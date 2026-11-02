 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

KPMG: Σε λιγότερα και μεγαλύτερα deals 1,5 τρισ. δολ. private equity

Μια ολοένα και πιο επιλεκτική αγορά αποτυπώνεται στα deals των παγκόσμιων private equity - Τι δείχνει η έρευνα της KPMG

Markets 02.11.2026, 13:35
Σχολιάστε
KPMG: Σε λιγότερα και μεγαλύτερα deals 1,5 τρισ. δολ. private equity
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε 1,5 τρισ. δολ. ανήλθαν οι παγκόσμιες επενδύσεις private equity κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, παρά τη συγκρατημένη δραστηριότητα ως προς τον αριθμό των deals, η οποία αντανακλά μια ολοένα και πιο επιλεκτική αγορά, σύμφωνα με την έκθεση “Q3’26 Pulse of Private Equity” της KPMG International.

Τα κεφάλαια συνέχισαν να κατευθύνονται κυρίως σε μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες υψηλής πεποίθησης, καθώς και σε επιχειρήσεις που οι επενδυτές θεωρούν ότι διαθέτουν σημαντικές προοπτικές δημιουργίας αξίας, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αυξημένου ενεργειακού κόστους και συνεχιζόμενων ανησυχιών σχετικά με τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και το κόστος κεφαλαίου.

Η Αμερική βρέθηκε στην κορυφή της επενδυτικής δραστηριότητας, με $854,6 δισ. να επενδύονται σε 6.845 συμφωνίες private equity, εκ των οποίων $793,4 δισ. στις ΗΠΑ. Ο κλάδος της ενέργειας και των φυσικών πόρων ξεχώρισε, προσελκύοντας επενδύσεις ύψους $243,3 δισ. και κινούμενος προς ένα έτος-ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ευκαιρίες στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών που συνδέονται με την αυξανόμενη ζήτηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Παράλληλα, οι επενδύσεις στη βιομηχανική παραγωγή και την αυτοκινητοβιομηχανία κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2025, προσελκύοντας $122,6 δισ. και $28 δισ., αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να αντανακλά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανακατεύθυνση της παραγωγικής δυναμικότητας προς την κάλυψη της ζήτησης στον τομέα της άμυνας.

Ο Gavin Geminder, Global Private Capital Leader της KPMG International δήλωσε «Οι κλάδοι που βρίσκονται σε φάση μετάβασης ξεχώρισαν το γ’ τρίμηνο του 2026. Στον τομέα της ενέργειας, οι επενδυτές private equity διέκριναν σημαντικές προοπτικές που συνδέονται με την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, η οποία απαιτείται για την υποστήριξη της ανάπτυξης δυναμικότητας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στη βιομηχανική παραγωγή και την αυτοκινητοβιομηχανία, εντοπίζουν ευκαιρίες ανακατεύθυνσης της παραγωγικής δυναμικότητας προς τους κλάδους όπως η άμυνα, η οποία παρουσιάζει ανάπτυξη λόγω της αυξημένης έμφασης και των σχετικών δαπανών από ορισμένες κυβερνήσεις. Οι σημαντικές αλλαγές δημιουργούν και σημαντικές ευκαιρίες».

Q3’26 – Βασικά σημεία

•      Οι παγκόσμιες επενδύσεις private equity (PE) ανήλθαν σε $1,5 τρισ., σε 14.650 συμφωνίες, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, η αξία των επενδύσεων υποχώρησε από $2,4 τρισ. το β’ τρίμηνο του 2026 σε $2,2 τρισ. το γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επιλεκτικότητα της αγοράς.

•      Η Αμερική παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά private equity, προσελκύοντας $854,6 δισ. σε 6.845 συμφωνίες, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν επενδύσεις ύψους $793,4 δισ.

•      Ο κλάδος της ενέργειας και των φυσικών πόρων ξεχώρισε, προσελκύοντας $243,3 δισ. και θέτοντας το 2026 σε τροχιά για νέο επενδυτικό ρεκόρ. Παράλληλα, ο κλάδος της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών (TMT) παρέμεινε ο μεγαλύτερος συνολικά, με επενδύσεις ύψους $479,1 δισ.

•      Η συνολική αξία των αποεπενδύσεων private equity παγκοσμίως ανήλθε σε $985,2 δισ. σε 2.204 exits. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, η αξία των exits αυξήθηκε σε $1,4 τρισ., το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 τριμήνων, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός τους υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 τριμήνων.

•      Η αξία των συμφωνιών carve-out με τη στήριξη private equity ανήλθε σε $182,2 δισ. σε 1.254 συμφωνίες, θέτοντας το 2026 σε τροχιά να αποτελέσει τη δεύτερη ισχυρότερη χρονιά για carve-outs μετά το 2021.Οι συναλλαγές carve-out αντιπροσωπεύουν αξία 182,2 δισ. δολαρίων μέσω 1.254 συναλλαγών

«Η αγορά private equity εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιλεκτικότητας, όπου η ποιότητα των επενδυτικών ευκαιριών και η δυνατότητα ουσιαστικής δημιουργίας αξίας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, οι επιχειρήσεις με ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα και σαφείς προοπτικές ανάπτυξης θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος» σχολιάζει ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Head of Deal Advisory της KPMG στην Ελλάδα.

Τα carve-outs αντιπροσωπεύουν $182,2 δισ. σε αξία συμφωνιών, σε 1.254 συναλλαγές

Η συνολική αξία των συναλλαγών carve-out παγκοσμίως διαμορφώθηκε σε $182,2 δισ. σε 1.254 συναλλαγές στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2026, θέτοντας το 2026 σε τροχιά που αποτελεί τη δεύτερη ισχυρότερη χρονιά για carve-outs, μετά το 2021. Σε δωδεκάμηνη βάση, η αξία των συμφωνιών carve-out παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, υποχωρώντας ελαφρώς από $249,6 δισ. σε 1.805 συναλλαγές το β’ τρίμηνο του 2026, σε $247,7 δισ. σε 1.751 συναλλαγές το γ’ τρίμηνο. Τα στοιχεία καταδεικνύουν επίσης μια μετατόπιση από carve-outs που αφορούν προβληματικά περιουσιακά στοιχεία ή στοιχεία ενεργητικού με χαμηλές επιδόσεις προς υγιείς επιχειρήσεις που δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με τη στρατηγική ενός ομίλου ή ενός private equity fund.

Η Αμερική διατηρεί ισχυρές επενδύσεις

Οι επενδύσεις private equity στην Αμερική ανήλθαν σε $854,6 δισ. σε 6.845 συμφωνίες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Παρότι κινούνται χαμηλότερα από τον ρυθμό των $1,3 τρισ. που καταγράφηκαν το 2025, παραμένουν ισχυρές σε σύγκριση με τα ιστορικά δεδομένα. Οι ΗΠΑ αντιπροσώπευσαν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής επενδυτικής δραστηριότητας, με $793,4 δισ. σε 6.223 συμφωνίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εξαγορά των Seattle Seahawks έναντι $9,6 δισ. και η συμφωνία ύψους $7,7 δισ. για την απόκτηση της The Baldwin Insurance Group και την έξοδό της από το χρηματιστήριο. Ο Καναδάς ακολούθησε με $45,7 δισ. σε 424 συμφωνίες, ενώ η υπόλοιπη περιοχή, κυρίως η Λατινική Αμερική, κατέγραψε επενδύσεις $15,5 δισ. σε 198 συμφωνίες

Υποχώρηση των επενδύσεων private equity στην περιοχή EMA

Οι επενδύσεις private equity στην περιοχή EMA ανήλθαν σε $521,4 δισ. σε 6.249 συμφωνίες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, κινούμενες χαμηλότερα από τον ρυθμό που θα απαιτούνταν για να φτάσουν τα $784,3 δισ. που καταγράφηκαν το 2025. Σε δωδεκάμηνη βάση, οι επενδύσεις υποχώρησαν για πρώτη φορά μέσα σε έναν χρόνο, από $818,1 δισ. σε $764,4 δισ., αν και εποχικοί παράγοντες ενδέχεται να συνέβαλαν στην πτώση. Η μεγαλύτερη συναλλαγή στην περιοχή κατά το γ’ τρίμηνο του 2026 ήταν η συμφωνία ύψους $7,7 δισ. για την εξαγορά και έξοδο από το χρηματιστήριο της DCC Energy, με έδρα την Ιρλανδία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων private equity στην περιοχή EMA κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2026, με $165 δισ., κινούμενο σε τροχιά για την καλύτερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών παρέμεινε σταθερός στις 1.510. Την ίδια στιγμή, η Ινδία κινήθηκε σε τροχιά νέου ρεκόρ στις επενδύσεις private equity, με $25,8 δισ. σε 247 συμφωνίες. Ισχυρή παρέμεινε και η δραστηριότητα στη Γερμανία, με επενδύσεις $58,1 δισ. σε 615 συμφωνίες, αν και σε ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το 2025.

Η περιοχή ASPAC σε τροχιά για την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας

Οι επενδύσεις PE στην περιοχή ASPAC ανήλθαν σε 137,8 δισ. δολάρια μέσω 1.109 συναλλαγών Οι επενδύσεις private equity στην περιοχή ASPAC ανήλθαν σε $137,8 δισ. σε 1.109 συμφωνίες στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2026, κινούμενες σε τροχιά για την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με το 2025. Σε δωδεκάμηνη βάση, οι επενδύσεις private equity ανήλθαν σε $181,4 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2026, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι τριμήνων, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 1.504.

Η ώριμη αγορά της Αυστραλίας συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων private equity στην περιοχή, με $42,9 δισ. έως το τέλος του γ’ τριμήνου του 2026. Μεταξύ των συμφωνιών περιλαμβάνεται μία από τις μεγαλύτερες του τριμήνου, ύψους $8,2 δισ., για την εξαγορά και έξοδο από το χρηματιστήριο της εταιρείας ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics εισαγωγών και εξαγωγών Qube Holdings, από κοινοπραξία στην οποία συμμετείχαν οι Macquarie Asset Management, UniSuper και Pontegadea.

Η Κίνα κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό συμφωνιών στην περιοχή, με 297 συναλλαγές, παρά τη χαμηλότερη συνολική αξία τους, η οποία διαμορφώθηκε στα $30,9 δισ.. Την ίδια περίοδο, η Ιαπωνία προσέλκυσε $29,1 δισ. σε 260 συμφωνίες και η Νότια Κορέα $11,5 δισ. σε 128 συμφωνίες.

Παγκόσμιες προκλήσεις για τη δραστηριότητα αποεπενδύσεων

Η συνολική αξία των αποεπενδύσεων (exits) private equity παγκοσμίως ανήλθε σε $985,2 δισ., σε 2.204 συναλλαγές, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, αν και η αξία παρέμεινε συγκεντρωμένη σε σχετικά μικρό αριθμό συναλλαγών. Σε δωδεκάμηνη βάση, η αξία των αποεπενδύσεων αυξήθηκε στα $1,4 τρισ., στο υψηλότερο επίπεδο από το α’ τρίμηνο του 2022, ενώ ο αριθμός τους υποχώρησε στις 3.295, στο χαμηλότερο επίπεδο από το α’ τρίμηνο του 2021.

Βασικό χαρακτηριστικό η επιλεκτικότητα

Η επιλεκτική προσέγγιση στις επενδύσεις private equity αναμένεται να διατηρηθεί έως το τέλος του 2026 και μέσα στο 2027, εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και προβληματισμού σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη του κόστους κεφαλαίου. Οι επενδυτές αναμένεται να δώσουν προτεραιότητα σε ανθεκτικές επιχειρήσεις με σαφείς προοπτικές δημιουργίας αξίας, ενώ οι υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και η ενέργεια αναμένεται να συνεχίσουν να προσελκύουν επενδυτικά κεφάλαια.

Η δραστηριότητα των αποεπενδύσεων θα παραμείνει καθοριστικής σημασίας, καθώς εντείνεται η πίεση για επιστροφή κεφαλαίων στους επενδυτές. Παράλληλα, η άντληση κεφαλαίων (fundraising) αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένη και να επικεντρωθεί κυρίως σε μεγαλύτερα funds και διαχειριστές με αποδεδειγμένο ιστορικό επιστροφής κεφαλαίων στους επενδυτές.

Ο Gavin Geminder, Global Private Capital Leader, KPMG International, επισήμανε: «Οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων εισέρχονται στο 2027 διαθέτοντας σημαντικά κεφάλαια προς επένδυση, ωστόσο ο πήχης για νέες επενδύσεις παραμένει υψηλός. Οι διαχειριστές θα συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα σε ανθεκτικές επιχειρήσεις με αξιόπιστα σχέδια δημιουργίας αξίας, ενώ η ενίσχυση της δραστηριότητας αποεπενδύσεων θα είναι καθοριστική για την επιστροφή κεφαλαίων και την ενεργοποίηση του επόμενου κύκλου άντλησης κεφαλαίων».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Πετρέλαιο: Απότομη υποχώρηση στις διεθνείς αγορές
Commodities

Βουτιά για το πετρέλαιο
Χρυσός: Ανέκαμψε από τα χαμηλά ενός έτους
Commodities

Ο χρυσός «ξεκόλλησε» από τα χαμηλά έτους
JP Morgan για ΟΤΕ: Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων, σταθερή η πρόβλεψη για το 2026
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες και μοιρασμένα πρόσημα στην αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αψιμαχίες και μοιρασμένα πρόσημα στο ΧΑ
BofA: Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία – Σκάει η φούσκα της AI;
World

Σκάει η φούσκα στην ΑΙ; - Πόσο κινδυνεύει η παγκόσμια οικονομία
KPMG: Σε λιγότερα και μεγαλύτερα deals 1,5 τρισ. δολ. private equity
Markets

Σε λιγότερα και μεγαλύτερα deals 1,5 τρισ. δολ. private equity

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Τα 327,3 εκατ. ευρώ και οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Σχέδιο για επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας
World

ΗΠΑ: Σχέδιο για επιστροφή ρωσικού αερίου στην ΕΕ μέσω Ουκρανίας

Η ιδέα των ΗΠΑ αποσκοπεί στο να ανοίξει τον δρόμο για μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ωστόσο συναντά αντιστάσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Γιατί δεν φοβούνται τα μεγάλα δάνεια σε λίγους πελάτες
Τράπεζες

Γιατί οι τράπεζες δεν φοβούνται τα μεγάλα δάνεια σε λίγους πελάτες

Στο 80% - 20% η αναλογία των χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες στις μεγάλες συστημικές εταιρείες – Οι εξασφαλίσεις που δεν ανησυχούν τις διοικήσεις

Αγης Μάρκου
Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025
Business

Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025

Οι οικονομικές επιπτώσεις για τη Βιολάντα και οι εκτιμήσεις για αποζημιώσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance

Η Binance ενημερώνει ότι επιβραδύνεται η απόσυρση μετά την κυβερνοεπίθεση που έκλεψε 6,3 δισ. δολ. από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο

Μελίνα Ζιάγκου
Deutsche Bank: Κρατά τη θέση του στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων του 2026 το ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: Σταθερά στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων το ΧΑ

Παρά τις απώλειες του Οκτωβρίου, η σωρευτική απόδοση του ΧΑ από την αρχή του έτους, στο +23,5%, εξακολουθεί να το διατηρεί μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς, διαπιστώνει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος
Business

Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος

Ανθεκτικό το τρίτο τρίμηνο για της Τιτάν παρά την αδύναμη ζήτηση στις ΗΠΑ - Η γεωγραφική κατανομή των εργασιών του ομίλου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Markets
Πετρέλαιο: Απότομη υποχώρηση στις διεθνείς αγορές
Commodities

Βουτιά για το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο υποχωρεί εν μέσω αναφορών για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

JP Morgan για ΟΤΕ: Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων, σταθερή η πρόβλεψη για το 2026
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων

H JP Morgan διατηρεί ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή του ΟΤΕ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες και μοιρασμένα πρόσημα στην αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αψιμαχίες και μοιρασμένα πρόσημα στο ΧΑ

Οι πωλητές έκαναν γρήγορα πιο αισθητή την παρουσία τους, συγκρατώντας την ανοδική κίνηση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
BofA: Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία – Σκάει η φούσκα της AI;
World

Σκάει η φούσκα στην ΑΙ; - Πόσο κινδυνεύει η παγκόσμια οικονομία

Καμπανάκι κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία από μια παρατεταμένη διόρθωση, κρούει η BofA

KPMG: Σε λιγότερα και μεγαλύτερα deals 1,5 τρισ. δολ. private equity
Markets

Σε λιγότερα και μεγαλύτερα deals 1,5 τρισ. δολ. private equity

Μια ολοένα και πιο επιλεκτική αγορά αποτυπώνεται στα deals των παγκόσμιων private equity - Τι δείχνει η έρευνα της KPMG

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νευρικές κινήσεις και πιέσεις από τα διυλιστήρια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Νευρικές κινήσεις στο ΧΑ, πιέσεις από τα διυλιστήρια

Μετά από μια ισχυρή εβδομάδα, η αγορά προσπαθεί σήμερα να διατηρήσει τα κεκτημένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες πιέσεις, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πιέσεις στις ευρωαγορές, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία

Στο επίκεντρο η υποβάθμιση των προοπτικών της Γαλλίας - Οι επενδυτές αξιολογούν και την πτώση της τιμής του πετρελαίου

Latest News
Καββαδάς: Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών
AGRO

Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών

Ο υφυπουργός Θ. Καββαδάς κήρυξε την έναρξη του 17ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου στην Αθήνα

Ναυτιλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Ναυτιλία

Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 

Στα 700 δισ. δολάρια η αξία των νέων ναυπηγήσεων - Τι δείχνει το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στη ναυτιλία

Λάμπρος Καραγεώργος
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε ποιες περιοχές διακόπτονται οι εργασίες σε εξωτερικό χώρο λόγω κακοκαιρίας

Σε ποιες περιοχές καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Δευτέρα, από 14.30 – 18.00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο

Πετρέλαιο: Απότομη υποχώρηση στις διεθνείς αγορές
Commodities

Βουτιά για το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο υποχωρεί εν μέσω αναφορών για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Χρυσός: Ανέκαμψε από τα χαμηλά ενός έτους
Commodities

Ο χρυσός «ξεκόλλησε» από τα χαμηλά έτους

Ο χρυσός επηρεάστηκε θετικά από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου

Ελληνική οικονομία: Τα δημοσιονομικά «αναχώματα» στη διεθνή αβεβαιότητα
Macro

Alpha Bank: Γιατί οι αγορές εμπιστεύονται περισσότερο την Ελλάδα

Η μείωση του χρέους, τα πρωτογενή πλεονάσματα και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα ενισχύουν την αντοχή για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την Alpha Bank

Καζίμιρ (ΕΚΤ): Οι αγορές υποτιμούν το τι απαιτείται όσον αφορά τα επιτόκια
World

Καζίμιρ (ΕΚΤ): Οι αγορές υποτιμούν το τι απαιτείται όσον αφορά τα επιτόκια

Ο Καζίμιρ προειδοποίησε για τους κινδύνους ανοδικής πορείας του πληθωρισμού

Δήμας: Πώς εξελίσσονται τα μεγάλα έργα υποδομών
Κατασκευές

Δήμας: Πώς εξελίσσονται τα μεγάλα έργα υποδομών

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας μίλησε για την πορεία των έργων υποδομών

ΟΠΑ, Grant Thornton και Attica Group στηρίζουν τους μαθητές της ακριτικής Ελλάδας
Εταιρική ευθύνη

ΟΠΑ, Grant Thornton και Attica Group στηρίζουν τους μαθητές της ακριτικής Ελλάδας

Η πρωτοβουλία των ΟΠΑ, Grant Thornton και Attica Group εντάσσεται στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς των οργανισμών

JP Morgan για ΟΤΕ: Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων, σταθερή η πρόβλεψη για το 2026
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων

H JP Morgan διατηρεί ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή του ΟΤΕ

CrediaBank: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings
Τράπεζες

CrediaBank: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings

Η συγχώνευση ενισχύει την παρουσία του Ομίλου της CrediaBank στις γενικές ασφαλίσεις και στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Deloitte: Επέκταση του StartUp Acceleration στην ελληνική περιφέρεια
Startups

Επέκταση του StartUp Acceleration της Deloitte στην περιφέρεια

Μετά από τρεις κύκλους στην Πάτρα, η πρωτοβουλία έρχεται στα Ιωάννινα και το Ηράκλειο, στηρίζοντας την καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στα τοπικά οικοσυστήματα

Τράπεζα της Αγγλίας: Προς την πρώτη από το 2023 αύξηση των επιτοκίων
World

Προς την πρώτη από το 2023 αύξηση των επιτοκίων η BoE

Τι θα αποφασίσει η Τράπεζα της Αγγλίας σύμφωνα με την έρευνα του Bloomberg

Fabiana Piscitelli (Mastercard): «Η αξία των δεδομένων ξεκινά από τον επιχειρηματικό στόχο»
Business

Fabiana Piscitelli (Mastercard): «Η αξία των δεδομένων ξεκινά από τον επιχειρηματικό στόχο»

Συνέντευξη με την Executive Vice President, Academy and Business Intelligence της Mastercard στο πλαίσιο του Athens Mastercard Innovation Forum 2026

Γιώργος Μανέττας
Σούπερ μάρκετ: Νέα κυβερνοεπίθεση σε καταψύκτες δεκάδων καταστημάτων
Τεχνολογία

Νέα κυβερνοεπίθεση σε καταψύκτες σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο, Σουηδία

Σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο και Σουηδία «χτύπησαν» οι χάκερς - Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς

JP Morgan: Σε ευνοϊκό σημείο η Ελλάδα, με αποδόσεις ομολόγων χαμηλότερες από Γαλλία και Ιταλία
Economy

JP Morgan: Το discount 27% που κρατά ελκυστικό το ΧΑ

Κατά την JP Morgan, το ΧΑ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies