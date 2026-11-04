 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Στην Αθήνα τα μεγαλύτερα κρατικά funds του κόσμου

Στην Αθήνα η 18η Ετήσια Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds που διοργανώνει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Economy 04.11.2026, 13:10
Σχολιάστε
Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Στην Αθήνα τα μεγαλύτερα κρατικά funds του κόσμου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τη συμμετοχή κορυφαίων επενδυτικών οργανισμών που διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 10 τρισ. δολαρίων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 η 18η Ετήσια Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), που διοργανώνει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.

Σε μια διοργάνωση που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο επενδυτικό γεγονός των τελευταίων ετών στη χώρα, η Αθήνα γίνεται για τρεις ημέρες σημείο συνάντησης ορισμένων από τους ισχυρότερους κρατικούς επενδυτές του πλανήτη.

Η ανάληψη της διοργάνωσης από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund) αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς φέρνει στην ελληνική πρωτεύουσα τους εκπροσώπους οργανισμών που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων.

Διεθνής θεσμική αναγνώριση του Ταμείου

Η επιλογή της Αθήνας δεν είναι τυχαία. Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εντάχθηκε στο IFSWF το 2022 στην αρχή ως παρατηρητής και το 2023 ως κανονικό μέλος αφού πέρασε το σχετική αξιολόγηση των Santiago Principles, ενώ  μόλις έναν χρόνο αργότερα, το 2024, η Ελλάδα επιλέχθηκε να φιλοξενήσει την Ετήσια Συνάντηση του 2026. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της θεσμικής αναγνώρισης του Ταμείου, αλλά και την αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται, μάλιστα, σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία: την περίοδο κατά την οποία το πρώην Υπερταμείο ολοκληρώνει τη μετάβασή του σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, διευρύνοντας τον ρόλο του από τη διαχείριση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων στην ενεργό κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την ελληνική οικονομία.

Ένα διεθνές Forum με επενδυτική ισχύ άνω των 10 τρισ. δολαρίων

Το IFSWF αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς συνεργασίας των κρατικών επενδυτικών ταμείων (Sovereign Wealth Funds – SWFs). Από την ίδρυσή του το 2009, έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των μεγαλύτερων κρατικών επενδυτών παγκοσμίως. Συνολικά, στο IFSWF συμμετέχουν 47 μέλη που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 τρισ. δολαρίων.

Η βαρύτητα του θεσμού αποτυπώνεται τόσο στο μέγεθος των κεφαλαίων όσο και στη γεωγραφική του εμβέλεια, καθώς συνδέει επενδυτικούς οργανισμούς από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Αφρική και άλλες περιοχές του κόσμου.

Η ετήσια συνάντησή του αποτελεί κορυφαίο σημείο συνάντησης των επικεφαλής των κρατικών επενδυτικών ταμείων, οι οποίοι ανταλλάσσουν απόψεις για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, τις επενδυτικές στρατηγικές και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας.

H άφιξη του λεγόμενου “patient capital” για πρώτη φορά με πλήρη εκπροσώπηση στη χώρα μας

Η κλίμακα της φετινής διοργάνωσης αναδεικνύει τη σημασία της για την Ελλάδα. Στην Αθήνα αναμένονται τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι κορυφαίων δημόσιων επενδυτικών οργανισμών.

Ανάμεσα στους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς που αναμένεται να δώσουν το «παρών» συγκαταλέγονται τα δημόσια επενδυτικά ταμεία της Κίνας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σιγκαπούρης, του Αζερμπαϊτζάν και αρκετών χωρών της Αφρικής.

Πρόκειται για οργανισμούς με τεράστια επενδυτική επιρροή, που τοποθετούν μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε στρατηγικούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, από την ενέργεια και τις υποδομές μέχρι την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες ψηφιακές εφαρμογές.

Η παρουσία τους στην Αθήνα δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για την ελληνική οικονομία: να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επενδυτών με τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν μεγάλης κλίμακας έργα και να αναπτύξουν συνεργασίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει στους μεγαλύτερους κρατικούς επενδυτές του κόσμου όχι μόνο τις επιδόσεις και τις προοπτικές της οικονομίας της, αλλά και ένα επεξεργασμένο επενδυτικό πλάνο, με αιχμή την ενεργειακή μετάβαση, τις στρατηγικές υποδομές, την ψηφιακή οικονομία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Το γεωπολιτικό περιβάλλον στο επίκεντρο των συζητήσεων

Με κεντρικό θέμα «Sovereign Capital in a Contested World», η φετινή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αναδιάταξης των διεθνών οικονομικών ισορροπιών και έντονου ανταγωνισμού για κεφάλαια, τεχνολογίες και κρίσιμες υποδομές.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο τα κρατικά επενδυτικά ταμεία προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, επιδιώκοντας μακροπρόθεσμες αποδόσεις και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στους γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στη σχέση γεωπολιτικής και επενδυτικών αποφάσεων, στον ρόλο των κρατικών επενδυτών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, στη διαχείριση κινδύνων, στην κατανομή επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και στις δυνατότητες που δημιουργούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και οι νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες.

Οι συζητήσεις θα επεκταθούν επίσης στην ενίσχυση των επενδυτικών θεσμών και στον ρόλο των κρατικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων οικονομιών και στρατηγικών έργων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Στην Αθήνα τα μεγαλύτερα κρατικά funds του κόσμου
Economy

Στην Αθήνα τα μεγαλύτερα κρατικά funds του κόσμου
Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός – Στο 4% στην ευρωζώνη
Macro

Στο 5,6% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Στο 4% στην ευρωζώνη
Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Economy

Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Hellenic Properties: Το σχέδιο για χαρτοφυλάκιο 500 εκατ. ευρώ έως το 2030
Business

Το «Ελ Ντοράντο» του flex living και οι 195 κατοικίες στη Συγγρού
Κόκκινα δάνεια: Ο φόβος για δημιουργία μίας νέας γενιάς
Economy

Ο φόβος για μια νέα γενιά «κόκκινων» δανείων
Η στεγαστική κρίση ήρθε για να μείνει
Experts

Στεγαστική κρίση... διαρκείας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Nova Constructions: Επενδυτική επέλαση στον τουρισμό με νέα ξενοδοχεία Hilton και χρηματοδοτήσεις 89,3 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Με νέα ξενοδοχεία Hilton η Nova Constructions

Τα επενδυτικά σχέδια της Nova Constructions έχουν αθροιστικό προϋπολογισμό 95,4 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Ναυτιλία: Το ακριβό φυσικό αέριο δημιουργεί ζήτηση για τον άνθρακα και επηρεάζει τη ναυλαγορά
Ναυτιλία

Το ακριβό φυσικό αέριο ενισχύει την ζήτηση άνθρακα

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές θερμικού άνθρακα αυξήθηκαν κατά 79% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση - Το ακριβό φυσικό αέριο επηρεάζει και τα ναύλα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ντόναλντ Τραμπ: Οι απώλειες σε δολάριο και οικονομία μετά από δυο χρόνια στην κυβέρνηση
Markets

H πορεία του δολαρίου στα δύο χρόνια Τράμπ στην προεδρία

Περίπου 7% χαμηλότερα από το τελευταίο κλείσιμο πριν από την ορκωμοσία -Οι δασμοί, οι πιέσεις στη Fed και ο πόλεμος που άλλαξε την εικόνα

Αθανασία Ακρίβου
Πρωτοβουλία μείωσης τιμών: Διψήφιες μειώσεις σε σχεδόν 1 στα 5 προϊόντα
Τρόφιμα – ποτά

