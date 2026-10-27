Πετρέλαιο: Διακυμάνσεις στην τιμή πάνω από τα 100 δολάρια

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Συνεχίζει τις διακυμάνσεις πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, έχοντας φτάσει χθες κοντά στα 101 δολάρια, για να ανέβει στη διάρκεια της ημέρας στα 117 δολάρια και να υποχωρήσει σήμερα κοντά σα 115 δολάρια, καθώς οι προοπτικές για διευθέτηση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν —με συνομιλίες να διεξάγονται στην Τεχεράνη— περιόρισαν τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό, παρά τις νέες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό τύπου Brent υποχώρησαν κατά 1 δολάριο, ή 0,86%, στα 114,81 δολάρια το βαρέλι (στις 06:18 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε πτώση 88 σεντς, ή 0,86%, στα 100,88 δολάρια. Και τα δύο είδη κατέγραψαν πτώση 1% κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με το Reuters.

Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν διεξήγαγαν τη Δευτέρα συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη, με στόχο την εκτόνωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες, αποβλέποντας στην ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ειρήνης και της ασφάλειας.

«Οι τιμές του αργού πετρελαίου παρουσιάζουν ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών, έπειτα από την άνοδό τους στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών, καθώς οι νέες διπλωματικές προσπάθειες στη Δυτική Ασία ενίσχυσαν τις ελπίδες για πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», δήλωσε στο Reuters η Σουγκάντα Σατσντέβα, ιδρύτρια της SS WealthStreet, μιας εταιρείας ερευνών με έδρα το Νέο Δελχί.

Το πετρέλαιοπαραμένει πάνω από τα 110 δολάρια

Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές του Brent εκτινάχθηκαν πάνω από τα 117 δολάρια το βαρέλι —το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο— μετά από ένα κύμα ιρανικών επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Τη Δευτέρα, οι τιμές του Brent άγγιξαν επίσης τα 117 δολάρια.

«Οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα εν μέσω συνεχιζόμενων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων», ανέφερε η Σατσντέβα.

Ωστόσο, οι προοπτικές για ειρήνη φαντάζουν εύθραυστες, δεδομένων των νέων επιθέσεων από τους προσκείμενους στο Ιράν Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αποτελεί βασικό παραγωγό πετρελαίου.

Σύμφωνα με στοιχεία δεξαμενής σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον —η οποία καταγράφει περιστατικά θαλάσσιας ασφάλειας παγκοσμίως από το 2017— ο Οκτώβριος υπήρξε ο χειρότερος μήνας όσον αφορά τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τις γειτονικές θαλάσσιες οδούς.

Η σύγκρουση, που επεκτείνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή, έχει φέρει τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο.

Η αγορά πετρελαίου είναι ευάλωτη, καθώς αντιμετωπίζει πιέσεις σε τομείς όπως ο εφοδιασμός, η εφοδιαστική αλυσίδα, τα αποθέματα και η διύλιση, ανέφερε σε σημείωμά της η ANZ Research.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Κόλπο μειώθηκαν για τέταρτη συνεχή εβδομάδα και οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ ανήλθαν μόλις στο 60% περίπου των κανονικών επιπέδων, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα διυλισμένων προϊόντων παρέμειναν σχεδόν 5% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, προσέθεσε η ίδια πηγή.