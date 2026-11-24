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Τέσσερα βασικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας μένουν χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό του 2027, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να περιορίζει την αγοραστική δύναμη και χιλιάδες νοικοκυριά χάνουν το δικαίωμα τους για μια σειρά επιδομάτων. Παρά την αύξηση των συνολικών κοινωνικών δαπανών και τις νέες ενισχύσεις προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, τα κονδύλια για οικογένειες με παιδιά, χαμηλόμισθους ενοικιαστές και νοικοκυριά με ανεπαρκές εισόδημα παραμένουν καθηλωμένα στα επίπεδα του 2026.

Η εικόνα που αποτυπώνεται στην εισηγητική έκθεση του νέου προϋπολογισμού, δείχνει ότι για τα οικογενειακά επιδόματα, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το στεγαστικό επίδομα και τα σχολικά γεύματα προβλέπονται συνολικά 1,373 δισ. ευρώ, ακριβώς όσα εκτιμάται ότι θα δαπανηθούν και φέτος.

Το πάγωμα των πιστώσεων δεν ισοδυναμεί με ονομαστική περικοπή των επιδομάτων, ωστόσο σημαίνει ότι τα τέσσερα προγράμματα καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 2027 χωρίς αύξηση της συνολικής χρηματοδότησής τους, παρά τον προβλεπόμενο πληθωρισμό 2,6%.

Τα κονδύλια που μένουν αμετάβλητα

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, οι πιστώσεις για τα οικογενειακά επιδόματα διατηρούνται στα 557 εκατ. ευρώ, για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στα 450 εκατ. ευρώ, για το στεγαστικό επίδομα στα 250 εκατ. ευρώ και για τα σχολικά γεύματα στα 116 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για προγράμματα που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες, από την καταβολή του ενοικίου και τη στήριξη των παιδιών μέχρι την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος.

Αντίθετα, τα αναπηρικά επιδόματα ενισχύονται από 1,279 σε 1,321 δισ. ευρώ, το επίδομα γέννησης από 159 σε 164 εκατ. ευρώ και το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» από 34 σε 50 εκατ. ευρώ. Αυτό δείχνει οτι δεν πρόκειται για μια γενικευμένη μείωση της κοινωνικής χρηματοδότησης, αλλά για διαφορετική κατανομή των πρόσθετων πόρων.

Λιγότερα νοικοκυριά στις πληρωμές

Τα στοιχειά δείχνουν οτι με το πέρασμα των χρόνων ολο και μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Στο επίδομα στέγασης, οι δικαιούχοι των πληρωμών του Οκτωβρίου περιορίστηκαν από 175.148 το 2025 σε 153.594 το 2026. Μέσα σε έναν χρόνο καταγράφονται 21.554 λιγότεροι δικαιούχοι, μείωση 12,3%. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση σε βάθος εξαετίας. Τον Ιούνιο του 2020 οι δικαιούχοι ήταν 243.082, ενώ τον Ιούνιο του 2026 είχαν περιοριστεί σε 168.447. Πρόκειται για 74.635 λιγότερα νοικοκυριά.

Αντίστοιχη εξέλιξη καταγράφεται στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Οι δικαιούχοι μειώθηκαν από 159.472 τον Οκτώβριο του 2025 σε 143.635 τον Οκτώβριο του 2026, δηλαδή κατά 15.837 ή 9,9%.

Αν και όλοι οι δικαιούχοι δεν έχουν χάσει τα επιδόματα τους, εξαιτίας των εισοδηματικών κριτηρίων, η μείωση των δικαιούχων δείχνει πως αν τα εισοδήματα αυξάνονται ονομαστικά, χωρίς αντίστοιχη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης, αρκετά νοικοκυριά κινδυνεύουν να χάσουν μια παροχή πριν αποκτήσουν πραγματική οικονομική αυτονομία.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δείχνει πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η παγίδα. Τριμελές νοικοκυριό που πληροί τις προϋποθέσεις του στεγαστικού επιδόματος μπορεί να λαμβάνει 140 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.680 ευρώ ετησίως. Το εισοδηματικό όριο είναι 14.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει οτι εάν το εισόδημα που συνυπολογίζεται για τη χορήγηση της ενίσχυσης αυξηθεί από 13.950 σε 14.050 ευρώ, το νοικοκυριό ενδέχεται να βρεθεί εκτός του ορίου κατά την επόμενη αξιολόγηση.

Έτσι, μια αύξηση μόλις 100 ευρώ στο ετήσιο εισόδημα μπορεί, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να στερήσει παροχή 1.680 ευρώ για ένα πλήρες δωδεκάμηνο.

Η ανάπτυξη δεν εξαλείφει την ανασφάλεια

Ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των ονομαστικών αμοιβών ανά μισθωτό κατά 3,9% το 2027. Με πληθωρισμό 2,6%, η πραγματική αύξηση περιορίζεται περίπου στο 1,3%. Η πίεση αποτυπώνεται και στα τελευταία ευρωπαϊκά στοιχεία, καθώς σύμφωνα με τη Eurostat, το 2025 το 50,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα αδυνατούσε να καλύψει μια αναγκαία απρόβλεπτη δαπάνη, έναντι 29,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.