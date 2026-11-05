Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη σημασία της προόδου της Amazon στον τομέα των καταστημάτων υπογράμμισε ο επικεφαλής της Άντι Τζάσι, μιλώντας εκτενώς για την AWS και την τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου.

Οι καθαρές πωλήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος της Amazon για το διάστημα αυτό αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 68,5 δισ. δολάρια. Οι καθαρές πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων της εταιρείας αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό, αγγίζοντας τα 5,7 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι τόνισε πως ο τομέας του λιανικού εμπορίου εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής δραστηριότητας, που δεν του δίνουν όμως τη δέουσα σημασία.

«Όσον αφορά τα καταστήματα, πιστεύω ότι ορισμένοι υποτιμούν κάπως την πρόοδο που έχει σημειώσει αυτός ο τομέας και το πώς έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια», σημείωσε ο Τζάσι. «Δεν γνωρίζω καμία άλλη επιχείρηση λιανικής που να πλησιάζει το μέγεθος των εσόδων της Amazon — εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, με διψήφια λειτουργικά περιθώρια κέρδους, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων — και να αναπτύσσεται με αυτόν τον ρυθμό».

Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στον τομέα του λιανικού εμπορίου θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται

Η Amazon στα είδη καθημερινής ανάγκης

Ο επικεφαλής του κολοσσού επισήμανε ότι τα φρέσκα τρόφιμα και τα είδη καθημερινής ανάγκης παρουσίασαν τριπλάσια αύξηση σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο λιανικής, καθώς οι πελάτες που αγοράζουν ευπαθή προϊόντα με παράδοση την ίδια ημέρα, αγοράζουν σχεδόν επτά φορές περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης από όσους δεν το κάνουν.

«Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, καθώς επιτρέπει στην Amazon να επικρατήσει σε μια κατηγορία που χαρακτηρίζεται από τακτικότητα και επαναληψιμότητα», επισήμανε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της GlobalData, Νιλ Σόντερς στο Retail Dive. «Αυτό, με τη σειρά του, ενισχύει την πιστότητα των πελατών προς την Amazon, καθιστά το δίκτυο διανομής πιο αποδοτικό και βελτιώνει την αντίληψη σχετικά με την αξία του Prime και άλλων υπηρεσιών».

Νωρίτερα φέτος, η Amazon μετέφερε την εκδήλωση Prime Day από το τρίτο τρίμηνο στο δεύτερο, γεγονός που σήμαινε ότι τα έσοδα από τις λιανικές πωλήσεις και τις διαφημίσεις που προήλθαν από αυτή την εκδήλωση ηλεκτρονικού εμπορίου έκαναν τη σύγκριση του τρίτου τριμήνου σε ετήσια βάση πιο δύσκολη.

Ο ρόλος της Alexa

Η υπηρεσία «Alexa for Shopping», η οποία επέκτεινε τις δυνατότητές της πριν λίγες ημέρες ενόψει των εορτών, σημειώνει επίσης αύξηση στη χρήση της από τους αγοραστές της Amazon.

«Οι πελάτες στις ΗΠΑ που χρησιμοποιούν την Alexa for Shopping ξοδεύουν 50% περισσότερα ανά παραγγελία σε σύγκριση με όσους δεν τη χρησιμοποιούν», τόνισε ο Τζάσι. «Αν και προβλέπουμε να συνεργαστούμε με οριζόντιους βοηθούς, πιστεύουμε ότι η Alexa for Shopping θα αποτελέσει τον κύριο βοηθό αγορών που θα χρησιμοποιούν οι πελάτες για να ψωνίζουν στην Amazon».

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου προχώρησε νωρίτερα αυτό το μήνα σε περικοπές θέσεων εργασίας στο τμήμα λιανικής πώλησης, επηρεάζοντας εκατοντάδες υπαλλήλους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Amazon αναδιάρθρωσε τμήματα της δραστηριότητας των καταστημάτων της, με στόχο τη δημιουργία μιας δομής που, όπως ελπίζει, «θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε καλύτερα τις προτεραιότητές μας», όπως ανέφερε τότε εκπρόσωπος της εταιρείας σε σχετική δήλωση.

Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στον τομέα του λιανικού εμπορίου θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται, εφόσον αξιοποιήσει τη βάση των μελών του προγράμματος Prime, ανέφεραν αναλυτές της Telsey Advisory Group.

«Η ικανότητα της Amazon να αξιοποιεί βασικές ευκαιρίες ανάπτυξης — όπως τα είδη διατροφής, τα φαρμακευτικά προϊόντα, η εφοδιαστική, οι διαφημίσεις και η υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας — αναμένεται να αυξήσει την αξία της», ανέφεραν οι αναλυτές.