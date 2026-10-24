 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(22) "Entertainment Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(20) "Arts & Entertainment"
}

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορούν οι ψηφιακοί ηθοποιοί να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;

Οι ταινίες που παράγονται εξ ολοκλήρου με AI φέρνουν το Χόλιγουντ μπροστά σε ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η τεχνολογία να αναπαράγει όχι μόνο την εικόνα, αλλά και την αληθινή ανθρώπινη ερμηνεία;

Tέχνη και Ζωή 24.10.2026, 22:15
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορούν οι ψηφιακοί ηθοποιοί να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Μη φοβάστε τους νεκρούς — και μη φοβάστε εμένα». Με αυτή τη φράση, μια ψηφιακή εκδοχή του νεαρού Βαλ Κίλμερ εμφανίζεται στο τρέιλερ της ταινίας As Deep as the Grave. Ο ηθοποιός, που πέθανε το 2025, δεν γύρισε ποτέ τις σκηνές του έργου. Οι δημιουργοί, ωστόσο, χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να αναδημιουργήσουν την εικόνα και τη φωνή του, με τη συναίνεση της οικογένειάς του.

Η απόφαση άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το μέλλον της υποκριτικής. «Μπορεί ένας αλγόριθμος να αντικαταστήσει έναν ηθοποιό ή να αναπαράγει μόνο την εξωτερική όψη μιας ερμηνείας, χωρίς την εσωτερική διεργασία που της δίνει ζωή;», αναρωτιέται ο Guardian.

Η επιστροφή του Βαλ Κίλμερ μέσω AI

YouTube thumbnail

Η οικογένεια του Κίλμερ ενέκρινε τη χρήση της ψηφιακής του αναπαράστασης, επικαλούμενη τη θετική στάση που είχε ο ίδιος απέναντι στις νέες τεχνολογίες και στις δυνατότητές τους για την αφήγηση ιστοριών. Οι αντιδράσεις, ωστόσο, ήταν ανάμεικτες. Για ορισμένους θεατές, η ψηφιακή εκδοχή του ηθοποιού μοιάζει άκαμπτη και αφύσικη, χωρίς τη χαρακτηριστική εκφραστικότητα και τη λεπτή ειρωνεία που διέκριναν τις ερμηνείες του.

Η περίπτωση δεν είναι μεμονωμένη. Η εμφάνιση της ψηφιακής «ηθοποιού» Τίλι Νόργουντ είχε προκαλέσει επίσης έντονες αντιδράσεις, ενώ η προοπτική της συμμετοχής της σε ταινία μεγάλου μήκους ενίσχυσε τους φόβους ότι οι συνθετικοί ερμηνευτές μπορεί να διεκδικήσουν θέσεις που σήμερα καλύπτουν άνθρωποι. Η ηθοποιός Έμιλι Μπλαντ είχε χαρακτηρίσει την ιδέα ιδιαίτερα ανατριχιαστική, εκφράζοντας μια ευρύτερη ανησυχία για την κατεύθυνση που παίρνει η βιομηχανία.

Η συνδικαλιστική οργάνωση SAG-AFTRA έχει επισημάνει ότι η χρήση ψηφιακών αντιγράφων νεκρών ηθοποιών προϋποθέτει συναίνεση της περιουσίας τους και συμμόρφωση με τις σχετικές συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις. Η συναίνεση, η αμοιβή και η συνεργασία με τους δικαιούχους αποτελούν βασικά ζητήματα στη συζήτηση για τη νομιμότητα και την ηθική της ψηφιακής αναπαραγωγής.

AI

Η ψηφιακή ηθοποιός Τίλι Νόργουντ

Από την εικόνα στο συναίσθημα

Παρά τις αντιρρήσεις, οι δυνατότητες της τεχνολογίας εξελίσσονται γρήγορα. Η εταιρεία Higgsfield AI υποστηρίζει ότι έχει περιορίσει σημαντικά το λεγόμενο «uncanny valley» — την αίσθηση δυσφορίας που προκαλεί μια ψηφιακή μορφή όταν μοιάζει σχεδόν ανθρώπινη, αλλά όχι αρκετά ώστε να φαίνεται φυσική.

