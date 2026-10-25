Σαουδική Αραβία: Το Ράλι Ντακάρ «θύμα» της γεωπολιτικής κρίσης – Αλλάζει τοποθεσία το 2027

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Εκτός της Σαουδικής Αραβίας μεταφέρεται η διοργάνωση του Ράλι Ντακάρ για το 2027 λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η διοργανώτρια αρχή Amaury Sport Organisation (ASO).

Η διοργάνωση, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί τον Ιανουάριο και φιλοξενείται στη Σαουδική Αραβία από το 2020, θα μεταφερθεί σε μια άλλη περιοχή, με την τοποθεσία να αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η ASO σε ανακοίνωσή της.

Το Reuters μετέδωσε την Τετάρτη ότι το Ράλι Ντακάρ θα πραγματοποιηθεί στην Αφρική, επικαλούμενο πηγές που εμπλέκονται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid.

«Η Amaury Sport Organisation και η Σαουδική Εταιρεία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού αποφάσισαν από κοινού ότι το Ράλι Ντακάρ της Σαουδικής Αραβίας για το 2027, προγραμματισμένο από την 1η έως τις 15 Ιανουαρίου 2027, δεν θα διεξαχθεί στο Βασίλειο, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή», δήλωσε η ASO. «Αυτή η απόφαση είναι εξαιρετική και κατ’ εξαίρεση».

Σαουδική Αραβία: «Βραχυκύκλωμα» στα αθλητικά events

Το Ράλι Ντακάρ είναι το τελευταίο χρονικά αθλητικό γεγονός στη Σαουδική Αραβία που ανατρέπεται εν μέσω επιθέσεων από τους ευθυγραμμισμένους με το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Το Asian Tour του γκολφ ανέβαλε επ’ αόριστον το Saudi International και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αστικής Ποδηλασίας (Urban World Championships) ακυρώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ το τουρνουά τένις Six Kings Slam αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) αφαίρεσε επίσης τη Σαουδική Αραβία από το ημερολόγιό του.

Η ASO δήλωσε ότι το Ράλι Ντακάρ θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία για την ιστορική 50ή έκδοσή του το 2028.