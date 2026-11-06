Wall Street: Ανακάμπτουν τα futures του Nasdaq

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Παύση στο μαζικό ξεπούλημα των τεχνολογικών μετοχών δείχνουν τα αμερικανικά futures, καθώς έχουν κάνει την εμφάνιση τους οι επενδυτές που αγοράζουν στα χαμηλά, έπειτα από το σφοδρό κύμα ρευστοποιήσεων που έθεσε τον δείκτη S&P 500 σε τροχιά για τη χειρότερη εβδομάδα του από την περσινή «Ημέρα της Απελευθέρωσης».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) που συνδέονται με τον δείκτη Nasdaq-100 σημειώνουν άνοδο άνω του 1%, θέτοντας τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου σε τροχιά ανάκτησης μέρους των ιστορικών απωλειών της χθεσινής ημέρας. Αντιθέτως, ο δείκτης Dow εξακολουθεί να κινείται σε πτωτική τροχιά.

Αν και η πορεία πριν από το άνοιγμα της αγοράς δεν αποτελεί εγγύηση για το πώς θα κινηθεί η συνεδρίαση στη Wall Street , οι μετοχές που επλήγησαν περισσότερο αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων η εταιρεία κέντρων δεδομένων CoreWeave και οι κατασκευαστές τσιπ Intel, Nvidia και Micron, καταγράφουν ανάκαμψη ενόψει της έναρξης των συναλλαγών.

Οι διεθνείς αγορές σημείωσαν πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι δείκτες στην Ασία, στους οποίους κυριαρχεί ο τεχνολογικός κλάδους ακολούθησαν την πτωτική πορεία που καταγράφηκε χθες στις ΗΠΑ. Ο δείκτης αναφοράς για τις ασιατικές μετοχές υποχώρησε σχεδόν 4%.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφάνισαν ασταθή πορεία, με τον δείκτη τεχνολογίας του Stoxx 600 να κινείται μεταξύ απωλειών και κερδών, αν και οι μεγάλες εταιρείες ημιαγωγών ASML και ASMI κατέγραψαν άνοδο 4% και 3% αντίστοιχα. Ωστόσο, ο δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 1,7% , οδεύοντας προς τη χειρότερη συνεδρίασή του από τον Μάρτιο.

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ ενισχύεται κατά σχεδόν δύο μονάδες βάσης στο 4,855%, μετά το ράλι στην αγορά ομολόγων την Πέμπτη που τροφοδοτήθηκε από τη στροφή των επενδυτών προς «ασφαλή καταφύγια» εν μέσω μαζικών ρευστοποιήσεων μετοχών τεχνολογίας.

Το δολάριο ξεπέρασε όλους τους σημαντικούς ανταγωνιστές του και κατευθύνθηκε προς ένα διαδοχικό εβδομαδιαίο κέρδος. Το αργό πετρέλαιο Brent κυμαινόταν γύρω στα 98 δολάρια το βαρέλι.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται κοντά στα 4.070 δολάρια η ουγγιά, περιορίζοντας τις προηγούμενες απώλειες που είχαν σημειωθεί εν μέσω έντονων ρευστοποιήσεων στις χρηματιστηριακές αγορές.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά άμεσης παράδοσης (spot) υποχώρησε κατά 0,5%, στα 4.067,52 δολάρια η ουγγιά , ενώ το ασήμι ενισχύθηκε κατά 0,4%, φτάνοντας τα 52 δολάρια.

Έντονη μεταβλητότητα στις αγορές

Οι αγορές παρουσίασαν έντονη μεταβλητότητα αυτή την εβδομάδα. Αρχικά σημείωσαν άνοδο, καθώς επικράτησε η εκτίμηση ότι μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών θα επιτάχυνε τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε απότομη ανατροπή, λόγω φόβων για επιβολή περιορισμών στην κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκαν οι κατασκευαστές ημιαγωγών, με τον βασικό δείκτη του κλάδου στις ΗΠΑ να υποχωρεί κατά 16% από τη Δευτέρα.

Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) που παρακολουθεί τον αμερικανικό κλάδο ημιαγωγών ανέκαμψε κατά 4,7% κατά την έναρξη των συναλλαγών την Παρασκευή.

Η μετοχή της Nvidia Corp. ενισχύθηκε κατά 4%, αν και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Amazon.com Inc. και η Apple Inc., παρέμειναν υπό πίεση.

Η εταιρεία κέντρων δεδομένων IREN Ltd. κατέγραψε άλμα 14%, μετά την ανακοίνωση σημαντικής αύξησης στα έσοδά της από υπηρεσίες cloud που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. «Αναμένω μια ήπια ανάκαμψη σήμερα, καθώς αγοραστές που αναζητούν ευκαιρίες τοποθετούνται σε μετοχές που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες» εξηγεί στο Bloomberg ο Roberto Scholtes της Singular Bank. «Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις σχετικά με τις προθέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος. Μια σαφής ένδειξη ότι το ενδεχόμενο επιβολής ενός εθνικού μορατόριουμ έχει απομακρυνθεί, θα μπορούσε να συμβάλει στην αλλαγή του κλίματος στην αγορά».

Τα στοιχεία για την απασχόληση

Τέλος, οι επενδυτές αναμένουν τα μηνιαία στοιχεία για τις προσλήψεις πλην αγροτικού τομέα για να διαμορφώσουν την εικόνα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Το Bloomberg Economics αναμένει ότι οι θέσεις εργασίας εκτός του γεωργικού τομέα θα παρουσιάσουν μια μέτρια αύξηση της τάξης των 26.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας είναι πιθανό να διατηρηθεί γύρω στο 4,2%. Κανένα από τα δύο μεγέθη δεν θα αποτρέψει την Federal Reserve από την πορεία της προς μια αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, σημειώνουν σε ανάλυσή τους οικονομολόγοι, μεταξύ των οποίων και η Anna Wong.

«Μια ισχυρή έκθεση για την απασχόληση θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό της τρέχουσας νευρικότητας στις αγορές, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στον οικονομικό κύκλο, αν και η άμεση προσοχή είναι πιθανό να παραμείνει στραμμένη στην τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων» εκτιμά ο Francisco Simon από τη Santander Asset Management. «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω αύξησης της κυκλικής απασχόλησης, με τη στήριξη των εταιρικών κερδών και των επενδύσεων».