Χόλιγουντ: Η «Οδύσσεια» του Νόλαν αποδεικνύει ότι οι κορυφαίοι σκηνοθέτες είναι πλέον franchise

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Κάθε στούντιο του Χόλιγουντ θέλει πλέον τον δικό του Κρίστοφερ Νόλαν, και αυτό το Σαββατοκύριακο έδειξε το γιατί.

Η ταινία «Οδύσσεια», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νόλαν, άνοιξε στις αίθουσες με εκτιμώμενα 264,1 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην αγορά των ΗΠΑ, το ντεμπούτο της με 124,5 εκατομμύρια δολάρια ήταν το τρίτο μεγαλύτερο για οποιαδήποτε ταινία φέτος, πίσω από τις συνέχειες κινουμένων σχεδίων «Toy Story 5» και «The Super Mario Galaxy Movie».

Το άνοιγμά της ήταν υψηλότερο από πολλές κυκλοφορίες του 2026 που βασίζονται σε πιο πρόσφατα franchise, όπως τα «Star Wars: The Mandalorian and Grogu», «Supergirl» και «Scream 7».

Η δύναμη της επωνυμίας και το εμπορικό ιστορικό του Νόλαν οδήγησαν την CMCSA της Comcast να πει το «ναι» σε μια προσαρμογή ενός αρχαίου ελληνικού ποιήματος, κόστους περίπου 250 εκατομμυρίων δολαρίων, που γυρίστηκε σε όλη την Ευρώπη, σε μεγάλο βαθμό με φυσικά οπτικά εφέ, συμπεριλαμβανομένου ενός Δούρειου Ίππου ύψους 10,8 μέτρων,αναφέρει η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με στοιχεία της Rentrak που παρείχε η Universal, το 53% των συμμετεχόντων στην «Οδύσσεια» δήλωσαν ότι ο σκηνοθέτης ήταν ο νούμερο 1 λόγος για να συμμετάσχουν. «Δεν το βλέπεις συχνά αυτό», δήλωσε στην Journal ο πρόεδρος εγχώριας διανομής της Universal, Τζιμ Ορ. «Ο Κρις Νόλαν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του κοινού».

Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και του 2010, τα franchise κυριαρχούσαν στην κινηματογραφική βιομηχανία. Τα στούντιο προσλάμβαναν σκηνοθέτες που μπορούσαν να δημιουργήσουν συνέχειες, spin-off και remakes όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Ο Νόλαν ήταν ο πιο επιτυχημένος και παραγωγικός ανάμεσα σε έναν μικρό αριθμό σκηνοθετών που εξακολουθούσαν να αποφασίζουν μόνοι τους. Μαζί με την εξαιρετικά επιτυχημένη τριλογία Dark Knight, έκανε επιτυχημένες πρωτότυπες ταινίες όπως το «Inception» και το «Interstellar».

Το Χόλιγουντ δεν μπορεί να ερμηνεύσει τους θεατές

Αλλά οι ήρωες των Marvel, Fast & Furious και Transformers έχουν σκοντάψει στο box office πρόσφατα, καθώς το κοινό έχει κουραστεί. Η Gen Z ειδικότερα φαίνεται να είναι επιφυλακτική απέναντι στην εξάρτηση της βιομηχανίας από τις παλαιωμένες μάρκες και την κινηματογράφηση που βασίζεται στην τεχνολογία. Έλκονται περισσότερο από ιστορίες που αφηγούνται ένας αυθεντικός, αναγνωρίσιμος σκηνοθέτης με άποψη, όπως ο Κάρι Μπάρκερ, σκηνοθέτης της εκπληκτικής ταινίας τρόμου «Obsession». Αυτή η ταινία ήταν μία από τις πολλές νέες επιτυχίες στη μεγάλη οθόνη, με σκηνοθετική καθοδήγηση φέτος, όπως το «Project Hail Mary» και το «Backrooms».

