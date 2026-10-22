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Βρετανία: Σοκολάτα και κόκκινο κρέας εκτοξεύουν το κόστος των τροφίμων

Ένα καλάθι με περισσότερα φρούτα, λαχανικά και ψάρια εμφάνισε το 2025 πληθωρισμό 2,7%, έναντι 4,5% για το συνηθισμένο καλάθι στη Βρετανία

World 22.10.2026, 23:40
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Βρετανία: Σοκολάτα και κόκκινο κρέας εκτοξεύουν το κόστος των τροφίμων
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Σημαντικό μέρος της αύξησης του κόστους των τροφίμων έχουν επωμιστεί οι λάτρεις της σοκολάτας και του κόκκινου κρέατος στη Βρετανία, καθώς οι κακές συγκομιδές κακάο και η συρρίκνωση των κοπαδιών βοοειδών πιέζουν τις τιμές. Αντίθετα, ένα καλάθι αγορών με λιγότερη σοκολάτα και κρέας και περισσότερα φρούτα, λαχανικά και ψάρια θα είχε εμφανίσει το 2025 πληθωρισμό κατά 40% χαμηλότερο από εκείνον του τυπικού βρετανικού καλαθιού.

Αυτό προκύπτει από ανάλυση της Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), η οποία επαναστάθμισε τα ίδια στοιχεία τιμών της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας, ώστε να προσεγγίζουν περισσότερο τις διατροφικές συστάσεις του εθνικού συστήματος υγείας NHS. Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός του εναλλακτικού καλαθιού υπολογίστηκε σε 2,7%, έναντι 4,5% για το συνηθισμένο καλάθι, μεταδίδουν οι Financial Times.

Το κακάο και η μείωση της παραγωγής κρέατος

Η σοκολάτα αποτέλεσε τον σημαντικότερο παράγοντα που εξηγεί τη διαφορά. Οι τιμές της στη Βρετανία αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 12,5% κατά το 2024 και το 2025, σύμφωνα με το ECIU. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ασθένειες στις καλλιέργειες της Γκάνας και της Ακτής Ελεφαντοστού, δύο βασικών παραγωγών κακάο, περιόρισαν την προσφορά και επηρέασαν τη διεθνή βιομηχανία σοκολάτας.

Την ίδια περίοδο, ο πληθωρισμός στο βοδινό και το αρνίσιο κρέας κινήθηκε κατά μέσο όρο κοντά στο 10%. Η προσφορά βοδινού στη Βρετανία αντιμετωπίζει πρόσθετους περιορισμούς, καθώς το αναπαραγωγικό κοπάδι βοοειδών μειώθηκε κατά 4,1% μέσα στο έτος έως τον Ιούνιο του 2025, συνεχίζοντας μια πολυετή πτωτική πορεία.

Ο Κρις Τζακαρίνι, ανώτερος οικονομολόγος του ECIU, δήλωσε στους FT ότι μια ισορροπημένη διατροφή, με λιγότερο κρέας και σοκολάτα, μπορεί να προσφέρει κάποια προστασία από τον πληθωρισμό που προκαλείται από τις κλιματικές πιέσεις, χωρίς όμως να αποτελεί οριστική λύση.

Δεν προστατεύει πάντα η υγιεινότερη διατροφή

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι σταθερή. Οι τιμές του ελαιολάδου είχαν αυξηθεί απότομα όταν η ξηρασία και οι καύσωνες περιόρισαν την παραγωγή στην Ισπανία το 2022 και το 2023. Με την ανάκαμψη της παγκόσμιας παραγωγής κατά περίπου 38% την περίοδο 2024-2025, οι τιμές παραγωγού στην περιοχή Χαέν της Ισπανίας είχαν υποχωρήσει κατά 11% έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο Ντέιβιντ Μπαρμς, ανώτερος ερευνητής στο Centre for Economic Transition Expertise του London School of Economics, προειδοποίησε μέσω FT ότι η συγκεκριμένη ανάλυση δεν αποδεικνύει πως η υγιεινότερη διατροφή θα προστατεύει πάντοτε τα νοικοκυριά από τις αυξήσεις των τιμών.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ήδη αλλαγή τάσης: τον Σεπτέμβριο του 2026, οι τιμές των ψαριών αυξήθηκαν κατά 8,3% σε ετήσια βάση, ενώ εκείνες της σοκολάτας και του βοδινού μειώθηκαν κατά 0,7%. Τα κατεψυγμένα θαλασσινά, αντίθετα, ήταν ακριβότερα κατά 10%.

Σούπερ μάρκετ

Πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Βρετανία

Οι τιμές τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν κατά 1,3% στο δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ενώ σε μηνιαία βάση μειώθηκαν κατά 0,2%.

Η βιομηχανία τροφίμων επισημαίνει ότι το ενεργειακό κόστος, οι πρώτες ύλες και τα συστατικά συνεχίζουν να πιέζουν τις επιχειρήσεις. Η Λιλιάνα Ντανίλα, επικεφαλής οικονομολόγος της Food and Drink Federation, ζητά από την κυβέρνηση στην Βρετανία να εξετάσει στοχευμένη ενεργειακή στήριξη ενόψει του επόμενου προϋπολογισμού.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι διατροφικές επιλογές επηρεάζουν τον λογαριασμό του σούπερ μάρκετ, αλλά δεν καθορίζουν από μόνες τους το κόστος ζωής. Η κλιματική αστάθεια, η προσφορά πρώτων υλών και οι ενεργειακές δαπάνες μεταβάλλουν διαρκώς τις σχετικές τιμές, καθιστώντας την προσιτή και ισορροπημένη διατροφή μια σύνθετη οικονομική πρόκληση.

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