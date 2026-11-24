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Ανατροπή στην ανατροπή, με τη Nvidia να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες το κλίμα στις διεθνείς αγορές και να δίνει την αφορμή για μια εντυπωσιακή μεταστροφή και στη Λεωφόρο Αθηνών.

Η ανακοίνωση ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ επιστρέφει άμεσα στη θέση του επικεφαλής της Nvidia, από την οποία είχε αποχωρήσει στις 12 Νοεμβρίου, προκάλεσε άλμα 30% στη μετοχή του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.

Η αντίδραση πέρασε γρήγορα και στην ελληνική αγορά κατά τη χθεσινή συνεδρίασης, η οποία μέχρι εκείνη την ώρα έδειχνε να οδεύει προς ακόμη μία αρνητική συνεδρίαση.

Οι αγοραστές εμφανίστηκαν δυναμικά, κυρίως στις τράπεζες, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να καλύψει τις απώλειές του και να κλείσει σε θετικό έδαφος.

… όχι σε όλο το ταμπλό

Το αξιοσημείωτο ωστόσο ήταν ότι η αλλαγή κατεύθυνσης συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να φτάνει τα 420 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, πίσω από την επιστροφή του Γενικού Δείκτη σε θετικό έδαφος, η εικόνα ήταν λιγότερο ομοιόμορφη.

Η άνοδος δεν διαχύθηκε ικανοποιητικά στο σύνολο του ταμπλό, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αγοραστικής δυναμικής συγκεντρώθηκε στις τραπεζικές μετοχές, χωρίς να αλλάξει συνολικά την εικόνα της αγοράς.

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Θέλει τα data centers στις ΗΠΑ

Παράδειγμα της απουσίας διάχυσης, ήταν η ΔΕΗ, η οποία δεν κατάφερε να ακολουθήσει τη ρελάνς. Πιέστηκε αρκετά, μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, χάνοντας και πάλι τα 23 ευρώ.

Και πάλι εκ της άλλης όχθης του Ατλαντικού οι πιέσεις, μετά και τη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ, που ήρθε να προσθέσει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας στα επενδυτικά σχέδια των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών. Μαζί και της Amazon, η οποία έχει μνημόνιο συνεργασίας με τη ΔΕΗ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι θα επιβάλει έναν «τεράστιο φόρο» στις εταιρείες που κατασκευάζουν data centers εκτός ΗΠΑ, επιχειρώντας να κρατήσει εντός των αμερικανικών συνόρων τις υποδομές που θεωρεί απαραίτητες για την επικράτηση της χώρας στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης απέναντι στην Κίνα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η απειλή διατυπώθηκε χωρίς να υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι δεν είχε ενημερώσει καν τους συνεργάτες του.

Για τις εταιρείες που σχεδιάζουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε υπολογιστικές υποδομές, πάντως, ακόμη και η πιθανότητα μιας τέτοιας επιβάρυνσης δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη γεωγραφική κατανομή των επόμενων έργων τους.

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Οι επαφές με τα μεγάλα κρατικά funds και το ενδιαφέρον για την Ελλάδα

Αρκετή κινητικότητα υπήρξε στο περιθώριο της συνάντησης των κρατικών επενδυτικών ταμείων που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα στις 11–13 Νοεμβρίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, και η επενδυτική ομάδα του πραγματοποίησαν 11 διμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους ορισμένων από τους σημαντικότερους θεσμικούς επενδυτές διεθνώς.

Ανάμεσά τους η ADIA του Άμπου Ντάμπι, η Kuwait Investment Authority, η GIC της Σιγκαπούρης, το NZ Super Fund και η γαλλική Bpifrance.

Στο τραπέζι αυτώ ήταν οι πιθανές επενδύσεις στην Ελλάδα που συνδέονται με έργα και εταιρείες του χαρτοφυλακίου του ΕθΑΤ και των θυγατρικών του.

Βεβαίως, οι συζητήσεις αυτές βρίσκονται σε διερευνητικό στάδιο, δείχνουν, ωστόσο, την προσπάθεια του Ταμείου να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι μπορούν να εξετάσουν τοποθετήσεις μεγαλύτερης κλίμακας.

Το μνημόνιο… οδηγός

Υπάρχει, πάντως, μια λεπτομέρεια που δίνει μεγαλύτερο βάθος στις κινήσεις αυτές.

Λίγες εβδομάδες πριν από τη διοργάνωση, στις 22 Οκτωβρίου, το ΕθΑΤ είχε ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη Mubadala και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, εντασσόμενο στο επενδυτικό πλαίσιο που είχαν δημιουργήσει οι δύο τελευταίοι οργανισμοί από το 2022.

Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα εξέτασης συνεπενδύσεων όχι μόνο σε εταιρείες και επενδυτικά κεφάλαια που συνδέονται με την ΕΑΤΕ, αλλά και σε περιουσιακά στοιχεία και έργα του ίδιου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.

Αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό στοιχείο της στρατηγικής που διαμορφώνεται, καθώς το ΕθΑΤ επιχειρεί να συνδέσει το εγχώριο χαρτοφυλάκιό του με διεθνή κεφάλαια, χωρίς να περιορίζεται στην παραδοσιακή αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

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Αλλαγή σχεδίων λόγω… υπεραπόδοσης

Η ισχυρή πορεία της Motor Oil στο ταμπλό έφερε και μια μάλλον ασυνήθιστη ανάγκη για τη διοίκησή της.

Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί μόλις τον περασμένο Ιούνιο δεν μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί στις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές, καθώς προβλέπει ανώτατο τίμημα αγοράς τα 45 ευρώ. Η μετοχή έχει φτάσει στα 58,30 ευρώ.

Έτσι, λοιπόν, η διοίκηση συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου, στην οποία οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν την πρόωρη λήξη του υφιστάμενου προγράμματος και την αντικατάστασή του με νέο, που θα ανεβάζει το ανώτατο όριο στα 80 ευρώ.

Το νέο όριο βρίσκεται περίπου 37% υψηλότερα από τα 58,30 ευρώ, δίνοντας στην εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία να πραγματοποιεί επαναγορές ακόμη και σε περίπτωση περαιτέρω ανόδου της μετοχής.

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Το σήμα της UBS

Στο μεταξύ, την προσοχή των επενδυτών τράβηξε η CrediaBank, η οποία ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση με άλμα 4,69%, μετά την έναρξη κάλυψης από την UBS με σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 1,18 ευρώ.

Και δεν ήταν μόνο η θετική σύσταση, αλλά κυρίως οι εκτιμήσεις για την πορεία της κερδοφορίας.

Η ελβετική τράπεζα προβλέπει μέση ετήσια αύξηση κερδών 43% την περίοδο 2025–2030 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 21% στο τέλος της πενταετίας.

Πρόκειται για αρκετά φιλόδοξες προβλέψεις, οι οποίες στηρίζονται στην ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της CrediaBank, στη συγκράτηση του κόστους και στην ταχεία πιστωτική επέκταση.

Άλλωστε, η αύξηση των δανείων κατά 45% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2026 είναι ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζει η UBS, βλέποντας στην τράπεζα έναν ανερχόμενο ανταγωνιστή των τεσσάρων συστημικών.

Η σημασία της Μάλτας

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της έκθεσης, πάντως, αφορά τη Μάλτα. Η UBS θεωρεί ιδιαίτερα ελκυστική την εξαγορά των δραστηριοτήτων της HSBC στη χώρα, εκτιμώντας μάλιστα ότι η αγορά δεν έχει ακόμη ενσωματώσει πλήρως τα δυνητικά οφέλη της συμφωνίας.

Μάλιστα, η UBS στέκεται ιδιαίτερα στην καταθετική βάση της HSBC Malta, όπου το 86% αφορά καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου, με κόστος χρηματοδότησης περίπου 0,36%.

Για μια τράπεζα που αυξάνει γρήγορα τις χορηγήσεις της στην Ελλάδα, η πρόσβαση σε φθηνή ρευστότητα έχει προφανή αξία, καθώς δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησής της εντός του ομίλου.

Το 2028 αναδεικνύεται έτσι σε χρονιά-ορόσημο, καθώς τότε αναμένεται να αρχίσουν να αποτυπώνονται συνδυαστικά οι συνέργειες από τη συγχώνευση με την Ευρώπη και την εξαγορά της HSBC Malta, η ολοκλήρωση της οποίας τοποθετείται στο δεύτερο τρίμηνο του 2027.

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Το αφρικανικό ντεμπούτο της Coca-Cola HBC

Μια ακόμη σημαντική κίνηση στο αφρικανικό της σχέδιο ολοκλήρωσε η Coca-Cola HBC, η οποία πλέον διαπραγματεύεται και στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 341 δισ. ραντ. (περίπου 18 δισ. ευρώ).

Η δευτερογενής εισαγωγή δεν συνοδεύεται από άντληση νέων κεφαλαίων, καθώς αφορά τις ήδη υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας, αποκτά όμως ιδιαίτερη σημασία ενόψει της ολοκλήρωσης, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, της εξαγοράς του 75% της Coca-Cola Beverages Africa.

Ουσιαστικά, η Coca-Cola HBC αποκτά χρηματιστηριακή παρουσία στη μεγαλύτερη κεφαλαιαγορά της ηπείρου, λίγες ημέρες πριν ενισχύσει θεαματικά και το επιχειρηματικό της αποτύπωμα στην περιοχή.

Η επόμενη ημέρα

Το πραγματικό βάρος της κίνησης, πάντως, βρίσκεται στα μεγέθη που θα αποκτήσει ο όμιλος μετά την εξαγορά.

Η Coca-Cola HBC θα αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών όγκων πωλήσεων του συστήματος της Coca-Cola στην Αφρική, με παρουσία σε αγορές που καλύπτουν περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της ηπείρου.

Για τους επενδυτές, βέβαια, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στην ενσωμάτωση της νέας δραστηριότητας και στην ικανότητα του ομίλου να αξιοποιήσει την αυξανόμενη καταναλωτική αγορά της Αφρικής.