BC Partners: Ο Σταθόπουλος εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα

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Ένα από τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) BC Partners εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Αθήνα χρησιμοποιεί ένα νέο φορολογικό καθεστώς για να προσελκύσει εύπορους επενδυτές και να επανασυστηθεί ως ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό κέντρο.

Η BC Partners είναι μία από τις μεγαλύτερες βρετανικές εταιρείες εξαγορών. Ιδρύθηκε το 1986 ως τμήμα της Barings Bank και έχει συμμετάσχει σε συμφωνίες υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διάσωσης του LIV Golf, το οποίο τελικά δεν υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Νίκος Σταθόπουλος, πρόεδρος της εταιρείας για την Ευρώπη, μετακομίζει στην Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές των FT, καθώς και με σχετική γνωστοποίηση της εταιρείας.

Η εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Ελλάδα και να αντλήσει κεφάλαια για την πραγματοποίηση περισσότερων επενδύσεων στη χώρα, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η μετακίνηση ήταν στρατηγική της BC Partners

Η μετακίνηση του κ. Σταθόπουλου υπαγορεύτηκε από τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας και δεν οφείλεται στα φορολογικά κίνητρα, δήλωσε άτομο από το περιβάλλον της BC Partners.

Η Ελλάδα προκαλεί ευθέως χώρες με εδραιωμένα χρηματοοικονομικά κέντρα –όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα– μέσω ενός νέου φορολογικού καθεστώτος, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τους επενδυτές να αναπτύξουν σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αθήνα.

Τον Σεπτέμβριο έγινε γνωστό ότι και ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, Κρις Ρόκος, μετακομίζει από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, αφότου η χώρα θέσπισε κίνητρα που αφορούν ειδικά τον κλάδο των private equity και των hedge funds.

Τα στελέχη που πληρούν τις προϋποθέσεις και μετακομίζουν στην Ελλάδα φορολογούνται με συντελεστή 5% επί των μπόνους και του «carried interest» (του μεριδίου κερδών που λαμβάνουν ως αμοιβή για επιτυχημένες εξαγορές). Το ποσοστό αυτό συγκρίνεται με τον συνήθη φορολογικό συντελεστή του 15%.

Η BC Partners πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε αρκετές ακόμη συμφωνίες, τόσο μέσω του κύριου επενδυτικού της κεφαλαίου (buyout fund) όσο και μέσω ενός μικρότερου επενδυτικού σχήματος που διαχειρίζεται για λογαριασμό θεσμικού επενδυτή, ο οποίος επιθυμούσε να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά, ανέφερε μία από τις Στις συμφωνίες περιλαμβάνονται η αλυσίδα λιανικής Pet City και ο πάροχος ιδιωτικής εκπαίδευσης Alphabet.

Ένας σύμβουλος του Έλληνα υπουργού Οικονομικών προσέγγιζε επί μήνες τον Ρόκο, καθώς εκείνος εξέταζε πού να μεταφέρει τις δραστηριότητές του. Ο Σταθόπουλος, ο οποίος είναι Έλληνας, διαθέτει ισχυρές διασυνδέσεις στη χώρα, σύμφωνα με άτομα που τον γνωρίζουν.