Wall Street: Ανησυχία για τους νέους τριγμούς στα private equity funds

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Έντονη νευρικότητα εμφανίζουν σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, μετά τα νέα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις αναταράξεις στον κλάδο των private equity funds, καθώς η αγορά δείχνει σημάδια κόπωσης έπειτα από ένα εντυπωσιακό ανοδικό σερί.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,25% στις 51.180 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,23% στις 7.592 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,25% στις 27.026 μονάδες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται οι εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο η ελβετική Partners Group επέβαλε περιορισμούς στις αναλήψεις από ένα από τα private equity funds της.

Η εξέλιξη προκαλεί ισχυρές απώλειες στον κλάδο, με τη Blackstone να υποχωρεί κατά 6%, την KKR να χάνει πάνω από 5,5% και την Blue Owl Capital να καταγράφει πτώση σχεδόν 4%.

Η μετοχή της Palo Alto Networks σημειώνει πτώση 2%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία κυβερνοασφάλειας ανακοίνωσε καλύτερες των εκτιμήσεων προβλέψεις εσόδων για το τρέχον τρίμηνο και αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του έτους.

Απώλειες σχεδόν 4% καταγράφει και η GitLab, καθώς η εταιρεία λογισμικού προέβλεψε προσαρμοσμένα κέρδη 17-18 σεντς ανά μετοχή, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 19 σεντς.

Wall Street: Προβληματισμοί λόγω Μέσης Ανατολής

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτιζαν «εχθρικούς στόχους».

Λίγο αργότερα, η U.S. Central Command γνωστοποίησε ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones, ενώ πραγματοποίησαν και «αμυντικά πλήγματα» στο νησί Qeshm ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων του Ιράν σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής.

Η Meghan Shue, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Wilmington Trust, επισήμανε ότι εάν ο S&P 500 ολοκληρώσει και αυτή την εβδομάδα με κέρδη, θα πρόκειται για τη δέκατη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα, το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από το 1985.

«Η δυναμική της αγοράς είναι εξαιρετικά ισχυρή και βασίζεται σε πραγματικούς καταλύτες, κυρίως στον κύκλο επενδύσεων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εισερχόμαστε στη συνήθη καλοκαιρινή περίοδο χαμηλότερης δραστηριότητας και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί γεωπολιτικοί κίνδυνοι», τόνισε.

Καλά νέα από την αμερικανική αγορά εργασίας

Τέλος, θετικά ήταν τα μηνύματα από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ADP, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δημιούργησαν 122.000 νέες θέσεις εργασίας τον Μάιο, έναντι 105.000 τον Απρίλιο και πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν 110.000 θέσεις.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από τον Ιανουάριο του 2025, ενισχύοντας την εικόνα μιας αγοράς εργασίας που εξακολουθεί να παραμένει ανθεκτική παρά το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και γεωπολιτικών εντάσεων.