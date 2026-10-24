Βρετανία: Χρηματοδοτική ένεση 27,3 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της οικονομίας

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Την επιπλέον χρηματοδοτική στήριξη , συνολικού ύψους 20,4 δισεκατομμυρίων λιρών (27,3 δισ. δολ.) προς την κρατική τράπεζα επιχειρήσεων και την τράπεζα υποδομών, αναμένεται να ανακοινώσει ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Τζον Χέιλι κατα τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.0

Ειδικότερα, η βρετανική κυβέρνηση θα διαθέσει 15,4 δισεκατομμύρια λίρες (20,6 δισεκατομμύρια δολάρια) επιπλέον στο Εθνικό Ταμείο Πλούτου και 5 δισεκατομμύρια λίρες (7 δισεκατομμύρια δολάρια) επιπλέον στη Βρετανική Τράπεζα Επιχειρήσεων σε διάστημα περίπου μισής δεκαετίας

«Αυτό το πρόσθετο κεφάλαιο θα βοηθήσει περισσότερες βρετανικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει επενδύσεις σε κλάδους, υποδομές και περιοχές που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι η χρηματοδότηση -για την οποία πρώτη φορά μίλησαν οι Financial Times – θα συμβάλει στη διατήρηση περίπου 100.000 θέσεων εργασίας έως το 2035 σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η άμυνα και η πράσινη ενέργεια.

Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών την Τετάρτη ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου Ταμείου Ενεργειακού Πλούτου 2 δισ. λιρών το οποίο θα αξιοποιήσει τα μελλοντικά έσοδα από τη Βόρεια Θάλασσα για να επενδύσει σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας και ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ο Τζον Χάλει δεν έχασε την ευκαιρία να πει ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε ότι έκαναν και οι Νορβηγοί, σήμερα θα υπήρχε ένα Κρατικό Ταμείο με περιουσία που θα ξεπερνούσε το ένα τρισεκατομμύριο λίρες.

Οπως είπε ο κ.Χάλεϊ «Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που εισρέουν τώρα στη χώρα μπορούν να επενδυθούν για τις μελλοντικές γενιές. Αν το είχαμε κάνει αυτό όταν ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας τη δεκαετία του 1980, θα διαθέταμε σήμερα ένα βρετανικό κρατικό επενδυτικό ταμείο αξίας πιθανώς ενός τρισεκατομμυρίου λιρών».

Britain is to have a sovereign oil fund similar to Norway’s, Chancellor John Healey announced yesterday. The Energy Wealth Fund will have an initial £2 billion, housed in the overall National Wealth Fund. The aim is to create something similar to Norway’s fund, worth $2.3 trillion, which is often praised as a model of financial foresightedness. The announcement excited all the alternative historians who are broadcasting their counterfactuals. What if Margaret Thatcher had used the proceeds from North Sea oil to set up a wealth fund instead of making tax cuts? ✍️ Sam McPhail Article | https://t.co/MJZDfVubdb — The Spectator (@spectator) October 23, 2026



