Αφοί Χαΐτογλου: Η επιστροφή στην κερδοφορία, το νέο δάνειο και το στοίχημα της επέκτασης στο εξωτερικό

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Επάνοδο στην καθαρή κερδοφορία κατέγραψε η Αφοί Χαΐτογλου το 2025 μετά από το ζημιογόνο σερί των ετών 2023-2024, ενώ η αξία των πωλήσεων ξεπέρασε το φράγμα των εκατό εκατομμυρίων τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρείας.

Όσο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών της αιωνόβιας επιχείρησης με έδρα στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε κάμψη συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η διαμόρφωση αυτή επηρεάστηκε αφενός από την αναπροσαρμογή του όγκου των εξαγωγών προς τρίτες χώρες λόγω του νέου δασμολογικού πλαισίου και από την αναδιάρθρωση των τάσεων στην καταναλωτική αγορά, αναφέρει η διοίκηση.

Επιστροφή στην κερδοφορία – Αρνητικά ίδια κεφάλαια

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2025 αυξήθηκε στα 104,24 εκατ. ευρώ έναντι 99,6 εκατ. ευρώ το 2024, ήτοι κατά ποσοστό 3,8%, και της εταιρείας σε 100,46 εκατ. ευρώ έναντι 97,80 εκατ. ευρώ το 2024.

Επειτα, τα EBITDA του ομίλου και της εταιρείας διαμορφώθηκαν 15,1 εκατ. ευρώ και 10,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 7,8 εκατ. ευρώ και 11,7 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024.

Επιστροφή σε θετικό πρόσημο κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη, φτάνοντας στα 3,82 εκατ. ευρώ στον όμιλο και τα 1,43 εκατ. ευρώ στην εταιρεία έναντι -3 εκατ. ευρώ και -4,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2024.

Σημειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια παραμένουν αρνητικά στα -11,65 εκατ. ευρώ και -2,45 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και εταιρείας αντίστοιχα.

Παρά την επιστροφή στα κέρδη δεν γίνεται αναφορά για διανομή μερίσματος.

Πώς μειώθηκε ο κίνδυνος επιτοκίου

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025, η έκθεση της εταιρείας στον επιτοκιακό κίνδυνο παρουσίασε σημαντική βελτίωση, χάρη στην αισθητή αποκλιμάκωση του επιτοκίου Euribor 6μήνου συγκριτικά με το 2024.

Όπως αναφέρει η Αφοί Χαΐτογλου στις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις, η ρευστότητα της εταιρείας δεν επηρεάστηκε από την αύξηση του επιτοκίου Euribor 6μήνου (πέραν του προβλεπόμενου 0%), διότι δεν καθίσταντο άμεσα απαιτητές αλλά μεταφέρονταν για αποπληρωμή στη λήξη της ρύθμισης (31/12/2029).

Νέο ομολογιακό δάνειο 83 εκατ. ευρώ

Στις 19 Ιουνίου 2026, η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ύψους έως 83,5 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζει η διοίκηση, η ολοκλήρωση της συμφωνίας βελτίωσε σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση και την ρευστότητα της εταιρείας και του Ομίλου.

Επίσης σε αντικατάσταση των από 28 Ιουνίου 2022 συμβάσεων παροχής ενεχύρου, επί του 80% των οριστικών τίτλων μετοχών που αναφέρονται ανωτέρω, με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης αναχρηματοδότησης δανεισμού του ομίλου μεταξύ της εταιρείας και των τραπεζών που συμμετέχουν στην αναχρηματοδότηση των δανείων των εταιριών του ομίλου, παρασχέθηκε ενέχυρο επί του 100% των οριστικών τίτλων μετοχών και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εκχώρηση, ενεχυρίαση ή δέσμευση των ενεχυριασμένων μετοχών της εταιρείας, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή τους.

Τι έπληξε τις εξαγωγές της Αφοί Χαΐτογλου

Η διοίκηση της εταιρείας μελέτησε την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και των νέων δασμολογικών περιορισμών και τους παράγοντες που έπληξαν άμεσα την εξαγωγική δραστηριότητά της προς τρίτες χώρες και την παρατεταμένη αστάθεια απόρροια των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών κρίσεων στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η Αφοί Χαΐτογλου αναπροσαρμόζει την επιχειρησιακή της στρατηγική με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κόστους παραγωγής και τη θωράκιση της ανταγωνιστικής θέσης της.

Προς διεύρυνση χαρτοφυλακίου και νέες αγορές

Η εταιρεία συνεχίζει τις επαφές τόσο με υφιστάμενους πελάτες, προκειμένου να αυξηθεί η γκάμα των προιόντων που πωλούνται σε αυτούς, όσο και με νέους πελάτες στην αγορά του εσωτερικού και στις αγορές του εξωτερικού, προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες πώλησης που παρουσιάζονται λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στις αγορές.

Κομβικής σημασίας κρίνεται η ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του δανεισμού της εταιρείας εντός του 2026, η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, βελτιστοποιεί την κεφαλαιακή διάρθρωση και εξασφαλίζει την απαιτούμενη ρευστότητα για την αναπροσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού και την απορρόφηση των κραδασμών της αγοράς.