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Ο Φρέντι Μέρκιουρι δεν υπήρξε απλώς ένας χαρισματικός τραγουδιστής. Ήταν συνθέτης, πιανίστας, σκηνική προσωπικότητα και ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της μουσικής ταυτότητας των Queen.

Γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1946 στη Ζανζιβάρη, με το όνομα Φαρόκ Μπουλσάρα, από γονείς παρσικής καταγωγής που ακολουθούσαν τον ζωροαστρισμό. Σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του, πέρασε μέρος των παιδικών του χρόνων στην Ινδία, όπου έμαθε πιάνο, και το 1964 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αγγλία. Σπούδασε γραφιστική στο Ealing Art College, μια εκπαίδευση που επηρέασε αργότερα την αισθητική του και τη θεατρική αντίληψή του για τη μουσική.

Η δημιουργία των Queen και η εκτόξευση

Το 1970, ο Μέρκιουρι συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα (και αστροφυσικό) Μπράιαν Μέι και τον ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ, μέλη τότε του συγκροτήματος Smile. Πρότεινε την αλλαγή του ονόματος σε Queen και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας ταυτότητας που συνδύαζε τη ροκ με την όπερα, το glam και το θεατρικό θέαμα. Με την προσθήκη του μπασίστα Τζον Ντίκον, το σχήμα απέκτησε την κλασική του σύνθεση. Το πρώτο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1973, αλλά η διεθνής καταξίωση ήρθε σταδιακά, με δίσκους όπως οι Sheer Heart Attack και A Night at the Opera.

Καθοριστική στιγμή υπήρξε το 1975 η κυκλοφορία του «Bohemian Rhapsody». Η σχεδόν εξαλεπτη σύνθεση, με τις εναλλαγές μπαλάντας, όπερας και hard rock, αμφισβήτησε τις συμβάσεις της εμπορικής μουσικής. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για τη διάρκεια και την ασυνήθιστη δομή της, έφθασε στην κορυφή των βρετανικών charts και παρέμεινε εκεί για εννέα εβδομάδες. Ο Μέρκιουρι υπέγραψε επίσης τραγούδια όπως τα «Killer Queen», «Somebody to Love», «We Are the Champions», «Don’t Stop Me Now» και «Crazy Little Thing Called Love».

Η δύναμή του, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στη σύνθεση. Η φωνητική του ευελιξία, η έντονη σκηνική παρουσία και η ικανότητα να επικοινωνεί με δεκάδες χιλιάδες θεατές μετέτρεψαν τις συναυλίες των Queen σε μεγάλα θεάματα.

Η εμφάνιση του συγκροτήματος στο Live Aid, στο Γουέμπλεϊ, στις 13 Ιουλίου 1985, θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία της ζωντανής ροκ μουσικής.

Σε ένα πρόγραμμα μόλις 20 λεπτών, ο Μέρκιουρι κατάφερε να κινητοποιήσει το κοινό του σταδίου και τους τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Η προσωπική καλλιτεχνική διαδρομή του Μέρκιουρι και η οικονομική επιτυχία

Παρά την κυριαρχία των Queen, ο Μέρκιουρι αναζήτησε και προσωπικούς μουσικούς δρόμους.

Το 1985 κυκλοφόρησε το πρώτο σόλο άλμπουμ του, Mr. Bad Guy, με πιο έντονες επιρροές από την ποπ και τη ντίσκο.

Τρία χρόνια αργότερα συνεργάστηκε με τη διάσημη Ισπανίδα σοπράνο Μονσεράτ Καμπαγιέ στο Barcelona, ένα εγχείρημα που ένωσε την όπερα με την ποπ. Το ομώνυμο τραγούδι συνδέθηκε αργότερα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992. Η συνεργασία αυτή ανέδειξε την επιθυμία του να ξεπερνά τα όρια των μουσικών ειδών και να δοκιμάζει νέες εκφραστικές μορφές.

Η οικονομική του επιτυχία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την παγκόσμια εμπορική πορεία των Queen.

Το συγκρότημα έχει πουλήσει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται ευρέως στη μουσική βιομηχανία, περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Τα έσοδα προέρχονται όχι μόνο από τις αρχικές πωλήσεις άλμπουμ και singles, αλλά και από τις επανεκδόσεις, τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις άδειες χρήσης τραγουδιών σε ταινίες και διαφημίσεις, καθώς και τα προϊόντα που συνδέονται με το συγκρότημα.

Η επιτυχία του Bohemian Rhapsody στην ταινία Wayne’s World το 1992 και, πολύ αργότερα, η βιογραφική ταινία Bohemian Rhapsody του 2018 έφεραν τη μουσική των Queen σε νέες γενιές ακροατών.

Η περιουσία του Μέρκιουρι είχε και μια ιδιαίτερη μεταθανάτια πορεία. Στη διαθήκη του άφησε στη στενή φίλη και πρώην σύντροφό του, Μέρι Όστιν, το σπίτι του στο Garden Lodge και σημαντικό μέρος της περιουσίας και των μελλοντικών δικαιωμάτων του.

Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη της Όστιν στον Guardian, το μερίδιο της κληρονομιάς που της αναλογούσε εκτιμάται ότι αυξήθηκε από περίπου 20 – 30 εκατ. στερλίνες σε περίπου 150 εκατ. στερλίνες μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Πρόκειται για εκτίμηση της αξίας της κληρονομιάς και όχι για επίσημη αποτίμηση της συνολικής προσωπικής περιουσίας του καλλιτέχνη.

Το οικονομικό μέγεθος της μουσικής κληρονομιάς των Queen φάνηκε και το 2024, όταν η Sony Music συμφώνησε να αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων του καταλόγου τους, σε συναλλαγή που αποτιμήθηκε σε περίπου 1 δισ. στερλίνες.

Η συμφωνία αφορούσε ηχογραφήσεις, εκδοτικά δικαιώματα και συναφείς εμπορικές χρήσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως τα δικαιώματα ζωντανών εμφανίσεων. Το ποσό δεν αντιστοιχεί αποκλειστικά στον Μέρκιουρι, αλλά αποτυπώνει την τεράστια οικονομική αξία του έργου που δημιούργησε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

Η ασθένεια, η απώλεια και η πολιτιστική παρακαταθήκη

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Μέρκιουρι συνέχισε να ηχογραφεί με τους Queen, παρά την επιδείνωση της υγείας του. Τα άλμπουμ The Miracle (1989) και Innuendo (1991) αποτύπωσαν αυτή την ύστατη δημιουργική περίοδο. Στις 23 Νοεμβρίου 1991 ανακοίνωσε δημόσια ότι είχε AIDS.

Πέθανε την επόμενη ημέρα, από βρογχοπνευμονία που συνδέθηκε με τη νόσο. Ήταν 45 ετών.

Ο θάνατός του έδωσε νέα διάσταση στη δημόσια συζήτηση για το AIDS, σε μια εποχή κατά την οποία η ασθένεια συνοδευόταν από έντονο κοινωνικό στίγμα και παραπληροφόρηση. Το 1992, τα υπόλοιπα μέλη των Queen και ο μάνατζερ Τζιμ Μπιτς ίδρυσαν το Mercury Phoenix Trust, ενώ διοργάνωσαν στο Γουέμπλεϊ τη μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του.

Το ίδρυμα χρηματοδοτεί προγράμματα ενημέρωσης, πρόληψης και υποστήριξης ανθρώπων που ζουν με HIV και AIDS. Σύμφωνα με τα στοιχεία του, έχει στηρίξει περισσότερα από 1.800 προγράμματα σε δεκάδες χώρες.

Η πολιτιστική κληρονομιά του Μέρκιουρι δεν περιορίζεται στις πωλήσεις δίσκων ή στις συναυλίες που συνεχίζουν να γεμίζουν στάδια. Συνδέεται με την αποδοχή της διαφορετικότητας, την υπέρβαση των έμφυλων και αισθητικών συμβάσεων και την ελευθερία να συνδυάζει κανείς φαινομενικά ασύμβατες μουσικές παραδόσεις.

Η σκηνική του περσόνα, η καταγωγή του και η προσωπική του ζωή έγιναν μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για την ταυτότητα και την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, χωρίς ο ίδιος να επιδιώξει να περιοριστεί σε έναν συμβολικό ρόλο.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Φρέντι Μέρκιουρι παραμένει ταυτόχρονα ένας δημιουργός με αναγνωρίσιμο μουσικό αποτύπωμα, μια εμπορική δύναμη με διαρκή οικονομική αξία και μια πολιτιστική μορφή που εξακολουθεί να εμπνέει.

Η φωνή του δεν έμεινε στην εποχή της: κάθε νέα ακρόαση, κάθε συναυλία και κάθε γενιά που ανακαλύπτει τους Queen επιβεβαιώνει ότι η κληρονομιά του είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διάρκεια της ζωής του.