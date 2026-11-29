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Σε κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο στην Αττική, τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών λειτουργίας, καθώς το δίκτυο αποχέτευσης της Αθήνας, όπως και τα δίκτυα πολλών μεγάλων πόλεων διεθνώς, έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για τη συλλογή και μεταφορά των αστικών λυμάτων και όχι για τη διαχείριση απεριόριστων ποσοτήτων όμβριων υδάτων, τα οποία κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων εισέρχονται στο δίκτυο μέσω διηθήσεων, φρεατίων και άλλων σημείων εισροής, αυξάνοντας απότομα τις παροχές που καλούνται να διαχειριστούν οι αγωγοί, τα αντλιοστάσια και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με την οποία με την έναρξη της ισχυρής βροχόπτωσης, σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται σε επιφυλακή και όπου χρειάζεται επεμβαίνουν, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου που ενεργοποιεί η Εταιρεία σε κάθε έκτακτο δελτίο καιρού και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

Παρεμβάσεις της ΕΥΔΑΠ

Πιο συγκεκριμένα, για το περιστατικό στη συμβολή των οδών Κανάρη και Λεωφόρου Ποσειδώνος, πέρα από την άμεση αντιμετώπιση, η ΕΥΔΑΠ έχει σχεδιάσει ήδη και προχωρά σε ουσιαστικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις: τον ενισχυτικό αγωγό του αντλιοστασίου Α31 (ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη), τον αγωγό bypass του κεντρικού παραλιακού συλλεκτήρα (αναμένεται δημοπράτηση εντός Δεκεμβρίου). Επιπλέον, για την ενίσχυση του αποχετευτικού συστήματος, η ΕΥΔΑΠ προχωρά και στην υλοποίηση του ανακουφιστικού αγωγού της Λεωφ. Βουλιαγμένης, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 20 εκατ. ευρώ, για το οποίο προγραμματίζεται η δημοπράτησή του μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Παράλληλα, και ειδικότερα στα νοτιοανατολικά προάστια, εφαρμόζεται πρόγραμμα ελέγχων για τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων όμβριων υδάτων στο αποχετευτικό δίκτυο, με στόχο έως και 30.000 ελέγχους ακινήτων ετησίως.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΕΥΔΑΠ αναγνωρίζει ότι η προστασία της πόλης απαιτεί πλέον υποδομές ανθεκτικές στις νέες κλιματικές συνθήκες και εργάζεται συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας αλλάξει κλίμακα στο επενδυτικό της πλάνο από 10 εκατ. ετησίως σε περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως, με επιθεωρήσεις και συντήρηση των δικτύων, στοχευμένες αναβαθμίσεις, βελτίωση της παρακολούθησης και επενδύσεις σε αντλιοστάσια και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Η πρόκληση δεν είναι μόνο να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις σημερινές ανάγκες, αλλά να προετοιμάσουμε την Αττική για τις συνθήκες του αύριο. Ευθύνη μας είναι να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών, προσαρμόζοντας τις υποδομές μας στις νέες πραγματικότητες της κλιματικής αλλαγής.