Η εταιρεία κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 δύο ταινίες μεγάλου μήκους που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη: το Hell Grind, μια περιπέτεια φαντασίας διάρκειας 95 λεπτών, και το The Cully Hill Boys, μια κωμωδία δράσης διάρκειας 115 λεπτών. Σύμφωνα με την ίδια, η παραγωγή τους ολοκληρώθηκε σε χρονικά διαστήματα πολύ μικρότερα από εκείνα μιας παραδοσιακής κινηματογραφικής διαδικασίας.

Για τον Αντίλ Αλιμζάνοφ, υπεύθυνο περιεχομένου της Higgsfield, τα εργαλεία αυτά δίνουν στους δημιουργούς περισσότερη ελευθερία και μειώνουν την εξάρτησή τους από τις δαπανηρές δομές του Χόλιγουντ. Όπως υποστήριξε μιλώντας στον Guardian, η αντίσταση σε μια νέα τεχνολογία μόνο και μόνο επειδή αλλάζει έναν κλάδο δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή.

Ωστόσο, η παραγωγή μιας ψηφιακής σκηνής δεν είναι απλώς υπόθεση μιας εντολής προς τον υπολογιστή. Οι δημιουργοί κατασκευάζουν αρχικά λεπτομερή οπτικά πρότυπα για κάθε χαρακτήρα και στη συνέχεια γράφουν εκτενείς οδηγίες που καθορίζουν τη δράση, τον φωτισμό, την κίνηση της κάμερας και τα συναισθήματα που πρέπει να αποδοθούν. Οι σκηνές συχνά παράγονται ξανά και ξανά, μέχρι το αποτέλεσμα να πλησιάσει το επιθυμητό.

Ο ηθοποιός ως μαριονέτα

Αυτή η διαδικασία αναδεικνύει ένα βασικό πρόβλημα: η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπαράγει ορατές εκφράσεις, αλλά δυσκολεύεται να αποδώσει τις λεπτές εσωτερικές διεργασίες που γεννούν μια πειστική ερμηνεία.

Ο δημιουργός ψηφιακών ταινιών Ζακ Λόντον περιγράφει τη διαδικασία σαν τον χειρισμό μιας μαριονέτας. Αντί να καθοδηγεί έναν ηθοποιό μέσα από το συναίσθημα, ο δημιουργός πρέπει να περιγράψει συγκεκριμένες κινήσεις: ένα ανεπαίσθητο τρέμουλο στα χείλη, ένα βλέμμα που χαμηλώνει ή ένα στιγμιαίο ανοιγοκλείσιμο των ματιών.

Για τον Λόντον, οι σημερινές δυνατότητες ταιριάζουν περισσότερο σε χαρακτήρες με έντονες, υπερβολικές αντιδράσεις παρά σε ερμηνείες που βασίζονται στη λεπτότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να βελτιωθεί, αλλά ότι η μίμηση της εξωτερικής συμπεριφοράς δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με την απόδοση ενός ανθρώπινου βιώματος.

Ο Τι Σέρινταν, ηθοποιός και συνιδρυτής της Wonder Dynamics, αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τον κινηματογράφο φθηνότερο και πιο προσιτό. Επιμένει, όμως, πως ο ανθρώπινος πυρήνας μιας ερμηνείας πρέπει να παραμείνει. Συχνά, εξηγεί, η πιο δυνατή στιγμή μιας σκηνής βρίσκεται σε ένα ανεπαίσθητο βλέμμα ή σε μια κίνηση που δύσκολα μπορεί κανείς να εξηγήσει με ακρίβεια.

Το μέλλον ίσως είναι υβριδικό με AI και ανθρώπους

Μια ενδιάμεση λύση είναι η συνδυαστική παραγωγή: πραγματικοί ηθοποιοί δίνουν τις ερμηνείες και η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να επεκτείνει ή να τροποποιήσει το οπτικό αποτέλεσμα. Ορισμένα εργαλεία επιτρέπουν ήδη την ενσωμάτωση ψηφιακών χαρακτήρων και περιβαλλόντων πάνω σε γυρισμένο υλικό, μειώνοντας το κόστος χωρίς να καταργούν την ανθρώπινη παρουσία.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το οικονομικό ερώτημα. Η δυνατότητα παραγωγής μιας ταινίας σε λίγες εβδομάδες δεν σημαίνει ότι υπάρχει και αντίστοιχη ζήτηση από το κοινό. Επίσης, δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ένα ευρέως αναγνωρισμένο κινηματογραφικό έργο που να αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει μια ιστορία με την ίδια συναισθηματική δύναμη που είχαν ταινίες όπως το The Matrix για την ψηφιακή εικόνα.

Η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει την παραγωγή, να διευρύνει τις δυνατότητες ανεξάρτητων δημιουργών και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές αναπαραστάσεις ηθοποιών. Το αν θα καταφέρει να αντικαταστήσει την ανθρώπινη υποκριτική είναι διαφορετικό ζήτημα. Προς το παρόν, η εικόνα και η φωνή μπορούν να αναπαραχθούν με ολοένα μεγαλύτερη ακρίβεια· η αυθεντικότητα μιας ερμηνείας, όμως, παραμένει πολύ πιο δύσκολη υπόθεση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Deloitte: AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους εισηγμένους παγκοσμίως
Business

AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους παγκοσμίως
Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK
Πολιτική

Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK
Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα
Μεταφορές

Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα
Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες – Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα των εκλογών
Κόσμος

Ανοιξαν οι κάλπες στη Βουλγαρία - Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα
Βιομηχανία μετάλλων: Κέρδη ρεκόρ για δεύτερη χρονιά
World

Κέρδη ρεκόρ για την παγκόσμια βιομηχανία μετάλλων
Deadline for Greek Asset Declarations Set for Nov. 3
English Edition

Deadline for Greek Asset Declarations Set for Nov. 3

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Septona: Η αύξηση στην κερδοφορία, το μήνυμα Ευαγγελίου και τα σχέδια για το 2026
Business

Septona: Το στοίχημα των 70 εκατ. στη σκιά του αυξημένου κόστους

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του πλάνου επενδύσεων ύψους 70 εκατ. ευρώ - Τα μικτά κέρδη του ομίλου το 2025 ανήλθαν σε 61,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,7 εκατ. ευρώ το 2024

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Pizza Fan: Χωρίς χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας – Τι αφήνει αναπάντητο η ανακοίνωση
Business

Στο σκοτάδι το μέλλον της Pizza Fan – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η Pizza Fan υπόσχεται άμεση επανεκκίνηση, χωρίς να εξηγεί πότε και πώς – Η αγωνία για τους συνεργάτες και τους περισσότερους από 2.500 εργαζομένους – Τι ζήτησε η ΕΠΟΕΣ από ΑΑΔΕ και υπουργείο Εργασίας

Γιώργος Μανέττας
Πάμπλο Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και η οικονομική αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του
Tέχνη και Ζωή

Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και το... ταμείο

Από τη Μάλαγα του 1881 έως την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, ο Ισπανός δημιουργός άλλαξε ριζικά τη Τέχνη, άφησε δεκάδες χιλιάδες έργα και δημιούργησε κληρονομιά με ανυπολόγιστη πολιτιστική και οικονομική αξία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Οι 194 ζώνες που ξεκλειδώνουν την οικοδομική αγορά
Ακίνητα

Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Τι αλλάζει για ακίνητα και ιδιοκτήτες

Στους 3.837 οι ενεργοί τίτλοι που αντιστοιχούν σε 428.602 τ.μ. μεταφερόμενης επιφάνειας. Πού βρίσκονται οι πρώτες ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης

Μάχη Τράτσα
ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ: Πόσα εκατομμύρια έφεραν οι… αμπελώνες – Το deal στη Σαντορίνη και οι βλέψεις για το 2026
Business

Κυρ - Γιάννης: Το deal στη Σαντορίνη και οι βλέψεις για το 2026

Το 2025 η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιό της εξαγοράζοντας την «Κτήμα Σιγάλας Α.Ε» - Ποια εκκρεμότητα σημείωσε ο ορκωτός

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις που «εξανεμίστηκαν», η σύγκριση με την Ευρώπη και οι δαπάνες των νοικοκυριών
Economy

Η ακρίβεια «έφαγε» τις αυξήσεις των μισθών

Οι τιμές στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά 26,1% από το 2019, ενώ οι πραγματικοί μισθοί προβλέπεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 2026 - Ποιους επηρεάζει η ακρίβεια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά νέους καταλύτες – Κρίσιμο το τέλος του Οκτωβρίου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αναζητά καταλύτες το ΧΑ – Κρίσιμο το τέλος Οκτωβρίου

Τι θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Ο ρόλος των εταιρικών αποτελεσμάτων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Tέχνη και Ζωή
Πάμπλο Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και η οικονομική αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του
Tέχνη και Ζωή

Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και το... ταμείο

Από τη Μάλαγα του 1881 έως την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, ο Ισπανός δημιουργός άλλαξε ριζικά τη Τέχνη, άφησε δεκάδες χιλιάδες έργα και δημιούργησε κληρονομιά με ανυπολόγιστη πολιτιστική και οικονομική αξία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βιογραφικό με AI: Πώς να το βελτιώσετε χωρίς να εκθέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα
Executive

Βιογραφικό με AI: Πώς να το βελτιώσετε χωρίς να εκθέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η AI πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο επιμέλειας και όχι ως συντάκτης του βιογραφικού, ώστε να διατηρείται το προσωπικό προφίλ του υποψηφίου

ΥΠΕΝ: Συμμετοχή Ελλάδας στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας
Κοινωνία

ΥΠΕΝ: Συμμετοχή Ελλάδας στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας

Το θέμα της 20ής Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής, με τίτλο «Do Architecture – For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality», έχει επιλεγεί από τους διεθνούς φήμης αρχιτέκτονες Wang Shu και Lu Wenyu, οι οποίοι έχουν αναλάβει την επιμέλεια της διοργάνωσης

Πελέ: Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου που μετέτρεψε το ταλέντο σε παγκόσμια οικονομική δύναμη
Business of Sport

Πελέ: Ο βασιλιάς των γκολ που άλλαξε το ποδόσφαιρο

Από τη φτώχεια στη Βραζιλία και τα τρία Παγκόσμια Κύπελλα έως το συμβόλαιο εκατομμυρίων στη Νέα Υόρκη, ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο Πελέ, άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
SUPERBET: Παρουσίασε το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER»
Business of Sport

SUPERBET: Παρουσίασε το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER»

Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας με επίκεντρο τον άνθρωπο και την έμπρακτη προσφορά παρουσίασε η Superbet

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές
Business of Sport

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές

Παραπάνω από το διπλάσιο τα κέρδη του Κριστιάνο Ρονάλντο έναντι του αυτών του Λιονέλ Μέσι, σε μεγάλη απόσταση ακολουθούν οι υπόλοιποι…

Όπερα του Σίδνεϊ: Πώς ένα τολμηρό αρχιτεκτονικό όραμα έγινε παγκόσμιο σύμβολο
Tέχνη και Ζωή

Πώς ένα τολμηρό αρχιτεκτονικό όραμα έγινε παγκόσμιο σύμβολο

Στις 20 Οκτωβρίου 1973, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ εγκαινίασε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Deloitte: AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους εισηγμένους παγκοσμίως
Business

AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους παγκοσμίως

Οι δύο ελληνικές εταιρείες κατέγραψαν αθροιστικές πωλήσεις 5,936 δισ. δολαρίων το 2025, αυξημένες κατά 21,8% σε όρους δολαρίου σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη Deloitte

Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK
Πολιτική

Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK

Τι γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα
Μεταφορές

Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ανακαινίσεις, εργασίες συντήρησης των υποδομών, έργα προσβασιμότητας και ευρύτερης κλίμακας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας σταθμών στα μέσα σταθερής τροχιάς

Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες – Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα των εκλογών
Κόσμος

Ανοιξαν οι κάλπες στη Βουλγαρία - Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα

Η Βουλγαρία διεξάγει σήμερα προεδρικές εκλογές μετά από μία περίοδο πολιτικής κρίσης και ενώ οι εξελίξεις σε Μ. Ανατολή και Ουκρανία επηρεάζουν σημαντικά τη βαλκανική χώρα

Βιομηχανία μετάλλων: Κέρδη ρεκόρ για δεύτερη χρονιά
World

Κέρδη ρεκόρ για την παγκόσμια βιομηχανία μετάλλων

Η τεράστια κερδοφορία που πέτυχε η βιομηχανία μετάλλων ήταν το χαρακτηριστικό της Εβδομάδας του LME, την κύρια ετήσια συνάντηση του κλάδου

Deadline for Greek Asset Declarations Set for Nov. 3
English Edition

Deadline for Greek Asset Declarations Set for Nov. 3

Declarations are filed electronically through the pothen.gr platform using personal Taxisnet credentials.

Συλλογικές συμβάσεις: Πόσες έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσες συλλογικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα

Η αφετηρία έγινε τον Νοέμβριο του 2025, κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις 1.300.000 συνταξιούχοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις 1.300.000 συνταξιούχοι

Η μη καταβολή αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχει επιβληθεί από το 2016

Ηλίας Γεωργάκης
Τι θα πει ο Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο
Πολιτική

Τι θα πει ο Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο

Οι εκτενείς αναφορές του Κώστα Καραμανλή στα ελληνοτουρκικά. Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός για τις τελευταίες εξελίξεις με το τουρκολυβικό μνημόνιο. Οι επισημάνσεις για τη στάση της Δύσης και η επόμενη ομιλία.

Αγορά εργασίας: Πόσοι άνεργοι βρήκαν δουλειά μέσω ΔΥΠΑ; Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους της ΔΥΠΑ

Ο απολογισμός της ΔΥΠΑ για το 2020-2026 καταγράφει τον αριθμό των ωφελούμενων ανέργων και καταρτιζόμενων, χωρίς όμως να αξιολογεί πόσοι τελικά βρήκαν σταθερή δουλειά, όπως καταγγέλλει ο ΠΑΝΣΥΠΟ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφοί Χαΐτογλου: Η επιστροφή στην κερδοφορία, το νέο δάνειο και το στοίχημα της επέκτασης στο εξωτερικό
Business

Έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ. οι Αφοί Χαΐτογλου

Επανήλθαν σε θετικό πρόσημο τα καθαρά κέρδη της Αφοί Χαΐτογλου - Οι επιδόσεις του 2025, η «ένεση» ρευστότητας και το «αγκάθι» στις εξαγωγές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Septona: Η αύξηση στην κερδοφορία, το μήνυμα Ευαγγελίου και τα σχέδια για το 2026
Business

Septona: Το στοίχημα των 70 εκατ. στη σκιά του αυξημένου κόστους

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του πλάνου επενδύσεων ύψους 70 εκατ. ευρώ - Τα μικτά κέρδη του ομίλου το 2025 ανήλθαν σε 61,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,7 εκατ. ευρώ το 2024

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Wall Street: Δεν είναι οι εκλογές το πρόβλημα
Experts

Οι εκλογές και η Wall Street

Μεταπολεμικά και από το 1950, ο S&P 500 στην Wall Street έχει καταγράψει θετική απόδοση στο δωδεκάμηνο μετά από καθεμία από τις 19 ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις

Συμεών Μαυρουδής
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΤτΕ: Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές
Economy

Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές

Το 2025 τα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση, στον αριθμό κατά 95% και στην αναλογούσα αξία τους κατά 41%, σύμφωνα με την ΤτΕ

Μελίνα Ζιάγκου
Ο Ζελένσκι, η Ευρώπη και το τέλος του «εξευμενισμού» του Τραμπ
Financial Times

Τέλος τα «καλοπιάσματα» στον Τραμπ για το ουκρανικό

Αυτή η νέα κρίση έχει διαφορετικό χαρακτήρα και οι ηγέτες της Ένωσης ετοιμάζονται να συνομιλήσουν απευθείας με τον Πούτιν

Gideon Rachman

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies