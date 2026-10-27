 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
}

Πετρέλαιο: Διακυμάνσεις στην τιμή πάνω από τα 100 δολάρια

Οι συνομιλίες μεταξύ Σαουδικής Αραβίας Τουρκίας, Πακιστάν και Ιράν, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στην Τεχεράνη, γέννησαν ελπίδες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και πτώση στο πετρέλαιο

Commodities 27.10.2026, 08:15
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Διακυμάνσεις στην τιμή πάνω από τα 100 δολάρια
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνεχίζει τις διακυμάνσεις πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, έχοντας φτάσει χθες κοντά στα 101 δολάρια, για να ανέβει στη διάρκεια της ημέρας στα 117 δολάρια και να υποχωρήσει σήμερα κοντά σα 115 δολάρια, καθώς οι προοπτικές για διευθέτηση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν —με συνομιλίες να διεξάγονται στην Τεχεράνη— περιόρισαν τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό, παρά τις νέες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό τύπου Brent υποχώρησαν κατά 1 δολάριο, ή 0,86%, στα 114,81 δολάρια το βαρέλι (στις 06:18 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε πτώση 88 σεντς, ή 0,86%, στα 100,88 δολάρια. Και τα δύο είδη κατέγραψαν πτώση 1% κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με το Reuters.

Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν διεξήγαγαν τη Δευτέρα συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη, με στόχο την εκτόνωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες, αποβλέποντας στην ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ειρήνης και της ασφάλειας.

«Οι τιμές του αργού πετρελαίου παρουσιάζουν ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών, έπειτα από την άνοδό τους στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών, καθώς οι νέες διπλωματικές προσπάθειες στη Δυτική Ασία ενίσχυσαν τις ελπίδες για πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», δήλωσε στο Reuters η Σουγκάντα Σατσντέβα, ιδρύτρια της SS WealthStreet, μιας εταιρείας ερευνών με έδρα το Νέο Δελχί.

Το πετρέλαιοπαραμένει πάνω από τα 110 δολάρια

Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές του Brent εκτινάχθηκαν πάνω από τα 117 δολάρια το βαρέλι —το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο— μετά από ένα κύμα ιρανικών επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Τη Δευτέρα, οι τιμές του Brent άγγιξαν επίσης τα 117 δολάρια.

«Οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα εν μέσω συνεχιζόμενων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων», ανέφερε η Σατσντέβα.

Ωστόσο, οι προοπτικές για ειρήνη φαντάζουν εύθραυστες, δεδομένων των νέων επιθέσεων από τους προσκείμενους στο Ιράν Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αποτελεί βασικό παραγωγό πετρελαίου.

Σύμφωνα με στοιχεία δεξαμενής σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον —η οποία καταγράφει περιστατικά θαλάσσιας ασφάλειας παγκοσμίως από το 2017— ο Οκτώβριος υπήρξε ο χειρότερος μήνας όσον αφορά τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τις γειτονικές θαλάσσιες οδούς.

Η σύγκρουση, που επεκτείνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή, έχει φέρει τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο.

Η αγορά πετρελαίου είναι ευάλωτη, καθώς αντιμετωπίζει πιέσεις σε τομείς όπως ο εφοδιασμός, η εφοδιαστική αλυσίδα, τα αποθέματα και η διύλιση, ανέφερε σε σημείωμά της η ANZ Research.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Κόλπο μειώθηκαν για τέταρτη συνεχή εβδομάδα και οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ ανήλθαν μόλις στο 60% περίπου των κανονικών επιπέδων, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα διυλισμένων προϊόντων παρέμειναν σχεδόν 5% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, προσέθεσε η ίδια πηγή.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πόθεν έσχες: Νέα καταληκτική ημερομηνία – Μέχρι πότε θα υποβάλλεται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πόθεν έσχες
Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την προστασία των συνεπών οφειλετών
Economy

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την προστασία των συνεπών οφειλετών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες πιέσεις με χαμηλό τζίρο – Στάση αναμονής από επενδυτές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιες πιέσεις με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με απώλειες οι αγορές – Πτώση για την HSBC
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες οι ευρωπαϊκές αγορές - Πτώση για HSBC
JPMorgan: Προβλέπει αποδόσεις 7% – 8% από τα αμερικανικά ομόλογα
Ομόλογα

JPMorgan: Προβλέπει αποδόσεις 7% – 8% από τα αμερικανικά ομόλογα
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μαγνήτης διεθνών κεφαλαίων 5,3 δισ. – «Δύναμη πυρός» για νέες επενδύσεις
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μαγνήτης διεθνών κεφαλαίων 5,3 δισ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές τράπεζες: Πώς διπλασίασαν σε 5 χρόνια τα μεγέθη τους στο εξωτερικό
Τράπεζες

Από τα Βαλκάνια στον Κόλπο: Η νέα μεγάλη έξοδος των τραπεζών

Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο η σημερινή διεθνής παρουσία για τις ελληνικές τράπεζες είναι περισσότερο συγκεντρωμένη