Τα μυστικά της νέας πρωτοβουλίας για τις τιμές - Ο ρόλος των PL 

Η ακτινογραφία της δεύτερης φάσης μείωσης τιμών - Περίπου 990 συμμετοχές προϊόντων, 186 έχουν μείωση τουλάχιστον 10% 

Δημήτρης Χαροντάκης
Κένεθ Γουντ: Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στην κουζίνα
World

Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στην κουζίνα

Στις 4 Οκτωβρίου 1916 γεννήθηκε ο Κένεθ Γουντ που έμελλε να αλλάξει τις σύγχρονες κουζίνες με την κουζινομηχανή Kenwood Chef

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Economy

Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

Πώς αποτυπώνεταθι η πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ - Τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής
Κόσμος

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής

Η Κέισα Λανς Μπότομς από τη Τζόρτζια, έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης πολιτείας – Ιστορική νίκη και για τη Δημοκρατική Ντεμπ Χάαλαντ την πρώτη ιθαγενή που εξελέγη κυβερνήτης

Βιομηχανία: Δύσκολος χειμώνας με ακριβή ενέργεια και ευρωπαϊκές πιέσεις
Βιομηχανία

Βιομηχανία: Οι εξαγωγές αντέχουν, αλλά η Ευρώπη αρχίζει να φρενάρει

Η παραγωγή αυξάνεται και οι εξαγωγικές παραγγελίες διατηρούν θετικό πρόσημο, όμως το ενεργειακό κόστος, οι καθυστερήσεις στις προμήθειες και η επιβράδυνση της ζήτησης δημιουργούν νέες πιέσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από Economy
Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Στην Αθήνα τα μεγαλύτερα κρατικά funds του κόσμου
Economy

Στην Αθήνα τα μεγαλύτερα κρατικά funds του κόσμου

Στην Αθήνα η 18η Ετήσια Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds που διοργανώνει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Economy

Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

Πώς αποτυπώνεταθι η πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ - Τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Hellenic Properties: Το σχέδιο για χαρτοφυλάκιο 500 εκατ. ευρώ έως το 2030
Business

Το «Ελ Ντοράντο» του flex living και οι 195 κατοικίες στη Συγγρού

Ο επικεφαλής της Hellenic Properties, Ερρίκος Αρρώνες παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης – Τα σχέδια για εξαγορές ξενοδοχείων και η στροφή της Συγγρού 101 στην κατοικία

Γιώργος Μανέττας
Κόκκινα δάνεια: Ο φόβος για δημιουργία μίας νέας γενιάς
Economy

Ο φόβος για μια νέα γενιά «κόκκινων» δανείων

Οι αυξανόμενες πιέσεις σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, οι παλαιές ρυθμίσεις στα κόκκινα δάνεια που δοκιμάζονται και η ανησυχία για νέες αθετήσεις πληρωμών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η στεγαστική κρίση ήρθε για να μείνει
Experts

Στεγαστική κρίση... διαρκείας

Όλοι οι δείκτες «προσιτότητας» της κατοικίας για την Ελλάδα βρίσκονται σε δυσανάλογα υψηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Θεόδωρος Μητράκος
Βιομηχανία: Δύσκολος χειμώνας με ακριβή ενέργεια και ευρωπαϊκές πιέσεις
Βιομηχανία

Βιομηχανία: Οι εξαγωγές αντέχουν, αλλά η Ευρώπη αρχίζει να φρενάρει

Η παραγωγή αυξάνεται και οι εξαγωγικές παραγγελίες διατηρούν θετικό πρόσημο, όμως το ενεργειακό κόστος, οι καθυστερήσεις στις προμήθειες και η επιβράδυνση της ζήτησης δημιουργούν νέες πιέσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πιερρακάκης: Επίθεση σε Τσίπρα και αντιπολίτευση για τους servicers
Economy

Πιερρακάκης κατά Τσίπρα και αντιπολίτευσης για τους servicers

Υπερασπίστηκε το αποσυρθέν άρθρο 23 και κάλεσε την αντιπολίτευση να ψηφίσει τις νέες παρεμβάσεις για τους δανειολήπτες

Latest News
Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit
Εταιρική ευθύνη

Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit

Στη σκηνή του Ωδείου Αθηνών, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η πραγματική ιστορία της προστασίας των ανηλίκων, από το ταμείο της μικρής λιανικής

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας 2014-2020, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς
AGRO

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς

Τι ανέφερε από τη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θ. Καββαδάς

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά
World

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά

Γαλλική τράπεζα έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank
Business

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank

Η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ξεκίνησε τις εκταμιεύσεις χρηματοδότησης 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank για το επενδυτικό σχέδιο στη Σάνη Χαλκιδικής

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης
Business

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης

H Γλάρος συγκεντρώνει όλες τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες του μεγαλύτερου λιανέμπορου της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΑΑΔΕ: Τι απαντά για τις υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι απαντά η ΑΑΔΕ για Pizza Fan και Χωριάτικο

Η ΑΑΔΕ απαντά σε 10 ερωτήματα που γεννούν οι αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα Pizza Fan και Χωριάτικο

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Στην Αθήνα τα μεγαλύτερα κρατικά funds του κόσμου
Economy

Στην Αθήνα τα μεγαλύτερα κρατικά funds του κόσμου

Στην Αθήνα η 18η Ετήσια Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds που διοργανώνει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

FAO: Δράση για τη βιοποικιλότητα μέσω των αγροδιατροφικών συστημάτων
AGRO

Ζητείται δράση για τη βιοποικιλότητα μέσω των αγροδιατροφικών συστημάτων

Νέες πρωτοβουλίες του FAO για τη μετατροπή των παγκόσμιων δεσμεύσεων σε πράξη

AMD: Ισχυρό «σήμα» ανάπτυξης έως το 2027 – Απειλεί την κυριαρχία της Nvidia στο AI – Τι λένε οι αναλυτές
World

AMD: Προβλέψεις-μαμούθ για έσοδα +80% το 2027

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και το επεκτεινόμενο οικοσύστημα λογισμικού τοποθετούν την AMD σε πλεονεκτική θέση για να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο

Bogdanovic (Coca-Cola HBC): Το μήνυμα για το 2026 – Τα «χρυσά» προϊόντα
Business

Το μήνυμα Bogdanovic για το 2026 - Τα «χρυσά» προϊόντα της Coca-Cola HBC

Η ζήτηση για ενεργειακά ποτά, οι Zero εκδόσεις της Coke και τα Adult Sparkling - Οι στόχοι της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός – Στο 4% στην ευρωζώνη
Macro

Στο 5,6% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Στο 4% στην ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα από την άνοδο των τιμών στην ενέργεια κατά 20%

ΗΠΑ: Το «μπλε τσουνάμι» και το λυκόφως της εποχής Τραμπ
Κόσμος

Το «μπλε τσουνάμι» στις ΗΠΑ και το λυκόφως της εποχής Τραμπ

Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ φέρει τη MAGA «σφραγίδα» του απρόβλεπτου και πλέον πολιτικά αποδυναμωμένου προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. δολάρια για να αυτοματοποιήσει τον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων με τεχνητή νοημοσύνη
World

Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. για εφαρμογές AI στα κατασκευαστικά σχέδια

Η Archiboost AI αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει και να ελέγχει αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια, προδιαγραφές και απαιτήσεις ενός κατασκευαστικού έργου

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers
Πολιτική

Στη Βουλή το νομοσχεδίου για ιδιωτικό χρέος και servicers [Live]

O Κυριάκος Πιερρακάκης κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου
Κοινωνία

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου

Η υπόθεση έχει στον πυρήνα της έναν πρώην ανθυπαστυνόμο της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου

Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Economy

Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

Πώς αποτυπώνεταθι η πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ - Τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies