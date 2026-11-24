Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η τηλεόραση κοστίζει 300 ευρώ. Στο ηλεκτρονικό ταμείο, όμως, το μάτι πέφτει στα 100€. Τόσα χρειάζονται για την πρώτη από τις τρεις άτοκες δόσεις σε ένα υποτιθέμενο παράδειγμα . Αυτή την Black Friday, για να προχωρήσει η αγορά με δόσεις, ο πάροχος της πίστωσης πρέπει να κρίνει αν ο πελάτης μπορεί να πληρώσει και τα υπόλοιπα 200 ευρώ. Από τις 20 Νοεμβρίου 2026, η αξιολόγηση αυτή είναι υποχρεωτική για τις εταιρείες που προσφέρουν «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα».

Ο νόμος 5317/2026 εντάσσει στους κανόνες της καταναλωτικής πίστης και τις βραχυπρόθεσμες άτοκες αγορές που χρηματοδοτούνται από τρίτο πάροχο. Ορισμένες εταιρείες αξιολογούσαν ήδη τις συναλλαγές με δικά τους κριτήρια. Πλέον, η αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής αποτελεί νομική υποχρέωση πριν από τη χορήγηση της πίστωσης. Στο ηλεκτρονικό ταμείο, η επιλογή «πλήρωσε σε δόσεις» μπορεί να εμφανίζεται κανονικά, αλλά η συγκεκριμένη αγορά να μη λάβει έγκριση.

Τι εξετάζει ο πάροχος πριν πει «ναι»

Στην αξιολόγηση μπορούν να συνυπολογιστούν το εισόδημα του αγοραστή, οι δαπάνες του και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ανάλογα με το ποσό, τη διάρκεια και τον κίνδυνο της πίστωσης. Έτσι, για ένα ζευγάρι παπούτσια μπορεί να χρειαστούν διαφορετικά στοιχεία από ό,τι για ένα κινητό των 900 ευρώ. Ο πάροχος εξετάζει αν ο αγοραστής μπορεί να τηρήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα πληρωμών. Η απάντηση από την άλλη μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη μέσα σε δευτερόλεπτα. Αν η αξιολόγηση περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο καταναλωτής δικαιούται βάσει νόμου πλέον να ζητήσει εξήγηση και ανθρώπινη επανεξέταση. Μπορεί, δηλαδή, να ζητήσει από την εταιρεία να του εξηγήσει πώς αξιολογήθηκε το αίτημά του και να θέσει υπόψη της στοιχεία για τη δική του οικονομική κατάσταση.

Τι πρέπει να φαίνεται πριν από την πληρωμή

Τα 100 ευρώ της πρώτης δόσης είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας. Πριν δεσμευτεί, ο αγοραστής πρέπει να ενημερώνεται για το ποσό της πίστωσης, το συνολικό πληρωτέο ποσό, τον αριθμό και τις ημερομηνίες των δόσεων, καθώς και για τις συνέπειες μιας καθυστέρησης. Στην τηλεόραση των 300 ευρώ, εφόσον η πίστωση είναι άτοκη, χωρίς άλλες χρεώσεις, και οι πληρωμές γίνουν εμπρόθεσμα, το τελικό ποσό παραμένει 300 ευρώ. Ο καταναλωτής έχει επίσης 14 ημέρες για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πίστωσης. Η προθεσμία μετρά από τη σύναψή της ή από την παραλαβή των όρων, αν αυτοί δοθούν αργότερα. Αν κρατήσει το προϊόν, το τίμημα εξακολουθεί να οφείλεται.

Ποιος χρηματοδοτεί την αγορά

Η ίδια ένδειξη έβαλα στο ταμείο μπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετική συμφωνία. Όταν την πίστωση δίνει τρίτη εταιρεία, εφαρμόζεται το πλαίσιο της καταναλωτικής πίστης. Όταν το ίδιο το κατάστημα δίνει άτοκη προθεσμία στον πελάτη, προβλέπεται εξαίρεση υπό προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι να εξοφληθεί ολόκληρο το τίμημα εντός 50 ημερών από την παράδοση. Για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, η αντίστοιχη προθεσμία είναι 14 ημέρες.