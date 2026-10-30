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Πετρέλαιο: Άνοδος στα 116 δολάρια με φόντο τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Το πετρέλαιο αναμένεται να σημειώσει τέταρτη μηνιαία άνοδο καθώς η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ υπογραμμίζει τους κινδύνους εφοδιασμού από τον πόλεμο

Commodities 30.10.2026, 08:45
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Πετρέλαιο: Άνοδος στα 116 δολάρια με φόντο τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο την Παρασκευή, οδεύοντας προς τον τέταρτο διαδοχικό μήνα κερδών, καθώς η επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν έχει πλέον εισέλθει στον όγδοο μήνα, ενώ η συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο νέων διαταραχών στις πετρελαϊκές ροές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent Δεκεμβρίου, τα οποία λήγουν την Παρασκευή, ενισχύθηκαν κατά 1,20 δολάρια ή 1,04%, φθάνοντας στα 116,08 δολάρια το βαρέλι, στις 05:23 ώρα Ελλάδος. Το πιο ενεργό συμβόλαιο Ιανουαρίου σημείωσε άνοδο 1,39 δολαρίων, στα 112,19 δολάρια. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 1,37 δολάρια ή 1,34%, στα 103,37 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σε μηνιαία βάση, το Brent κατευθυνόταν προς άνοδο σχεδόν 11%, ενώ το WTI προς αύξηση περίπου 14%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την έντονη επίδραση που εξακολουθούν να ασκούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στην αγορά ενέργειας.

πετρέλαιο

Νέο περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με την υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ δέχθηκε επίθεση από εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί στο κύτος του από μικρό σκάφος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Ο Σολ Καβόνιτς, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας στην MST Marquee, εκτίμησε στο Reuters ότι οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από τα Στενά, σε συνδυασμό με τις αμφιβολίες για την προοπτική μιας βιώσιμης διπλωματικής λύσης, διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Όπως σημείωσε, οι αγορές προεξοφλούν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης τις επόμενες εβδομάδες.

πετρέλαιο

Οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και η διπλωματική αβεβαιότητα

Την Πέμπτη, οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αρκετές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων τα διυλιστήρια Ras Tanura και Rabigh, καθώς και εγκατάσταση παραγωγής στο Abqaiq, που ανήκει στη Saudi Aramco. Παράλληλα, συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο κρουζ που κατευθυνόταν προς τη δυτική περιοχή της χώρας.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επικοινώνησε με το Ιράν με στόχο να διευκολυνθεί η αποστολή ιατρικών προμηθειών. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η Τεχεράνη έχει λάβει επιστολή του Βανς, αλλά δεν έχει ακόμη απαντήσει, ενώ επίσης μετέδωσε ότι το Ιράν επιμένει πως οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να ανταποκρίνεται στους δικούς του όρους.

Η αβεβαιότητα επηρεάζει και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην περιοχή. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, οι ExxonMobil και Chevron ακύρωσαν τα προγραμματισμένα ταξίδια στελεχών τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου επρόκειτο να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή έκθεση της χώρας την επόμενη εβδομάδα.

πετρέλαιο

Προοπτικές για το πετρέλαιο

Ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, προειδοποίησε ότι η μεταβλητότητα μπορεί να ενταθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες, εν μέρει λόγω των κοινοβουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η αυξημένη αβεβαιότητα δυσκολεύει τις προβλέψεις, εκτιμώντας ωστόσο ότι ακόμη και μετά το τέλος της σύγκρουσης το αργό πετρέλαιο θα μπορούσε να διαπραγματεύεται σε υψηλότερο εύρος, μεταξύ 70 και 90 δολαρίων το βαρέλι, έναντι των 60–70 δολαρίων πριν από τον πόλεμο. Η εκτίμησή του βασίζεται στον κίνδυνο αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών και στην ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων.

Για τις αγορές ενέργειας, επομένως, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η σημερινή παραγωγή πετρελαίου, αλλά και η δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς του. Όσο παραμένουν αβέβαιες η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και η προοπτική διπλωματικής αποκλιμάκωσης, το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου θα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης των διεθνών τιμών.

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