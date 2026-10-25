 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Sports"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(17) "War and Conflicts"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(9) "Terrorism"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Σαουδική Αραβία: Το Ράλι Ντακάρ «θύμα» της γεωπολιτικής κρίσης – Αλλάζει τοποθεσία το 2027

Η τοποθεσία να αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η διοργανώτρια αρχή Amaury Sport Organisation (ASO)

Business of Sport 25.10.2026, 18:07
Σχολιάστε
Σαουδική Αραβία: Το Ράλι Ντακάρ «θύμα» της γεωπολιτικής κρίσης – Αλλάζει τοποθεσία το 2027
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εκτός της Σαουδικής Αραβίας μεταφέρεται η διοργάνωση του Ράλι Ντακάρ για το 2027 λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η διοργανώτρια αρχή Amaury Sport Organisation (ASO).

Η διοργάνωση, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί τον Ιανουάριο και φιλοξενείται στη Σαουδική Αραβία από το 2020, θα μεταφερθεί σε μια άλλη περιοχή, με την τοποθεσία να αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η ASO σε ανακοίνωσή της.

Το Reuters μετέδωσε την Τετάρτη ότι το Ράλι Ντακάρ θα πραγματοποιηθεί στην Αφρική, επικαλούμενο πηγές που εμπλέκονται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid.

«Η Amaury Sport Organisation και η Σαουδική Εταιρεία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού αποφάσισαν από κοινού ότι το Ράλι Ντακάρ της Σαουδικής Αραβίας για το 2027, προγραμματισμένο από την 1η έως τις 15 Ιανουαρίου 2027, δεν θα διεξαχθεί στο Βασίλειο, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή», δήλωσε η ASO. «Αυτή η απόφαση είναι εξαιρετική και κατ’ εξαίρεση».

Σαουδική Αραβία: «Βραχυκύκλωμα» στα αθλητικά events

Το Ράλι Ντακάρ είναι το τελευταίο χρονικά αθλητικό γεγονός στη Σαουδική Αραβία που ανατρέπεται εν μέσω επιθέσεων από τους ευθυγραμμισμένους με το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Το Asian Tour του γκολφ ανέβαλε επ’ αόριστον το Saudi International και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αστικής Ποδηλασίας (Urban World Championships) ακυρώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ το τουρνουά τένις Six Kings Slam αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) αφαίρεσε επίσης τη Σαουδική Αραβία από το ημερολόγιό του.

Η ASO δήλωσε ότι το Ράλι Ντακάρ θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία για την ιστορική 50ή έκδοσή του το 2028.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο
Business

Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Anthropic: Φέρεται να σχεδιάζει τη Δευτέρα την κατάθεση δημόσιων εγγράφων για τεράστια αρχική δημόσια προσφορά
Tεχνητή νοημοσύνη

Από στιγμή σε στιγμή η IPO της Anthropic
Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο Euronext Athens
Ναυτιλία

Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο ΧA
Εθνική Τράπεζα: Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου του 2022 με 284,8 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου του 2022 με 284,8 εκατ. ευρώ
Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος» – Συναγερμός στη Μέση Ανατολή
Κόσμος

Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος»
ΓΣΕΕ: Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό της φοροδιαφυγής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό λέει η ΓΣΕΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Masdar: «Βραχίονας ανάπτυξης μας στην Ευρώπη η Τέρνα Ενεργειακή»
Συνεντεύξεις

Masdar: «Βραχίονας ανάπτυξης μας στην Ευρώπη η Τέρνα Ενεργειακή»

Ο CEO της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi μιλά στον ΟΤ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη - Ο ρόλος και το επενδυτικό σχέδιο της «Τέρνα Ενεργειακή»

Χρήστος Κολώνας
Κώστας Βασιλείου (Eurobank):Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή
Συνεντεύξεις

Βασιλείου (Eurobank):Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή

Ο Κώστα Βασιλείου αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank μιλάει στο «Βήμα της Κυριακής» για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ανοίγονται μέσα από την ανάπτυξη των σχέσεων με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου

Αγης Μάρκου
Ενοίκια: Πού και πόσο αυξήθηκαν οι τιμές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού και πόσο αυξήθηκαν τα ενοίκια - Όλες οι τιμές [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα ενοίκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης παραμένουν σταθερές στο σύνολο της χώρας

Ανδρομάχη Παύλου
Κινεζικές πλατφόρμες: H επιπλέον χρέωση, οι κερδισμένοι των τελωνείων και η διαδρομή μέσω Τουρκίας
Economy

Ποιοι κερδίζουν από το νέο 2ευρω σε Shein και Temu

Από την 1η Νοεμβρίου το τέλος διαχείρισης προστίθεται στους δασμούς, ενώ Shein και Temu ενισχύουν τα ευρωπαϊκά αποθέματα και η Τουρκία αναδεικνύεται σε πιθανή πύλη εισόδου.

Αθανασία Ακρίβου
Deals: Tα funds ξαναγράφουν τον χάρτη της αγοράς
Business

Tα funds ξαναγράφουν τον χάρτη της αγοράς

Η αλλαγή που έκαναν τα funds για τις τοποθετήσεις τους σε ελληνικές επιχειρήσεις – Τα deals

Γιώργος Μανέττας
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και το στοίχημα των 600 εκατ. ευρώ
Ακίνητα

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και το στοίχημα των 600 εκατ. ευρώ

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός τρέχει με εμπόδια – Το Προεδρικό Διάταγμα – Η χρηματοδότηση του «Κωνσταντίνος Δοξιάδης»

Μάχη Τράτσα
Τέρνα Ενεργειακή: Mega deal με φωτοβολταϊκό 560 MW και hyperscaler για data center
Business

Διπλό χτύπημα από Τέρνα Ενεργειακή σε ΑΠΕ και data center

Η Τέρνα Ενεργειακή, της Masdar, εξαγόρασε το φωτοβολταϊκό «Ενιπέας» 560 MW - Και MoU με την Εμιρατινή Khazna - Το σχέδιο για data centers 600 MW στην Ελλάδα

Χρήστος Κολώνας
Όμιλος Μουσαμά: Στα 18,77 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Ανακαινίσεις σε Holiday Inn και Crowne Plaza
Τουρισμός

Λίφτινγκ σε Crowne Plaza και Holiday Inn - Τα σχέδια Μουσαμά

Η εταιρεία δρομολογεί πρόγραμμα ανακαινίσεων στα δύο μεγαλύτερα ξενοδοχεία της, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027 και το 2028

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Business of Sport
Σαουδική Αραβία: Το Ράλι Ντακάρ «θύμα» της γεωπολιτικής κρίσης – Αλλάζει τοποθεσία το 2027
Business of Sport

Το Ράλι Ντακάρ νέο «θύμα» της γεωπολιτικής κρίσης

Η τοποθεσία να αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η διοργανώτρια αρχή Amaury Sport Organisation (ASO)

SUPERBET: Παρουσίασε το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER»
Business of Sport

SUPERBET: Παρουσίασε το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER»

Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας με επίκεντρο τον άνθρωπο και την έμπρακτη προσφορά παρουσίασε η Superbet

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές
Business of Sport

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές

Παραπάνω από το διπλάσιο τα κέρδη του Κριστιάνο Ρονάλντο έναντι του αυτών του Λιονέλ Μέσι, σε μεγάλη απόσταση ακολουθούν οι υπόλοιποι…

Ποδόσφαιρο: Ταμεία ιδιωτικών πιστώσεων στοχεύουν σε αγγλικούς συλλόγους
Business of Sport

Πιστωτικά funds παρέχουν δάνεια σε ομάδες με εγγύηση τους παίκτες

Οι δανειστές σχεδιάζουν να εξασφαλίσουν απαιτήσεις από μελλοντικές πωλήσεις παικτών, στο πλαίσιο πρωτότυπων συμφωνιών στο ποδόσφαιρο «χρηματοδότησης βάσει της αξίας του ρόστερ»

«Πώς θα πληρώσω τον Πακετά τον Ιανουάριο;»
Business of Sport

«Πώς θα πληρώσω τον Πακετά τον Ιανουάριο;»

Ο Λούλα κόβει τον «ομφάλιο λώρο» του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου με τον τζόγο και προκαλεί τσουνάμι στις ομάδες.

Γιώργος Μαζιάς
Super League για Γιώργο Βαρδινογιάννη: Έχει γράψει τη δική του ιστορία, αντίο Καπετάνιε
Business of Sport

Super League για Γιώργο Βαρδινογιάννη: Έχει γράψει τη δική του ιστορία, αντίο Καπετάνιε

Και η Stoiximan Super League εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη
Business of Sport

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Δείτε το «αντίο»της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στον πρώην ιδιοκτήτη της και πρόεδρο Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Latest News
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο
Business

Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στα 2,3 δισ. ευρώ οι προσφορές, αντλούνται 500 εκατ. ευρώ

Anthropic: Φέρεται να σχεδιάζει τη Δευτέρα την κατάθεση δημόσιων εγγράφων για τεράστια αρχική δημόσια προσφορά
Tεχνητή νοημοσύνη

Από στιγμή σε στιγμή η IPO της Anthropic

Η Anthropic ενδέχεται να προχωρήσει στην πολυαναμενόμενη IPO ακόμη και σήμερα το απόγαευμα, ώρα Ελλάδος

Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο Euronext Athens
Ναυτιλία

Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο ΧA

Πάνω από το 50% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές — Γεγονός πολύ σημαντικό όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τη Νέα Υόρκη στο Bloomberg

Εθνική Τράπεζα: Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου του 2022 με 284,8 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου του 2022 με 284,8 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα πρόκειται για τίτλο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred), διάρκειας 5 ετών, που είχε διατεθεί το Νοέμβριο του 2022

Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος» – Συναγερμός στη Μέση Ανατολή
Κόσμος

Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος»

O Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κατάρ επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανό τον δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΓΣΕΕ: Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό της φοροδιαφυγής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό λέει η ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ απαιτεί να καταβληθούν άμεσα και στο ακέραιο οι μισθοί, όλα τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζόμενου από την εργοδοσία της Pizza Fan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική αντίδραση με χαμηλό τζίρο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ, με χαμηλό τζίρο

Η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει υποτονική, με το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου να επικεντρώνεται στον τραπεζικό κλάδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κικίλιας: Σύμβαση για 7 νέα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύψους 23,8 εκατ.
Ναυτιλία

Κικίλιας: Σύμβαση για 7 νέα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύψους 23,8 εκατ.

Πρέπει να μπορούμε να αστυνομεύουμε επαρκώς τα σύνορά μας, να λειτουργούμε με αυτοπεποίθηση, να υπηρετούμε το δόγμα μας, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Meta: Επιδιώκει την άντληση 95 δισ. για να «χτυπήσει» το ChatGPT – Άνοδος 1,2% στη μετοχή
World

Meta: Επιδιώκει την άντληση 95 δισ. για να «χτυπήσει» το ChatGPT

Η Meta ξεκινά ένα μπαράζ συγκέντρωσης μετρητών με σκοπό τη χρηματοδότηση των μαζικών επενδύσεών σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Greece-Cyprus Cable Moves Forward as Tensions Ease
English Edition

Greece-Cyprus Cable Moves Forward as Tensions Ease

Developments surrounding the Great Sea Interconnector are gathering pace, as the smooth progress of another Mediterranean cable project offers cautious optimism that upcoming seabed surveys can proceed without triggering tensions between Athens and Ankara

Christos Kolonas
Γαλλία: Έκτακτη αύξηση του κατώτατου μισθού για την κοινωνική ειρήνη
World

Γαλλία: Έκτακτη αύξηση του κατώτατου μισθού για την κοινωνική ειρήνη

Η κυβέρνηση Λεκορνί στη Γαλλία σκέπτεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των εξεγερμένων ενόψει νέων κινητοποιήσεων

Αλέξανδρος Καψύλης
Masdar Eyes European Growth Through TERNA ENERGY
English Edition

Masdar Eyes European Growth Through TERNA ENERGY

The UAE renewable energy giant sees Terna Energy as a key platform for its expansion in Southeast and Central Europe, as the Greek company advances a €5.5 billion investment plan targeting 6 GW of renewable capacity

Christos Kolonas
KBW: Αυξάνει τις τιμές-στόχους για Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank
Business

KBW: Αυξάνει τις τιμές-στόχους για Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank

Οι αλλαγές αντανακλούν κυρίως την αναθεώρηση των παραδοχών για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Διαθέσιμο εισόδημα: Αυξήθηκε, αλλά υπολείπεται των δαπανών – Μειώνονται οι αποταμιεύσεις
Economy

«Τρώνε» τις αποταμιεύσεις για να τα βγάλουν πέρα οι Ελληνες

Αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, αλλά και περαιτέρω μείωση των αποταμιεύσεων αποτυπώνονονται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Motor Oil: Στηρίζει τις δωρεάν σχολικές επισκέψεις στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή
Εταιρική ευθύνη

Motor Oil: Στηρίζει τις δωρεάν σχολικές επισκέψεις στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Η Motor Oil σε περισσότερα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έργα της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης

A Greek Bakery Owner’s Career in Crime
English Edition

A Greek Bakery Owner’s Career in Crime

Authorities are investigating alleged lost state revenue exceeding €100 million in a case involving the owner of the To Horiatiko bakery chain, with the probe also extending to suspected trafficking and a network that could implicate around 100 people

George Manettas

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies