επίκεντρο η ενεργειακή ασφάλεια
World

Bain & Company: Τρία σενάρια για την ενεργειακή μετάβαση

Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και η διαθεσιμότητα κρίσιμων πόρων αναδιαμορφώνουν τις στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Bain & Company

Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο
World

Πόλεμος στο γιαούρτι: Η Danone πάει στα δικαστήρια τη Chobani

Σύμφωνα με την Danone, η αμερικανική Chobani επέλεξε να μεγαλώσει τα δοχεία γιαουρτιού χωρίς να αυξήσει την ποσότητα σε γιαούρτι - Η τέταρτη αγωγή ως σήμερα

BoJ: Αυξάνει τα επιτόκια στο 1% για πρώτη φορά από το 1995
World

Η BoJ αυξάνει τα επιτόκια στο 1% πρώτη φορά από το 1995

Η κεντρική τράπεζα BoJ αναφέρει ότι θα σταματήσει να μειώνει το επίπεδο των μηνιαίων αγορών ομολόγων από το επόμενο έτος

Latest News
Πλαφόν: Και νέα πρόστιμα για υπέρβαση περιθωρίου κέρδους
Economy

«Καμπάνες» για υπέρβαση πλαφόν και προϊόντα -«μαϊμού»

Συνεχίζονται οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

Space X: Προς τα 2,3 τρισ. η χρηματιστηριακή αξία της – Αφήνει πίσω την Amazon
World

Με χηματιστηριακή αξία 2,3 τρισ. η Space X αφήνει πίσω την Amazon

Η μετοχή της SpaceX κατέγραψε άνοδο έως και 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης

Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια
World

Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια

H κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας πάτησε το κουμπί της παύσης μετά από τρεις αυξήσεις επιτοκίων

ΕΕ: Νέα μέτρα στήριξης των αγροτών – Πώς θα προστατεύεται το εισόδημα
AGRO

Νέα μέτρα στήριξης των αγροτών – Πώς θα προστατεύεται το εισόδημα

Ποιοι όροι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για προϊόντα κρέατος – Τι προβλέπεται για την τιμολόγηση των αγροτικών προϊόντων της ΕΕ

Posokanei: Πώς θα λειτουργεί η νέα εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ
Economy

Έρχεται το posokanei - Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή για τις τιμές

Σε λίγες μέρες έρχεται το «posokanei» - Το νέο ψηφιακό εργαλείο του καταναλωτή

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
Πώς το MagentaONE Business υποστηρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων
Τα νέα της αγοράς

Πώς το MagentaONE Business υποστηρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων

Συνεχής συνδεσιμότητα, ψηφιακά εργαλεία και ασφάλεια σε ένα σχήμα γεμάτο οφέλη από την COSMOTE TELEKOM

Ιράν: Το «μέρισμα ειρήνης» μπορεί να τροφοδοτήσει νέο ανοδικό κύκλο στις μετοχές
World

Η ειρήνη ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο ράλι των αγορών

Η πιθανή λήξη της σύγκρουσης με το Ιράν μειώνει τις ενεργειακές πιέσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας

Νατάσα Σινιώρη
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο
Business

Αύξηση κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο κύκλος εργασιών των εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία έφτασε τα 35,22 εκατ. ευρώ, με άνοδο 8,3%

Helmepa: Εξοικειώνει τους μαθητές ναυτικών λυκείων με τη γαλάζια οικονομία και το θαλάσσιο περιβάλλον
Ναυτιλία

Μαθητές ναυτικών λυκείων έγιναν «Πρεσβευτές του Ωκεανού»

Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τη Helmepa ενισχύει τη σύνδεση της επαγγελματικής ναυτικής εκπαίδευσης με την κλιματική ευαισθητοποίηση και τις προοπτικές της γαλάζιας οικονομίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή στήριξη δίνουν οι τράπεζες και Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ισχυρή στήριξη δίνουν στο ΧΑ οι τράπεζες και Helleniq Energy

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι κινήσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό παραμένουν συγκρατημένες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Προσωρινός ανάδοχος η Christofferson, Robb & co, LLC
Economy

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Προσωρινός ανάδοχος η Christofferson, Robb & co, LLC

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων αναμένεται να είναι λειτουργικός το φθινόπωρο, όπως ανακοίνωσε του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

ΥπΑΑΤ: Κοινό μέτωπο Ελλάδας – Ιταλίας για ΚΑΠ και αγροτικές πληρωμές
AGRO

Μέτωπο Ελλάδας - Ιταλίας για ΚΑΠ και αγροτικές πληρωμές

Ευρωπαϊκή στήριξη στη μεταρρύθμιση των αγροτικών πληρωμών αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ
Πολιτική

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση θα εξαπολύσει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, παραθέτοντας παράλληλα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για οικονομία και επιχειρηματικότητα

Μάνος Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ
Business

Μανουσάκης: Τριπλή στήριξη στον ΑΔΜΗΕ από την ΑΜΚ

Ο Μάνος Μανουσάκης πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ τόνισε ότι ο Διαχειριστής εξελίσσεται σε περιφερειακός παίκτη στην αναπτυξη δικτύων

Χρήστος Κολώνας - Μάχη Τράτσα
Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω SMS
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω SMS

Οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές θα μπορούν να ενημερωθούν με SMS για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies