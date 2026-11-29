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«Το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, προχώρησε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις στις κοινόχρηστες υποδομές επιχειρηματικών πάρκων που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούσαν εκκρεμότητα δεκαετιών». Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείο με την οποία δίδεται απάντηση σε δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά κατά την επίσκεψή του στη ΒΙΠΕ Σίνδου.

Σύμφωνα με αυτήν, έχουν ολοκληρωθεί 25 τέτοια έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ, με δημόσια χρηματοδότηση περίπου 40 εκατ. ευρώ. Ειδικά στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο, οι πιστοποιημένες δαπάνες ανέρχονται σε 14,47 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη καταβληθεί δημόσια χρηματοδότηση ύψους 7,10 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ύστερα από πολυετή στασιμότητα, επανεκκίνησε η αδειοδότηση νέων επιχειρηματικών πάρκων. Έχουν ήδη αδειοδοτηθεί το Thess INTEC και τα Οινόφυτα και τέσσερα ακόμη πάρκα βρίσκονται σε τελικό στάδιο αδειοδότησης, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Αναάπτυξης.

Οι εξελίξεις αυτές στηρίζονται στον ν. 4982/2022, με τον οποίο η κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ψήφο και του κ. Σαμαρά, ενοποίησε το επί χρόνια κατακερματισμένο θεσμικό πλαίσιο των πάρκων, αναφέρεται, διευκρινίζοντας πως αντιμετώπισε χωροταξικές, πολεοδομικές και αδειοδοτικές εκκρεμότητες, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις.

Προβλήματα και δυσλειτουργίες

Προστίθεται ακόμη πως κατά την εφαρμογή του νόμου, ωστόσο, έχουν υπάρξει προβλήματα και δυσλειτουργίες στις σχέσεις διαχειριστών και εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, τονίζεται στην ανακοίνωση, πραγματοποίησε διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς και προχώρησε στην συγκρότηση εξειδικευμένης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία πολύ σύντομα θα ολοκληρώσει το έργο της.

Βασική κατεύθυνση του έργου της είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη διαχείριση των πάρκων, με σαφείς και τεκμηριωμένες χρεώσεις, προσδιορισμένες υποχρεώσεις και αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Στόχος είναι η λειτουργία των διαχειριστών να συμβαδίζει με τη δυνατότητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων να παράγουν και να αναπτύσσονται, ώστε να ενισχύεται ακόμα περισσότερο η ελληνική βιομηχανία και οι θέσεις απασχόλησης, καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΑΝ.