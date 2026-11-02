KPMG: Σε λιγότερα και μεγαλύτερα deals 1,5 τρισ. δολ. private equity

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Σε 1,5 τρισ. δολ. ανήλθαν οι παγκόσμιες επενδύσεις private equity κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, παρά τη συγκρατημένη δραστηριότητα ως προς τον αριθμό των deals, η οποία αντανακλά μια ολοένα και πιο επιλεκτική αγορά, σύμφωνα με την έκθεση “Q3’26 Pulse of Private Equity” της KPMG International.

Τα κεφάλαια συνέχισαν να κατευθύνονται κυρίως σε μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες υψηλής πεποίθησης, καθώς και σε επιχειρήσεις που οι επενδυτές θεωρούν ότι διαθέτουν σημαντικές προοπτικές δημιουργίας αξίας, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αυξημένου ενεργειακού κόστους και συνεχιζόμενων ανησυχιών σχετικά με τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και το κόστος κεφαλαίου.

Η Αμερική βρέθηκε στην κορυφή της επενδυτικής δραστηριότητας, με $854,6 δισ. να επενδύονται σε 6.845 συμφωνίες private equity, εκ των οποίων $793,4 δισ. στις ΗΠΑ. Ο κλάδος της ενέργειας και των φυσικών πόρων ξεχώρισε, προσελκύοντας επενδύσεις ύψους $243,3 δισ. και κινούμενος προς ένα έτος-ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ευκαιρίες στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών που συνδέονται με την αυξανόμενη ζήτηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Παράλληλα, οι επενδύσεις στη βιομηχανική παραγωγή και την αυτοκινητοβιομηχανία κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2025, προσελκύοντας $122,6 δισ. και $28 δισ., αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να αντανακλά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανακατεύθυνση της παραγωγικής δυναμικότητας προς την κάλυψη της ζήτησης στον τομέα της άμυνας.

Ο Gavin Geminder, Global Private Capital Leader της KPMG International δήλωσε «Οι κλάδοι που βρίσκονται σε φάση μετάβασης ξεχώρισαν το γ’ τρίμηνο του 2026. Στον τομέα της ενέργειας, οι επενδυτές private equity διέκριναν σημαντικές προοπτικές που συνδέονται με την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, η οποία απαιτείται για την υποστήριξη της ανάπτυξης δυναμικότητας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στη βιομηχανική παραγωγή και την αυτοκινητοβιομηχανία, εντοπίζουν ευκαιρίες ανακατεύθυνσης της παραγωγικής δυναμικότητας προς τους κλάδους όπως η άμυνα, η οποία παρουσιάζει ανάπτυξη λόγω της αυξημένης έμφασης και των σχετικών δαπανών από ορισμένες κυβερνήσεις. Οι σημαντικές αλλαγές δημιουργούν και σημαντικές ευκαιρίες».

Q3’26 – Βασικά σημεία

• Οι παγκόσμιες επενδύσεις private equity (PE) ανήλθαν σε $1,5 τρισ., σε 14.650 συμφωνίες, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, η αξία των επενδύσεων υποχώρησε από $2,4 τρισ. το β’ τρίμηνο του 2026 σε $2,2 τρισ. το γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επιλεκτικότητα της αγοράς.

• Η Αμερική παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά private equity, προσελκύοντας $854,6 δισ. σε 6.845 συμφωνίες, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν επενδύσεις ύψους $793,4 δισ.

• Ο κλάδος της ενέργειας και των φυσικών πόρων ξεχώρισε, προσελκύοντας $243,3 δισ. και θέτοντας το 2026 σε τροχιά για νέο επενδυτικό ρεκόρ. Παράλληλα, ο κλάδος της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών (TMT) παρέμεινε ο μεγαλύτερος συνολικά, με επενδύσεις ύψους $479,1 δισ.

• Η συνολική αξία των αποεπενδύσεων private equity παγκοσμίως ανήλθε σε $985,2 δισ. σε 2.204 exits. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, η αξία των exits αυξήθηκε σε $1,4 τρισ., το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 τριμήνων, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός τους υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 τριμήνων.

• Η αξία των συμφωνιών carve-out με τη στήριξη private equity ανήλθε σε $182,2 δισ. σε 1.254 συμφωνίες, θέτοντας το 2026 σε τροχιά να αποτελέσει τη δεύτερη ισχυρότερη χρονιά για carve-outs μετά το 2021.Οι συναλλαγές carve-out αντιπροσωπεύουν αξία 182,2 δισ. δολαρίων μέσω 1.254 συναλλαγών

«Η αγορά private equity εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιλεκτικότητας, όπου η ποιότητα των επενδυτικών ευκαιριών και η δυνατότητα ουσιαστικής δημιουργίας αξίας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, οι επιχειρήσεις με ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα και σαφείς προοπτικές ανάπτυξης θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος» σχολιάζει ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Head of Deal Advisory της KPMG στην Ελλάδα.

Τα carve-outs αντιπροσωπεύουν $182,2 δισ. σε αξία συμφωνιών, σε 1.254 συναλλαγές

Η συνολική αξία των συναλλαγών carve-out παγκοσμίως διαμορφώθηκε σε $182,2 δισ. σε 1.254 συναλλαγές στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2026, θέτοντας το 2026 σε τροχιά που αποτελεί τη δεύτερη ισχυρότερη χρονιά για carve-outs, μετά το 2021. Σε δωδεκάμηνη βάση, η αξία των συμφωνιών carve-out παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, υποχωρώντας ελαφρώς από $249,6 δισ. σε 1.805 συναλλαγές το β’ τρίμηνο του 2026, σε $247,7 δισ. σε 1.751 συναλλαγές το γ’ τρίμηνο. Τα στοιχεία καταδεικνύουν επίσης μια μετατόπιση από carve-outs που αφορούν προβληματικά περιουσιακά στοιχεία ή στοιχεία ενεργητικού με χαμηλές επιδόσεις προς υγιείς επιχειρήσεις που δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με τη στρατηγική ενός ομίλου ή ενός private equity fund.

Η Αμερική διατηρεί ισχυρές επενδύσεις

Οι επενδύσεις private equity στην Αμερική ανήλθαν σε $854,6 δισ. σε 6.845 συμφωνίες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Παρότι κινούνται χαμηλότερα από τον ρυθμό των $1,3 τρισ. που καταγράφηκαν το 2025, παραμένουν ισχυρές σε σύγκριση με τα ιστορικά δεδομένα. Οι ΗΠΑ αντιπροσώπευσαν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής επενδυτικής δραστηριότητας, με $793,4 δισ. σε 6.223 συμφωνίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εξαγορά των Seattle Seahawks έναντι $9,6 δισ. και η συμφωνία ύψους $7,7 δισ. για την απόκτηση της The Baldwin Insurance Group και την έξοδό της από το χρηματιστήριο. Ο Καναδάς ακολούθησε με $45,7 δισ. σε 424 συμφωνίες, ενώ η υπόλοιπη περιοχή, κυρίως η Λατινική Αμερική, κατέγραψε επενδύσεις $15,5 δισ. σε 198 συμφωνίες

Υποχώρηση των επενδύσεων private equity στην περιοχή EMA

Οι επενδύσεις private equity στην περιοχή EMA ανήλθαν σε $521,4 δισ. σε 6.249 συμφωνίες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, κινούμενες χαμηλότερα από τον ρυθμό που θα απαιτούνταν για να φτάσουν τα $784,3 δισ. που καταγράφηκαν το 2025. Σε δωδεκάμηνη βάση, οι επενδύσεις υποχώρησαν για πρώτη φορά μέσα σε έναν χρόνο, από $818,1 δισ. σε $764,4 δισ., αν και εποχικοί παράγοντες ενδέχεται να συνέβαλαν στην πτώση. Η μεγαλύτερη συναλλαγή στην περιοχή κατά το γ’ τρίμηνο του 2026 ήταν η συμφωνία ύψους $7,7 δισ. για την εξαγορά και έξοδο από το χρηματιστήριο της DCC Energy, με έδρα την Ιρλανδία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων private equity στην περιοχή EMA κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2026, με $165 δισ., κινούμενο σε τροχιά για την καλύτερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών παρέμεινε σταθερός στις 1.510. Την ίδια στιγμή, η Ινδία κινήθηκε σε τροχιά νέου ρεκόρ στις επενδύσεις private equity, με $25,8 δισ. σε 247 συμφωνίες. Ισχυρή παρέμεινε και η δραστηριότητα στη Γερμανία, με επενδύσεις $58,1 δισ. σε 615 συμφωνίες, αν και σε ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το 2025.

Η περιοχή ASPAC σε τροχιά για την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας

Οι επενδύσεις PE στην περιοχή ASPAC ανήλθαν σε 137,8 δισ. δολάρια μέσω 1.109 συναλλαγών Οι επενδύσεις private equity στην περιοχή ASPAC ανήλθαν σε $137,8 δισ. σε 1.109 συμφωνίες στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2026, κινούμενες σε τροχιά για την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με το 2025. Σε δωδεκάμηνη βάση, οι επενδύσεις private equity ανήλθαν σε $181,4 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2026, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι τριμήνων, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 1.504.

Η ώριμη αγορά της Αυστραλίας συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων private equity στην περιοχή, με $42,9 δισ. έως το τέλος του γ’ τριμήνου του 2026. Μεταξύ των συμφωνιών περιλαμβάνεται μία από τις μεγαλύτερες του τριμήνου, ύψους $8,2 δισ., για την εξαγορά και έξοδο από το χρηματιστήριο της εταιρείας ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics εισαγωγών και εξαγωγών Qube Holdings, από κοινοπραξία στην οποία συμμετείχαν οι Macquarie Asset Management, UniSuper και Pontegadea.

Η Κίνα κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό συμφωνιών στην περιοχή, με 297 συναλλαγές, παρά τη χαμηλότερη συνολική αξία τους, η οποία διαμορφώθηκε στα $30,9 δισ.. Την ίδια περίοδο, η Ιαπωνία προσέλκυσε $29,1 δισ. σε 260 συμφωνίες και η Νότια Κορέα $11,5 δισ. σε 128 συμφωνίες.

Παγκόσμιες προκλήσεις για τη δραστηριότητα αποεπενδύσεων

Η συνολική αξία των αποεπενδύσεων (exits) private equity παγκοσμίως ανήλθε σε $985,2 δισ., σε 2.204 συναλλαγές, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, αν και η αξία παρέμεινε συγκεντρωμένη σε σχετικά μικρό αριθμό συναλλαγών. Σε δωδεκάμηνη βάση, η αξία των αποεπενδύσεων αυξήθηκε στα $1,4 τρισ., στο υψηλότερο επίπεδο από το α’ τρίμηνο του 2022, ενώ ο αριθμός τους υποχώρησε στις 3.295, στο χαμηλότερο επίπεδο από το α’ τρίμηνο του 2021.

Βασικό χαρακτηριστικό η επιλεκτικότητα

Η επιλεκτική προσέγγιση στις επενδύσεις private equity αναμένεται να διατηρηθεί έως το τέλος του 2026 και μέσα στο 2027, εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και προβληματισμού σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη του κόστους κεφαλαίου. Οι επενδυτές αναμένεται να δώσουν προτεραιότητα σε ανθεκτικές επιχειρήσεις με σαφείς προοπτικές δημιουργίας αξίας, ενώ οι υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και η ενέργεια αναμένεται να συνεχίσουν να προσελκύουν επενδυτικά κεφάλαια.

Η δραστηριότητα των αποεπενδύσεων θα παραμείνει καθοριστικής σημασίας, καθώς εντείνεται η πίεση για επιστροφή κεφαλαίων στους επενδυτές. Παράλληλα, η άντληση κεφαλαίων (fundraising) αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένη και να επικεντρωθεί κυρίως σε μεγαλύτερα funds και διαχειριστές με αποδεδειγμένο ιστορικό επιστροφής κεφαλαίων στους επενδυτές.

Ο Gavin Geminder, Global Private Capital Leader, KPMG International, επισήμανε: «Οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων εισέρχονται στο 2027 διαθέτοντας σημαντικά κεφάλαια προς επένδυση, ωστόσο ο πήχης για νέες επενδύσεις παραμένει υψηλός. Οι διαχειριστές θα συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα σε ανθεκτικές επιχειρήσεις με αξιόπιστα σχέδια δημιουργίας αξίας, ενώ η ενίσχυση της δραστηριότητας αποεπενδύσεων θα είναι καθοριστική για την επιστροφή κεφαλαίων και την ενεργοποίηση του επόμενου κύκλου άντλησης κεφαλαίων».