Αντιδρώντας, τα στούντιο που παλιά ασχολούνταν με τη διαχείριση franchise αφιερώνουν περισσότερη ενέργεια στην στρατολόγηση των πιο υποσχόμενων σκηνοθετών. Αυτοί οι δημιουργοί λαμβάνουν επταψήφιες και οκταψήφιες αποδοχές για να φέρουν πολύτιμα ονόματα στη μεγάλη οθόνη και αυξημένους προϋπολογισμούς για πρωτότυπες ιδέες.

«Τα στούντιο έχουν πελαγώσει όσον αφορά στο τι λειτουργεί και τι όχι», δήλωσε στην WSJ ο Μπράιαν Λουρντ, διευθύνων σύμβουλος του Creative Artists Agency του Χόλιγουντ. «Τα πράγματα έχουν αλλάξει από γενιά σε γενιά και οι λίγες, μοναδικές φωνές το εκμεταλλεύονται».

Η Warner Bros. έδωσε στον σκηνοθέτη των ταινιών «Black Panther» και «Creed», Ράιαν Κούγκλερ, μια ασυνήθιστα γενναιόδωρη συμφωνία για τα δικαιώματα της δημιουργίας της πρωτότυπης ταινίας τρόμου «Sinners», η οποία έγινε επιτυχία πέρυσι. Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Weapons», Ζακ Κρέγκερ, σκηνοθετεί μια διασκευή του βιντεοπαιχνιδιού «Resident Evil» για τη Sony Pictures αυτό το φθινόπωρο και ήταν μέρος μιας πρόσφατης συμφωνίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε η Warner για μια νέα εταιρεία τρόμου. Η σκηνοθέτης της «Barbie», Γκρέτα Γκέργουικ, χρησιμοποίησε την επιρροή της για να πείσει το Netflix να κάνει την διασκευή της ταινίας «The Chronicles of Narnia» την πρώτη της παγκόσμια κινηματογραφική κυκλοφορία τον επόμενο χρόνο.

Τι πήρε ο Νόλαν από την Universal

Πολλά στούντιο φλέρταραν τον Νόλαν αφότου έφυγε από την Warner Bros., μετά από μια απογοητευτική κυκλοφορία της ταινίας του «Tenet» κατά τη διάρκεια της πανδημίας και την απόφαση της εταιρείας να προβάλει όλες τις ταινίες του 2021 ταυτόχρονα σε streaming και στους κινηματογράφους.

Ο νέος του υποστηρικτής, η Universal, όχι μόνο του δίνει σχεδόν πλήρη αυτονομία, αλλά θυσιάζει και τα πιθανά έσοδα από την οικιακή ψυχαγωγία, δίνοντας στις ταινίες του εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα αποκλειστικά στους κινηματογράφους. Η πρώτη του ταινία για την Universal, η ταινία «Oppenheimer» του 2023, έγινε διαθέσιμη για παρακολούθηση στο σπίτι 120 ημέρες μετά την κυκλοφορία της. Το βιομηχανικό πρότυπο είναι 45 ημέρες.

Το «Oppenheimer» απέφερε το εντυπωσιακό ποσό των 976 εκατομμυρίων δολαρίων και κέρδισε επτά Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία.

Όπως οι περισσότερες ταινίες του Νόλαν, η «Οδύσσεια» επωφελήθηκε από τις sold-out προβολές στους κινηματογράφους IMAX, οι οποίοι έχουν υψηλότερη τιμή εισιτηρίου. Ο Νόλαν γύρισε ολόκληρη την ταινία για να γεμίσει τις οθόνες μεγάλου μεγέθους IMAX και αυτές απέφεραν σχεδόν το 20% των παγκόσμιων ακαθάριστων εσόδων, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% όλων των αιθουσών.

Οι premium οθόνες όλων των τύπων στις ΗΠΑ και τον Καναδά αντιπροσώπευαν το 45% των εισιτηρίων που πουλήθηκαν, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία EntTelligence.

Με βάση τις εξαιρετικά θετικές κριτικές και τη μέση βαθμολογία κοινού, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία CinemaScore, η «Οδύσσεια» θα μπορούσε να γίνει η πρώτη ταινία του Νόλαν που θα αποφέρει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως από το «The Dark Knight Rises» το 2012.