Αγης Μάρκου
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Αμειβόμενος χρόνος εργασίας οι μετακινήσεις εργαζόμενου εκτός ωραρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε οι μετακινήσεις εκτός ωραρίου θεωρούνται χρόνος εργασίας

Υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται κατόπιν εντολής του εργοδότη – Τι προβλέπει σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Κώστας Παπαδής
Anthropic: Η IPO-ορόσημο, οι δεσμεύσεις 800 δισ. δολαρίων και οι κίνδυνοι της ΑΙ
World

Τι κρύβει ο φάκελος IPO της Anthropic - Η προειδοποίηση σοκ

Το ενημερωτικό δελτίο 240.000 λέξεων της Anthropic αποκαλύπτει την εκρηκτική ανάπτυξη της Anthropic, το ιδιαίτερο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης και τις τεράστιες ανάγκες της σε υπολογιστική ισχύ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελλάδα – Τουρκία: Εισάγουμε τουρίστες, εξάγουμε βαμβάκι
Business

Ελλάδα - Τουρκία: «Εισάγουμε» τουρίστες, εξάγουμε βαμβάκι

Ζωηρή είναι η οικονομική σχέση Ελλάδας και Τουρκίας, όπως δείχνει η ετήσία έκθεση για την τουρκική οικονομία και τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Νέα Υόρκη: Η σύλληψη του «Μπος» Τουίντ στις 27 Οκτωβρίου 1871 για σκάνδαλο υπεξαίρεσης εκατομμυρίων
World

Οι εξωφρενικές καταχρήσεις που «πάγωσαν» την Νέα Υόρκη

Πώς ο ισχυρός άνδρας του κομματικού μηχανισμού Tammany Hall στη Νέα Υόρκη μετέτρεψε τις δημοτικές συμβάσεις σε μηχανισμό πλουτισμού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα «παγώσει» τα επιτόκια
World

Γιατί η ΕΚΤ θα «παγώσει» τα επιτόκια - Οι καταλύτες

Η ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει την Ευρώπη δεν είναι σίγουρο ότι θα διατηρηθεί - Τα σημάδια που θα καθορίσουν τη στάση της ΕΚΤ

Μελίνα Ζιάγκου
Microsoft: «Εθελούσια έξοδος» για 60.000 υπαλλήλους, «μαχαίρι» στις δαπάνες
Τεχνολογία

H Microsoft θέλει να απολύσει το 1/4 του προσωπικού της

Οι εργαζόμενοι σε ολόκληρη την εταιρεία κατασκευής των Windows θα είναι επιλέξιμοι για τα πακέτα αποχώρησης

Δημήτρης Σταμούλης
Ενοίκια: Πού και πόσο αυξήθηκαν οι τιμές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού και πόσο αυξήθηκαν τα ενοίκια - Όλες οι τιμές [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα ενοίκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης παραμένουν σταθερές στο σύνολο της χώρας

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Διακυμάνσεις στην τιμή πάνω από τα 100 δολάρια
Commodities

Διακυμάνσεις πάνω από τα 100 δολ. στην τιμή του πετρελαίου

Οι συνομιλίες μεταξύ Σαουδικής Αραβίας Τουρκίας, Πακιστάν και Ιράν, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στην Τεχεράνη, γέννησαν ελπίδες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και πτώση στο πετρέλαιο

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: Γιατί σορτάρουν τα hedge funds
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: Γιατί σορτάρουν τα hedge funds

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στις ΗΠΑ υποχώρησαν περισσότερο από 15%

Πετρέλαιο: Εβδομάδα κερδών- Στα υψηλά εξαμήνου το Brent
Commodities

Τρίτη εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι εκτιμήσεις για επίθεση των ΗΠΑ στον Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο Brent σε υψηλό εξαμήνου

Πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το Brent
Commodities
Upd: 19:03

Πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το Brent

Σε υψηλό εξαμήνου διαπραγματεύεται το αργό πετρέλαιο Brent

Χρυσός: Οδεύει προς σημαντική εβδομαδιαία απώλεια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ενισχύουν τις ανησυχίες για τα επιτόκια της Fed
Commodities

Ο χρυσός συνεχίζει πτωτικά προς τις 4.000 δολ.

Ο χρυσός άμεσης παράδοσης υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Ο άργυρος, η πλατίνα και το παλλάδιο οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες

Πετρέλαιο: Στα 113 δολάρια μετά από υψηλό πενταμήνου
Commodities

Μικρή πτώση στα 113 δολ. για το πετρέλαιο μετά το ρεκόρ 5μηνου

Σχεδόν αμετάβλητο το πετρέλαιο, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για την προσφορά εν μέσω επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Χρυσός: Υποχωρεί εν μέσω ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Commodities

Χρυσός: Υποχωρεί εν μέσω ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Οι προσδοκίες για τα επιτόκια που αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ασκούν πίεση στο χρυσό

Latest News
Πόθεν έσχες: Νέα καταληκτική ημερομηνία – Μέχρι πότε θα υποβάλλεται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πόθεν έσχες

Τι προβλέπεται σε τροπολογία των συναρμόδιων υπουργείων που κατατέθηκε στη Βουλή

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την προστασία των συνεπών οφειλετών
Economy

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την προστασία των συνεπών οφειλετών

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για servicers και φορολογία crypto

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες πιέσεις με χαμηλό τζίρο – Στάση αναμονής από επενδυτές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιες πιέσεις με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Ενδεικτικό της επιφυλακτικότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι το γεγονός ότι χρειάστηκαν σχεδόν 15 λεπτά από την έναρξη της συνεδρίασης για να φτάσει ο όγκος συναλλαγών το 1 εκατ. τεμάχια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με απώλειες οι αγορές – Πτώση για την HSBC
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες οι ευρωπαϊκές αγορές - Πτώση για HSBC

Oι επενδυτές αξιολογούν τις νέες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων

JPMorgan: Προβλέπει αποδόσεις 7% – 8% από τα αμερικανικά ομόλογα
Ομόλογα

JPMorgan: Προβλέπει αποδόσεις 7% – 8% από τα αμερικανικά ομόλογα

Ο Bob Michele της JPMorgan Asset Management εντοπίζει τις μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες στα μακροπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μαγνήτης διεθνών κεφαλαίων 5,3 δισ. – «Δύναμη πυρός» για νέες επενδύσεις
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μαγνήτης διεθνών κεφαλαίων 5,3 δισ.

Στα 5,3 δισ. ευρώ διαμορφώνεται αθροιστικά η επενδυτική ζήτηση που έχει προσελκύσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές
Ασία

Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Οι επενδυτές αξιολογούν τα εταιρικά αποτελέσματα

Pizza Fan: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στη Θεσσαλονίκη
Κοινωνία

Pizza Fan: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη γίνεται σήμερα το επίκεντρο των αντιδράσεων, με το ΣΕΤΕΠΕ να πραγματοποιεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης

Ελληνικές τράπεζες: Τι επιδόσεις περιμένει η JPMorgan
Τράπεζες

JP Morgan: Πού βάζει τώρα τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες

Ισχυρή η λειτουργική δυναμική, αλλά με ομαλοποίηση των επιδόσεων το γ’ τρίμηνο προβλέπει η JPMorgan για τις ελληνικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Anthropic: Η IPO-ορόσημο, οι δεσμεύσεις 800 δισ. δολαρίων και οι κίνδυνοι της ΑΙ
World

Τι κρύβει ο φάκελος IPO της Anthropic - Η προειδοποίηση σοκ

Το ενημερωτικό δελτίο 240.000 λέξεων της Anthropic αποκαλύπτει την εκρηκτική ανάπτυξη της Anthropic, το ιδιαίτερο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης και τις τεράστιες ανάγκες της σε υπολογιστική ισχύ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
HotelBrain: Εξαγόρασε το Filerimos Village Hotel στη Ρόδο
Τουρισμός

Στον Όμιλο HotelBrain το Filerimos Village Hotel στη Ρόδο

Το Filerimos Village Hotel που εξαγοράζει η HotelBrain είναι ένα οικογενειακό resort με 230 δωμάτια και bungalows, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση 40 στρεμμάτων

Μανώλης Τσαλδάρης: Ο Έλληνας που έβαλε το νερό του σε 20 χώρες
Business

Μανώλης Τσαλδάρης: Ο Έλληνας που έβαλε το νερό του σε 20 χώρες

H παρουσία του στη λίστα Fortune Greece 40 Under 40 για το 2026 επιβεβαιώνει μια επιχειρηματική πορεία που χτίστηκε με επιμονή, ρίσκο και πίστη σε μια διαφορετική ιδέα

Courier Center: Ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη Lastmily
Business

Η Courier Center ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Lastmily

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική επένδυση της Courier Center στην τεχνολογία και στην αναβάθμιση της εμπειρίας του παραλήπτη

Ακίνητα: Πόσα έχουν τράπεζες και servicers – Ο ρόλος τους στη στεγαστική κρίση [γραφήματα]
Ακίνητα

Πόσα ακίνητα έχουν τράπεζες και servicers [γραφήματα]

Τι δείχνει μελέτη της BluPeak Estate Analytics για τα ακίνητα - Η σύνδεση με το Σπίτι μου ΙΙ

Αυτή η κυβέρνηση δεν δικαιούται να καυχιέται για την καταπολέμηση της διαφθοράς – ιδίως όταν μετρά τόσα σκάνδαλα
Opinion

Αυτή η κυβέρνηση δεν δικαιούται να καυχιέται για την καταπολέμηση της διαφθοράς – ιδίως όταν μετρά τόσα σκάνδαλα

Η κυβέρνηση της ΝΔ ας αναλάβει πρώτα την ευθύνη για τα δικά της σκάνδαλα πριν μιλήσει για «καταπολέμηση της διαφθοράς»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Χωριάτικο: Οι αχυράνθρωποι, οι λογαριασμοί στο εξωτερικό και το ξέπλυμα
Κοινωνία

Χωριάτικο: Οι αχυράνθρωποι, οι λογαριασμοί στο εξωτερικό και το ξέπλυμα

Οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση φοροδιαφυγής μέσω των φούρνων Χωριάτικο αφορούν, μεταξύ άλλων και τη συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies